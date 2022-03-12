https://ria.ru/20220312/vybory-1777885295.html

Наблюдатели от Совфеда признали выборы в Туркмении демократичными

Наблюдатели от Совфеда признали выборы в Туркмении демократичными - РИА Новости, 12.03.2022

Наблюдатели от Совфеда признали выборы в Туркмении демократичными

Президентские выборы, прошедшие в субботу в Туркмении, были свободными и демократичными, а также соответствующими национальному законодательству, заявил РИА... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T23:44

2022-03-12T23:44

2022-03-12T23:44

политика

туркмения

владимир полетаев

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президентские выборы, прошедшие в субботу в Туркмении, были свободными и демократичными, а также соответствующими национальному законодательству, заявил РИА Новости российский сенатор, руководитель делегации наблюдателей Совета Федерации Владимир Полетаев."Наша делегация высоко оценила проделанную предварительную работу, благодаря которой были обеспечены свободные, демократичные выборы. Об этом свидетельствует высокая явка", - сказал он.По словам Полетаева, делегации еще предстоит провести большую работу, проанализировать полученные данные от других наблюдателей, от властей республики. "Но уже сейчас по ряду критериев видно, что выборы прошли в соответствии с законодательством Туркмении, в рамках международных норм", - сказал сенатор.Полетаев напомнил, что в субботу в Туркмении были открыты 2 577 избирательных участков. Делегация Совфеда посетила более двадцати из них, осмотрела их готовность, пообщалась с работниками и встретилась с избирателями.Итоговая явка на прошедших в субботу досрочных выборах президента Туркмении составила 97,12%, сообщает Центризбирком Туркменистана.

https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777840086.html

туркмения

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, туркмения, владимир полетаев, совет федерации рф, россия