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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777882131.html
США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ
США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2022
США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ
Новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие, передают в субботу СМИ. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T22:43
2022-03-12T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
джо байден
донецкая народная республика
россия
сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие, передают в субботу СМИ.Белый дом сообщил в субботу, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении оборонной помощи Украине на 200 миллионов долларов.По сообщению агентства Рейтер, новый пакет помощи предполагает предоставление Украине "немедленной военной помощи", включая противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Об этом агентству сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777878380.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, джо байден, донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
22:43 12.03.2022
 
США передадут Украине противотанковые и зенитные системы, сообщили СМИ

Рейтер: США передадут Украине противотанковые и зенитные системы на 200 миллионов долларов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие, передают в субботу СМИ.
Белый дом сообщил в субботу, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении оборонной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
По сообщению агентства Рейтер, новый пакет помощи предполагает предоставление Украине "немедленной военной помощи", включая противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Об этом агентству сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Знак и табличка в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 21:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вооруженные формирования Украины минируют жилые кварталы и разрушают дороги
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДжо БайденДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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