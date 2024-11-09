https://ria.ru/20241109/peredovaya-1982877034.html

Депутат Рады рассказала, как украинцев обманом отправляют на передовую

Депутат Рады рассказала, как украинцев обманом отправляют на передовую - РИА Новости, 09.11.2024

Депутат Рады рассказала, как украинцев обманом отправляют на передовую

Мужчины призывного возраста на Украине, которые через рекрутинговые центры добровольно идут в ВСУ для службы в аналитических центрах, обманом отправляются в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T22:51

2024-11-09T22:51

2024-11-09T22:51

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине, которые через рекрутинговые центры добровольно идут в ВСУ для службы в аналитических центрах, обманом отправляются в штурмовые бригады на передовую, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая со ссылкой на украинского военного. Министерство обороны Украины в апреле заявляло, что открыло в Киеве центр рекрутинга в ряды ВСУ, всего в стране работают 18 таких центров. "Пообщалась с военными, которые добровольно присоединились к ВСУ через новые рекрутинговые центры. Вот один из типичных отзывов: "В мае 2024 года я выбрал вакансию в силах обороны в соответствии со своими навыками и возможностями — аналитика информационно-аналитической группы. Лично встретился с представителем части. Через несколько дней мне сообщили, что готовы принять на должность. С тех пор меня сопровождал 3-й рекрутинговый центр морской пехоты. Месяц ждал решения командования по заключению контракта. В итоге не согласовали. Сказали мобилизоваться", - говорится в сообщении в Telegram-канале депутата. Как отмечает военнослужащий, после мобилизации он попал на обучение, при этом все дальнейшие шаги выполнял самостоятельно, потому что руководство никакой конкретики не предоставляло. Затем последовало распределение. "Возраст, опыт никоим образом не учитывались. В результате я оказался в отдельном разведывательном батальоне, подразделении, которое сейчас используется как "элитная" пехота, где штурмовые действия в боевых приказах заменяют разведывательными терминами, чтобы на бумаге выглядело надлежащим образом. Этот батальон заходит первым и выходит последним, понеся колоссальные потери. Оставшиеся бойцы – настоящие герои. Командование от комбата и выше - бессмысленный "совок". Ни одна из инстанций — ни часть, в которую я шел, ни рекрутеры, ни учебный центр, не владеют детальной информацией о мобилизации. Ответственность перекладывали на меня, а сами не делали ничего", - подытожил боец. Владимир Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981503708.html

https://ria.ru/20241102/plennyy-1981458339.html

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украина, киев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире