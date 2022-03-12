Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 12.03.2022 - РИА Новости
Архив за 12.03.2022

Президент Сербии Александр ВучичВучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией
12 марта 2022, 23:57
53868
Еще
СербияРоссияГазпромВ миреЦены на нефтьАлександр Вучич
Голосование на президентских выборов в АшхабадеНаблюдатели от Совфеда признали выборы в Туркмении демократичными
12 марта 2022, 23:44
3662
Еще
ПолитикаТуркменияВладимир ПолетаевСовет Федерации РФРоссия
Сотрудник МЧС ДНР передает бутыли воды и продуктовый набор из гуманитарной помощи жителю села БугасВ ДНР заявили, что обеспечат освобожденных жителей всем необходимым
12 марта 2022, 23:36
3887
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
Логотип мессенджера TelegramПользователи Telegram в России жалуются на сбои в работе сервиса
12 марта 2022, 23:24
10958
Еще
ОбществоКиевМоскваСанкт-ПетербургСанкции в отношении РоссииTelegram (приложение)
Борт самолета авиакомпании Air SerbiaСербия сократит число авиарейсов в Россию из-за давления Запада
12 марта 2022, 23:16
29522
Еще
РоссияСербияАлександр ВучичСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюзТуризмНовости - Туризм
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий РогозинЖадность заставит западные бренды вернуться в Россию, считает Рогозин
12 марта 2022, 23:09
128082
Еще
СШАРоссияЕвросоюзЭкономикаВ миреДмитрий Рогозин
Последствия обстрелов ВСУ в ЛНРВ ДНР почти 170 мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 17 февраля
12 марта 2022, 23:00
2285
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная Республика
Президент США Джо БайденСША передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ
12 марта 2022, 22:43
38999
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДжо БайденДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
Разбитое окно в здании, пострадавшем в результате обстрела в ДонбассеВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку Калиново в ЛНР
12 марта 2022, 22:39
2865
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
Местные жители выезжают из Мариуполя, УкраинаВ Минобороны заявили о срыве эвакуации украинскими националистами
12 марта 2022, 22:28
7861
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовороссийскДонецкая Народная РеспубликаРоссияИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
Местная жительница едет на велосипеде на одной из улиц в городе СтаробельскРоссия создает все условия для жизни на освобожденных территориях Украины
12 марта 2022, 22:24
7370
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
Больница Жителей освобожденных территорий ДНР уже отправляют лечиться в Россию
12 марта 2022, 22:20
12312
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаРоссияВолновахаУкраинаВооруженные силы Украины
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской областиВ Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах
12 марта 2022, 22:08
4617
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинские военныеУкраинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч человек
12 марта 2022, 22:07
43413
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраинаМариупольАлександр Семенов (батальон "Восток")
Знак и табличка в ДонбассеВооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги
12 марта 2022, 21:59
6556
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы РФ
Украинские военнослужащие Украинские участковые стали "мишенью" для амнистированных властями бандитов
12 марта 2022, 21:53
34054
Еще
Специальная военная операция на УкраинеМариупольВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
Украинские военнослужащие СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию
12 марта 2022, 21:48
53831
Еще
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПольшаКиевЧернобыльская АЭСПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
Улица в центре Киева, УкраинаМинобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму
12 марта 2022, 21:47
8116
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жители Мариуполя эвакуированные из городаМинобороны: за сутки почти 20 тысяч украинцев попросили об эвакуации
12 марта 2022, 21:40
5121
Еще
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
Флаг Украины на здании Верховной рады Минобороны обвинило Киев в нарушениях договоренностей по гумкоридорам
12 марта 2022, 21:38
3661
Еще
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреСумская областьКиевХарьковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
Еще 20 материалов
