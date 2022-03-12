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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/okhota-1777877236.html
СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию
СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию - РИА Новости, 12.03.2022
СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию
Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто хочет эвакуироваться в Россию, заявил... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:48
2022-03-12T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
россия
польша
киев
чернобыльская аэс
признание днр и лнр в россии
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто хочет эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам военного, после того как российская сторона начала разглашать статистику по желающим эвакуироваться в Россию, СБУ получила указание "круглосуточно выявлять все звонки", "проводить задержания и аресты, обыски и допросы"."Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации", — пояснил генерал.Мизинцев процитировал одно из сегодняшних обращений."Прошу спасти мою сестру с двумя малолетними детьми. Они находятся в Киеве. Маршрут гуманитарного коридора Киев — Чернобыль небезопасен. Боевики не выпускают. Чаты с сестрой в мессенджерах и информация о предоставленных коридорах блокируются украинскими спецслужбами. Сестра выезжать на запад Украины и далее в Польшу и получать статус беженца не хочет. Прошу помочь", — говорилось в сообщении.Как сказал военный, "комментарии здесь излишни".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220312/neonatsisty-1777876216.html
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россия, польша, киев, чернобыльская аэс, признание днр и лнр в россии, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
21:48 12.03.2022 (обновлено: 22:08 12.03.2022)
 
СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию

Минобороны заявило, что СБУ начала охоту на желающих эвакуироваться с Украины в Россию

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто хочет эвакуироваться в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России", — сказал он.
По словам военного, после того как российская сторона начала разглашать статистику по желающим эвакуироваться в Россию, СБУ получила указание "круглосуточно выявлять все звонки", "проводить задержания и аресты, обыски и допросы".
"Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации", — пояснил генерал.
Мизинцев процитировал одно из сегодняшних обращений.
"Прошу спасти мою сестру с двумя малолетними детьми. Они находятся в Киеве. Маршрут гуманитарного коридора Киев — Чернобыль небезопасен. Боевики не выпускают. Чаты с сестрой в мессенджерах и информация о предоставленных коридорах блокируются украинскими спецслужбами. Сестра выезжать на запад Украины и далее в Польшу и получать статус беженца не хочет. Прошу помочь", — говорилось в сообщении.
Как сказал военный, "комментарии здесь излишни".
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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