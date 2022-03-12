https://ria.ru/20220312/oruzhie-1777876982.html
Минобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму
Минобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму
Киевские власти узаконили бесконтрольное использование оружие на Украине, что привело к фактам мародерства, грабежей и бандитизма, правоохранительная и судебная РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:47
2022-03-12T21:47
2022-03-12T21:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Киевские власти узаконили бесконтрольное использование оружие на Украине, что привело к фактам мародерства, грабежей и бандитизма, правоохранительная и судебная системы Украины парализованы и свои функции уже не выполняют, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Действующая власть умышленно и преступно узаконила бесконтрольное и безнаказанное использование гражданами огнестрельного оружия на территории Украины, фактически выдав в кавычках "лицензии на убийства", что уже привело к бесчисленным фактам мародерства, грабежей, бандитизма и гибели мирных граждан", - заявил он.Мизинцев добавил, что правоохранительные органы и судебная система в таких условиях не выполняют свои функции и полностью парализованы."Досудебные расследования с участием компетентных органов не проводятся, суды прекратили свою деятельность, а приговоры выносят те, у кого в руках оружие", - заключил он.
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777377680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:47 12.03.2022 (обновлено: 21:56 12.03.2022)
Минобороны: узаконенное Киевом оружие привело к мародерству и бандитизму
Минобороны: киевские власти узаконили оружие, это приводит к мародерству и бандитизму