https://ria.ru/20220312/prosby-1777876475.html

Минобороны: за сутки почти 20 тысяч украинцев попросили об эвакуации

Минобороны: за сутки почти 20 тысяч украинцев попросили об эвакуации - РИА Новости, 12.03.2022

Минобороны: за сутки почти 20 тысяч украинцев попросили об эвакуации

Уже более 2,6 миллиона мирных жителей и иностранцев из практически 2 тысяч населенных пунктов Украины подали обращения с просьбами об эвакуации в Россию, заявил РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:40

2022-03-12T21:40

2022-03-12T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уже более 2,6 миллиона мирных жителей и иностранцев из практически 2 тысяч населенных пунктов Украины подали обращения с просьбами об эвакуации в Россию, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации. Но ежедневный прирост количества обращений, поступающих по различным каналам связи от граждан Украины, а также иностранцев с просьбами об эвакуации, говорит об обратном", - сказал Мизинцев.По его словам, "только за истекшие сутки зафиксировано 19 тысяч 963 таких обращений, а всего их уже 2 миллиона 638 тысяч 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины".

https://ria.ru/20220312/natsbatalony-1777845169.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев