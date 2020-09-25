https://ria.ru/20200925/samolet-1577799104.html
Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:38
2020-09-25T23:38
2020-09-25T23:43
геннадий зибров
ан-26
мвд украины
харьковская область
харьков
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zibrov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зибров</a> выразил соболезнования в связи с катастрофой <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под Харьковом.В пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a>, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба еще четверых остается неизвестной.
https://ria.ru/20200925/samolet-1577797792.html
Ярослав Погодин
Поддерживаю. Вообще нет хуже ситуации когда людей перевозят по воздуху без единого шанса спастись в случае нештатной ситуации. Это как своего рода лотерея, только наоборот ((
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Ярослав Погодин
Вы как гражданский рассуждаете... Не секрет, что основные преступления затяжной войны за авторством тыловиков. Те кто смотрел друг другу (смерти) в лицо, ненависти не испытывали. Для них война это рутина. Так что раз соболезнуем, то искренне. А кому весело тот и сам мало чем от рагулей отличается
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харьковская область
харьков
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зибров, ан-26, мвд украины, харьковская область, харьков, украина, в мире