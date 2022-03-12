Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/davlenie-1777884156.html
Вучич заявил о внешнем давлении на Сербию из-за авиасообщения с Россией
Вучич заявил о внешнем давлении на Сербию из-за авиасообщения с Россией - РИА Новости, 12.03.2022
Вучич заявил о внешнем давлении на Сербию из-за авиасообщения с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с РФ, которое принуждает к сокращению числа... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T23:16
2022-03-12T23:38
россия
сербия
александр вучич
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_106:0:2613:1410_1920x0_80_0_0_e2e62e2fe451cafee34a0f97018b8bb3.jpg
БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с РФ, которое принуждает к сокращению числа рейсов.Национальный авиаперевозчик Air Serbia является единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает выполнять регулярные авиаперелеты в Россию."Нам говорят – вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного самолета. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии и имеют в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например Турция, и это – их собственное решение", - заявил Вучич в эфире TV Pink."А почему не поступают также со странами Персидского залива, но просят их о нефти, а у тех в 15 раз больше рейсов, чем у нас. Нет проблем, вернем на старый уровень, будет один рейс в сутки. Чтобы никто не сказал, что мы зарабатываем, в этом проблема, в 30 тысячах евро?", - эмоционально сказал президент Сербии и уточнил, что такое решение может быть принято к дате, когда у людей нет купленных авиабилетов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
https://ria.ru/20220312/aviakompaniya-1777870004.html
https://ria.ru/20220311/redwings-1777603585.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_420:0:2300:1410_1920x0_80_0_0_9fcb240c35575eed9d136009e50ffc2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, александр вучич, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз
23:16 12.03.2022 (обновлено: 23:38 12.03.2022)
 
Вучич заявил о внешнем давлении на Сербию из-за авиасообщения с Россией

Вучич заявил о внешнем давлении на Сербию из-за активного авиасообщения с Россией

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкБорт самолета авиакомпании Air Serbia
Борт самолета авиакомпании Air Serbia - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
Борт самолета авиакомпании Air Serbia. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с РФ, которое принуждает к сокращению числа рейсов.
Национальный авиаперевозчик Air Serbia является единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает выполнять регулярные авиаперелеты в Россию.
"Нам говорят – вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного самолета. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии и имеют в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например Турция, и это – их собственное решение", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
"А почему не поступают также со странами Персидского залива, но просят их о нефти, а у тех в 15 раз больше рейсов, чем у нас. Нет проблем, вернем на старый уровень, будет один рейс в сутки. Чтобы никто не сказал, что мы зарабатываем, в этом проблема, в 30 тысячах евро?", - эмоционально сказал президент Сербии и уточнил, что такое решение может быть принято к дате, когда у людей нет купленных авиабилетов.
Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 20:39
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 10:14Туризм
Red Wings начнет полеты из Москвы в Стамбул на SSJ100 с 15 марта
 
РоссияСербияАлександр ВучичСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала