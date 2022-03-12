https://ria.ru/20220312/mariupol-1777879037.html

Украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч человек

Украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч человек - РИА Новости, 12.03.2022

Украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч человек

Украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T22:07

2022-03-12T22:07

2022-03-12T22:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

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александр семенов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города", - сказал он.Генерал напомнил, что 12 марта исключительно в гуманных целях с 10.00 Россия уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях."К десяти предложенным нами маршрутам украинская сторона дополнительно добавила еще один – в житомирском направлении. При этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие к собственному народу действующей власти", - рассказал Мизинцев.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что крупнейший город на азовском побережье полностью окружен, идет зачистка его отдельных районов. В Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/okhota-1777877236.html

https://ria.ru/20220312/neonatsisty-1777876216.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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