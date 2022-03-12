https://ria.ru/20220312/davlenie-1777884156.html

Вучич заявил о внешнем давлении на Сербию из-за авиасообщения с Россией

Вучич заявил о внешнем давлении на Сербию из-за авиасообщения с Россией - РИА Новости, 12.03.2022

Вучич заявил о внешнем давлении на Сербию из-за авиасообщения с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с РФ, которое принуждает к сокращению числа... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T23:16

2022-03-12T23:16

2022-03-12T23:38

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БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с РФ, которое принуждает к сокращению числа рейсов.Национальный авиаперевозчик Air Serbia является единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает выполнять регулярные авиаперелеты в Россию."Нам говорят – вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного самолета. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии и имеют в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например Турция, и это – их собственное решение", - заявил Вучич в эфире TV Pink."А почему не поступают также со странами Персидского залива, но просят их о нефти, а у тех в 15 раз больше рейсов, чем у нас. Нет проблем, вернем на старый уровень, будет один рейс в сутки. Чтобы никто не сказал, что мы зарабатываем, в этом проблема, в 30 тысячах евро?", - эмоционально сказал президент Сербии и уточнил, что такое решение может быть принято к дате, когда у людей нет купленных авиабилетов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220312/aviakompaniya-1777870004.html

https://ria.ru/20220311/redwings-1777603585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сербия, александр вучич, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз