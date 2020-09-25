Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 25.09.2020
Архив за 25.09.2020

На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под ХарьковомЧисло погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
25 сентября 2020, 23:59
1540
В миреУкраинаХарьковская областьАн-26Крушение Ан-26 под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под ХарьковомВласти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
25 сентября 2020, 23:57
2174
В миреУкраинаХарьковская областьКрушение Ан-26 под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видеоЭксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
25 сентября 2020, 23:57
8143
В миреУкраинаХарьковская областьМВД УкраиныЛеонид ИвашовАн-26ВВС Украины
Форвард Ак Барс Артём ЛукояновФорвард "Ак Барса" Лукоянов: молодежь СКА ничем не отличалась от основы
25 сентября 2020, 23:49
138
ХоккейКХЛ 2025-2026СКА (Санкт-Петербург)Ак БарсАртем Лукоянов
Футболисты Айнтрахта"Айнтрахт" обыграл "Герту" в матче чемпионата Германии по футболу
25 сентября 2020, 23:44
731
ФутболБундеслигаАйнтрахт (Франкфурт)Герта
Йоланда НеффUCI утвердил календарь Кубка мира-2021 по маунтинбайку
25 сентября 2020, 23:43
270
ВелоспортUCIОлимпиада 2020
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под ХарьковомРоссийские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
25 сентября 2020, 23:38
6674
В миреУкраинаХарьковХарьковская областьМВД УкраиныАн-26Геннадий Зибров
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под ХарьковомСтали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
25 сентября 2020, 23:37
40533
В миреУкраинаХарьковская областьКрушение Ан-26 под Харьковом
Сотрудники ОМОНа задерживают участников несанкционированной акции протеста оппозиции в МинскеВ Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
25 сентября 2020, 23:32
3678
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
Игрок ХК Ак Барс Альберт ЯруллинЯруллин: молодежь СКА старалась и создавала нам сложности
25 сентября 2020, 23:23
91
ХоккейКХЛ 2025-2026СКА (Санкт-Петербург)Ак БарсАльберт Яруллин
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
25 сентября 2020, 23:23
7419
Распространение коронавирусаВ миреИталияООНДжузеппе Конте Коронавирус COVID-19
СкверНазваны неприятные последствия долгого бабьего лета в России
25 сентября 2020, 23:21
39672
ОбществоМоскваАлексей КокоринМихаил Леус
ВелоспортUCI: от сильного ветра на ЧМ по шоссейным велогонкам упала финишная арка
25 сентября 2020, 23:18
107
ВелоспортUCIЧемпионат мира по шоссейным велогонкам
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под ХарьковомСМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
25 сентября 2020, 23:08
4699
В миреУкраинаХарьковская областьКрушение Ан-26 под Харьковом
Владимир ТкачевРотенберг: надеемся скоро усилить состав выздоровевшими игроками
25 сентября 2020, 23:07
194
ХоккейРоман РотенбергКХЛ 2025-2026СКА (Санкт-Петербург)
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.В Армении арестовали лидера оппозиции Царукяна за подкуп избирателей
25 сентября 2020, 23:07
5452
В миреАрменияПроцветающая АрменияГагик Царукян
Валерий Брагин (справа)Ротенберг: опыт работы тренером на скамейке останется на всю жизнь
25 сентября 2020, 23:06
107
ХоккейРоман РотенбергКХЛ 2025-2026СКА (Санкт-Петербург)
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирусВ Москве умерли 17 пациентов с коронавирусом
25 сентября 2020, 23:04
760
Распространение коронавирусаМоскваЗдоровье - ОбществоРоссия Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
Автомобиль Следственного комитета РоссииСына бывшего брянского вице-губернатора обвинили в смертельном ДТП
25 сентября 2020, 22:58
3097
ПроисшествияБрянская областьБрянскСледственный комитет России (СК РФ)
Сотрудник ФБК Георгий Албуров, прилетевший в Омск, чтобы поддержать Алексея Навального, госпитализированного с подозрением на отравление, на территории омской БСМП № 1С сотрудника ФБК взыскали более 3,1 миллиона рублей
25 сентября 2020, 22:55
10203
ПроисшествияМосковская городская думаФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Следственный комитет России (СК РФ)Фонд борьбы с коррупциейГеоргий АлбуровЛюбовь Соболь
