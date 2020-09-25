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https://ria.ru/20200925/samolet-1577799104.html
Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:38
2020-09-25T23:43
геннадий зибров
ан-26
мвд украины
харьковская область
харьков
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zibrov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зибров</a> выразил соболезнования в связи с катастрофой <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под Харьковом.В пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a>, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба еще четверых остается неизвестной.
https://ria.ru/20200925/samolet-1577797792.html
Поддерживаю. Вообще нет хуже ситуации когда людей перевозят по воздуху без единого шанса спастись в случае нештатной ситуации. Это как своего рода лотерея, только наоборот ((
18
Вы как гражданский рассуждаете... Не секрет, что основные преступления затяжной войны за авторством тыловиков. Те кто смотрел друг другу (смерти) в лицо, ненависти не испытывали. Для них война это рутина. Так что раз соболезнуем, то искренне. А кому весело тот и сам мало чем от рагулей отличается
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харьковская область
харьков
украина
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геннадий зибров, ан-26, мвд украины, харьковская область, харьков, украина, в мире

Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине

23:38 25.09.2020 (обновлено: 23:43 25.09.2020)
1533
© Фото : Антон ГеращенкоНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Антон Геращенко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом.
В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. По данным МВД Украины, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба еще четверых остается неизвестной.
Ан-26 разбился под Харьковом. Кадры с места ЧП - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 22:31
Опубликованы кадры с места крушения самолета под Харьковом

"От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина выражаю искрение соболезнования семьям погибших. Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих", - заявил начальник.

64209627
Обсудить7
Геннадий ЗибровАн-26МВД УкраиныХарьковская областьХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Поддерживаю. Вообще нет хуже ситуации когда людей перевозят по воздуху без единого шанса спастись в случае нештатной ситуации. Это как своего рода лотерея, только наоборот ((
25 сентября, 23:45
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1000107
Вы как гражданский рассуждаете... Не секрет, что основные преступления затяжной войны за авторством тыловиков. Те кто смотрел друг другу (смерти) в лицо, ненависти не испытывали. Для них война это рутина. Так что раз соболезнуем, то искренне. А кому весело тот и сам мало чем от рагулей отличается
26 сентября, 00:02
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
900014
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