https://ria.ru/20220312/inostrantsy-1777879196.html

В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах

В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах - РИА Новости, 12.03.2022

В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах

Неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T22:08

2022-03-12T22:08

2022-03-12T22:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" продолжают оставаться более 6900 граждан из шестнадцати иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях", - сказал он.Мизинцев уточнил, что речь идет о гражданах Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других стран.По судьбе указанных лиц российское военное ведомство организовало круглосуточную работу с представителями соответствующих дипломатических ведомств.

https://ria.ru/20220312/mariupol-1777879037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)