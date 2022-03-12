https://ria.ru/20220312/inostrantsy-1777879196.html
В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах
В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах - РИА Новости, 12.03.2022
В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах
Неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T22:08
2022-03-12T22:08
2022-03-12T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777805640_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e732160b46c4d7db0ec503413060b001.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" продолжают оставаться более 6900 граждан из шестнадцати иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях", - сказал он.Мизинцев уточнил, что речь идет о гражданах Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других стран.По судьбе указанных лиц российское военное ведомство организовало круглосуточную работу с представителями соответствующих дипломатических ведомств.
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777879037.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777805640_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e14e1a337db0054cbe8402948f94d804.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах
Минобороны России: неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан