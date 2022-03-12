https://ria.ru/20220312/ukraina-1777882131.html
США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ
США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2022
США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ
Новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие, передают в субботу СМИ. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T22:43
2022-03-12T22:43
2022-03-12T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
джо байден
донецкая народная республика
россия
сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие, передают в субботу СМИ.Белый дом сообщил в субботу, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении оборонной помощи Украине на 200 миллионов долларов.По сообщению агентства Рейтер, новый пакет помощи предполагает предоставление Украине "немедленной военной помощи", включая противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Об этом агентству сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777878380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, джо байден, донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ
Рейтер: США передадут Украине противотанковые и зенитные системы на 200 миллионов долларов