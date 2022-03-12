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Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию, считает Рогозин
Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию, считает Рогозин - РИА Новости, 12.03.2022
Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию, считает Рогозин
Жадность западных брендов перевесит их русофобию, и они вернутся в Россию, но всем им места не хватит, считает глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T23:09
2022-03-12T23:20
сша
россия
евросоюз
экономика
в мире
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жадность западных брендов перевесит их русофобию, и они вернутся в Россию, но всем им места не хватит, считает глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.
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сша, россия, евросоюз, экономика, в мире, дмитрий рогозин
23:09 12.03.2022 (обновлено: 23:20 12.03.2022)
 
Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию, считает Рогозин

Рогозин: жадность заставит западные бренды вернуться в Россию, но всем места не хватит

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жадность западных брендов перевесит их русофобию, и они вернутся в Россию, но всем им места не хватит, считает глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.
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