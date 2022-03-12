https://ria.ru/20220312/kontrakt-1777885453.html

Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией

Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией - РИА Новости, 12.03.2022

Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что охотно согласится на цену газа в 400 долларов за 1 тыс кубометров в РФ, после истечения нынешнего контракта в июне. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T23:57

2022-03-12T23:57

2022-03-12T23:57

сербия

россия

газпром

в мире

цены на нефть

александр вучич

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БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что охотно согласится на цену газа в 400 долларов за 1 тыс кубометров в РФ, после истечения нынешнего контракта в июне.Сербия в настоящее время получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая от ноября прошлого года по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет."Когда я был на переговорах с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками", - заявил Вучич в эфире TV Pink.

https://ria.ru/20220312/bankrot-1777840442.html

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Петр Попадюк

сербия, россия, газпром, в мире, цены на нефть, александр вучич