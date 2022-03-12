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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/oruzhie-1777876982.html
Минобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму
Минобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму
Киевские власти узаконили бесконтрольное использование оружие на Украине, что привело к фактам мародерства, грабежей и бандитизма, правоохранительная и судебная РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:47
2022-03-12T21:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Киевские власти узаконили бесконтрольное использование оружие на Украине, что привело к фактам мародерства, грабежей и бандитизма, правоохранительная и судебная системы Украины парализованы и свои функции уже не выполняют, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Действующая власть умышленно и преступно узаконила бесконтрольное и безнаказанное использование гражданами огнестрельного оружия на территории Украины, фактически выдав в кавычках "лицензии на убийства", что уже привело к бесчисленным фактам мародерства, грабежей, бандитизма и гибели мирных граждан", - заявил он.Мизинцев добавил, что правоохранительные органы и судебная система в таких условиях не выполняют свои функции и полностью парализованы."Досудебные расследования с участием компетентных органов не проводятся, суды прекратили свою деятельность, а приговоры выносят те, у кого в руках оружие", - заключил он.
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в мире, украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:47 12.03.2022 (обновлено: 21:56 12.03.2022)
 
Минобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму

Минобороны: киевские власти узаконили оружие, это приводит к мародерству и бандитизму

© REUTERS / Umit BektasУлица в центре Киева, Украина
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Киевские власти узаконили бесконтрольное использование оружие на Украине, что привело к фактам мародерства, грабежей и бандитизма, правоохранительная и судебная системы Украины парализованы и свои функции уже не выполняют, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Действующая власть умышленно и преступно узаконила бесконтрольное и безнаказанное использование гражданами огнестрельного оружия на территории Украины, фактически выдав в кавычках "лицензии на убийства", что уже привело к бесчисленным фактам мародерства, грабежей, бандитизма и гибели мирных граждан", - заявил он.
Мизинцев добавил, что правоохранительные органы и судебная система в таких условиях не выполняют свои функции и полностью парализованы.
"Досудебные расследования с участием компетентных органов не проводятся, суды прекратили свою деятельность, а приговоры выносят те, у кого в руках оружие", - заключил он.
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 23:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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