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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны: за сутки почти 20 тысяч украинцев попросили об эвакуации
Минобороны: за сутки почти 20 тысяч украинцев попросили об эвакуации - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны: за сутки почти 20 тысяч украинцев попросили об эвакуации
Уже более 2,6 миллиона мирных жителей и иностранцев из практически 2 тысяч населенных пунктов Украины подали обращения с просьбами об эвакуации в Россию, заявил РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:40
2022-03-12T21:43
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уже более 2,6 миллиона мирных жителей и иностранцев из практически 2 тысяч населенных пунктов Украины подали обращения с просьбами об эвакуации в Россию, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации. Но ежедневный прирост количества обращений, поступающих по различным каналам связи от граждан Украины, а также иностранцев с просьбами об эвакуации, говорит об обратном", - сказал Мизинцев.По его словам, "только за истекшие сутки зафиксировано 19 тысяч 963 таких обращений, а всего их уже 2 миллиона 638 тысяч 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины".
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:40 12.03.2022 (обновлено: 21:43 12.03.2022)
 
Минобороны: за сутки почти 20 тысяч украинцев попросили об эвакуации

Минобороны: за сутки от граждан Украины получено 19 963 обращений с просьбами об эвакуации

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя эвакуированные из города
Жители Мариуполя эвакуированные из города - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Жители Мариуполя эвакуированные из города. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уже более 2,6 миллиона мирных жителей и иностранцев из практически 2 тысяч населенных пунктов Украины подали обращения с просьбами об эвакуации в Россию, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации. Но ежедневный прирост количества обращений, поступающих по различным каналам связи от граждан Украины, а также иностранцев с просьбами об эвакуации, говорит об обратном", - сказал Мизинцев.
По его словам, "только за истекшие сутки зафиксировано 19 тысяч 963 таких обращений, а всего их уже 2 миллиона 638 тысяч 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины".
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