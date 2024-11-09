https://ria.ru/20241109/tramp-1982878743.html

Экс-командующий НАТО оценил шансы Трампа подтолкнуть Киев к переговорам

Экс-командующий НАТО оценил шансы Трампа подтолкнуть Киев к переговорам - РИА Новости, 09.11.2024

Экс-командующий НАТО оценил шансы Трампа подтолкнуть Киев к переговорам

Экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтолкнет Киев к признанию за РФ новых... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T23:11

2024-11-09T23:11

2024-11-09T23:11

в мире

россия

киев

украина

дональд трамп

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

владимир путин

нато

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтолкнет Киев к признанию за РФ новых регионов в рамках сделки, которую он обещал организовать. "Думаю, что Трамп подтолкнет обе стороны к тому, чтобы сесть за стол переговоров... в реальности (Россия – ред.) в итоге сохранит за собой… то, что она сейчас занимает", - заявил Ставридис в интервью телеканалу CNN. По мнению Ставридиса, с избранием Трампа на пост президента США внутри НАТО возникнет напряженность по вопросу финансирования Киева, при этом сам Трамп будет настроен скептически в отношении спонсирования Украины. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа якобы предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. WSJ не уточнило, кто именно будет поддерживать безопасность в демилитаризованной зоне, однако один из собеседников издания исключил, что это могут быть американские военные или миротворцы ООН. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982853163.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html

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в мире, россия, киев, украина, дональд трамп, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир путин, нато, оон, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024