Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/kontrakt-1777885453.html
Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией
Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией - РИА Новости, 12.03.2022
Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что охотно согласится на цену газа в 400 долларов за 1 тыс кубометров в РФ, после истечения нынешнего контракта в июне. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T23:57
2022-03-12T23:57
сербия
россия
газпром
в мире
цены на нефть
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что охотно согласится на цену газа в 400 долларов за 1 тыс кубометров в РФ, после истечения нынешнего контракта в июне.Сербия в настоящее время получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая от ноября прошлого года по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет."Когда я был на переговорах с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
https://ria.ru/20220312/bankrot-1777840442.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, газпром, в мире, цены на нефть, александр вучич
23:57 12.03.2022
 
Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией

Вучич заявил, что согласился бы платить 400 долларов за тысячу кубов газа из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что охотно согласится на цену газа в 400 долларов за 1 тыс кубометров в РФ, после истечения нынешнего контракта в июне.
Сербия в настоящее время получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая от ноября прошлого года по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
"Когда я был на переговорах с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
Газопровод Северный поток-1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 15:59
В Германии ожидают массового банкротства предприятий из-за цен на топливо
 
СербияРоссияГазпромВ миреЦены на нефтьАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала