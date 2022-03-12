https://ria.ru/20220312/lechenie-1777880425.html

Жителей освобожденных территорий ДНР уже отправляют лечиться в Россию

Жителей освобожденных территорий ДНР уже отправляют лечиться в Россию - РИА Новости, 12.03.2022

Жителей освобожденных территорий ДНР уже отправляют лечиться в Россию

Отдельные жители освобожденных районов ДНР, которые нуждаются в специфическом медицинском уходе, уже отправлены в Россию для получения медпомощи, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T22:20

2022-03-12T22:20

2022-03-12T22:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эдуард басурин

донецкая народная республика

россия

волноваха

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Отдельные жители освобожденных районов ДНР, которые нуждаются в специфическом медицинском уходе, уже отправлены в Россию для получения медпомощи, сообщил РИА Новости советник главы правительства республики Ян Гагин."Граждане (на освобожденных территориях - ред.), нуждающиеся в специфическом медицинском уходе, который могут оказать в России: есть факты их отправки туда. Там они получают медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.Одиннадцатого марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о переходе под контроль города Волноваха. Этот райцентр находится на автодороге между Донецком и Мариуполем - второго по величине города республики, который с 2014 года удерживает украинская сторона. В общей сложности, по данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, силы республики взяли под контроль 85 населенных пунктов. Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, полностью окружен, уже идет зачистка его отдельных районов.

https://ria.ru/20220312/potrebnosti-1777875121.html

донецкая народная республика

россия

волноваха

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия, волноваха, украина, вооруженные силы украины