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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/inostrantsy-1777879196.html
В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах
В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах - РИА Новости, 12.03.2022
В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах
Неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T22:08
2022-03-12T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" продолжают оставаться более 6900 граждан из шестнадцати иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях", - сказал он.Мизинцев уточнил, что речь идет о гражданах Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других стран.По судьбе указанных лиц российское военное ведомство организовало круглосуточную работу с представителями соответствующих дипломатических ведомств.
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в мире, украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:08 12.03.2022
 
В Минобороны заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах

Минобороны России: неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБрошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" продолжают оставаться более 6900 граждан из шестнадцати иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях", - сказал он.
Мизинцев уточнил, что речь идет о гражданах Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других стран.
По судьбе указанных лиц российское военное ведомство организовало круглосуточную работу с представителями соответствующих дипломатических ведомств.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 22:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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