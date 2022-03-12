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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/lechenie-1777880425.html
Жителей освобожденных территорий ДНР уже отправляют лечиться в Россию
Жителей освобожденных территорий ДНР уже отправляют лечиться в Россию - РИА Новости, 12.03.2022
Жителей освобожденных территорий ДНР уже отправляют лечиться в Россию
Отдельные жители освобожденных районов ДНР, которые нуждаются в специфическом медицинском уходе, уже отправлены в Россию для получения медпомощи, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T22:20
2022-03-12T22:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эдуард басурин
донецкая народная республика
россия
волноваха
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Отдельные жители освобожденных районов ДНР, которые нуждаются в специфическом медицинском уходе, уже отправлены в Россию для получения медпомощи, сообщил РИА Новости советник главы правительства республики Ян Гагин."Граждане (на освобожденных территориях - ред.), нуждающиеся в специфическом медицинском уходе, который могут оказать в России: есть факты их отправки туда. Там они получают медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.Одиннадцатого марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о переходе под контроль города Волноваха. Этот райцентр находится на автодороге между Донецком и Мариуполем - второго по величине города республики, который с 2014 года удерживает украинская сторона. В общей сложности, по данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, силы республики взяли под контроль 85 населенных пунктов. Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, полностью окружен, уже идет зачистка его отдельных районов.
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донецкая народная республика
россия
волноваха
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в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, волноваха, украина, вооруженные силы украины
22:20 12.03.2022
 
Жителей освобожденных территорий ДНР уже отправляют лечиться в Россию

Власти: жителей освобожденных территорий ДНР уже отправляют лечиться в Россию

© РИА Новости / Кузьмин  / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Отдельные жители освобожденных районов ДНР, которые нуждаются в специфическом медицинском уходе, уже отправлены в Россию для получения медпомощи, сообщил РИА Новости советник главы правительства республики Ян Гагин.
"Граждане (на освобожденных территориях - ред.), нуждающиеся в специфическом медицинском уходе, который могут оказать в России: есть факты их отправки туда. Там они получают медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.
Одиннадцатого марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о переходе под контроль города Волноваха. Этот райцентр находится на автодороге между Донецком и Мариуполем - второго по величине города республики, который с 2014 года удерживает украинская сторона. В общей сложности, по данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, силы республики взяли под контроль 85 населенных пунктов. Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, полностью окружен, уже идет зачистка его отдельных районов.
Мужчины набирают питьевую воду в освобожденном городе Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 21:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР ведет аудит потребностей жителей освобожденных территорий республики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаРоссияВолновахаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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