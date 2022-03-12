https://ria.ru/20220312/ukraina-1777882131.html

США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ

США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2022

США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ

Новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие, передают в субботу СМИ. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T22:43

2022-03-12T22:43

2022-03-12T22:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

джо байден

донецкая народная республика

россия

сша

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие, передают в субботу СМИ.Белый дом сообщил в субботу, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении оборонной помощи Украине на 200 миллионов долларов.По сообщению агентства Рейтер, новый пакет помощи предполагает предоставление Украине "немедленной военной помощи", включая противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Об этом агентству сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777878380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, джо байден, донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр