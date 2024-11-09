https://ria.ru/20241109/zakharova-1982877804.html

Захарова посочувствовала немцам из-за их президента

Захарова посочувствовала немцам из-за их президента - РИА Новости, 09.11.2024

Захарова посочувствовала немцам из-за их президента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на критику, выразила соболезнования немцам и... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T23:02

2024-11-09T23:02

2024-11-09T23:57

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франк-вальтер штайнмайер

мария захарова

нато

северный поток

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на критику, выразила соболезнования немцам и заявила, что они рискуют продолжать "сниматься в этом американо-немецком порнофильме". Ранее издание Bild сообщало, что на мероприятии, посвященном 35-летию падения Берлинской стены в президентской резиденции, дворце Бельвю, писатель Марко Мартин выступил с резкой критикой Штайнмайера за то, что во время службы на посту главы МИД Германии тот называл учения НАТО на восточном фланге "бряцаньем оружием", а уже будучи президентом ФРГ в 2022 году считал "Северный поток" возможным "мостом" между Европой и Россией. В ответ Штайнмайер вышел из себя и набросился на писателя. "Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории "Б" под названием "Голые на батуте", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241109/spg-1982835734.html

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в мире, германия, россия, европа, франк-вальтер штайнмайер, мария захарова, нато, северный поток