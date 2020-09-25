https://ria.ru/20200925/samolet-1577799104.html

Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине

Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T23:38

2020-09-25T23:38

2020-09-25T23:43

геннадий зибров

ан-26

мвд украины

харьковская область

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в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zibrov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зибров</a> выразил соболезнования в связи с катастрофой <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под Харьковом.В пятницу вечером возле города Чугуев в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a>, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба еще четверых остается неизвестной.

https://ria.ru/20200925/samolet-1577797792.html

Ярослав Погодин Поддерживаю. Вообще нет хуже ситуации когда людей перевозят по воздуху без единого шанса спастись в случае нештатной ситуации. Это как своего рода лотерея, только наоборот (( 18

Ярослав Погодин Вы как гражданский рассуждаете... Не секрет, что основные преступления затяжной войны за авторством тыловиков. Те кто смотрел друг другу (смерти) в лицо, ненависти не испытывали. Для них война это рутина. Так что раз соболезнуем, то искренне. А кому весело тот и сам мало чем от рагулей отличается 14

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харьковская область

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий зибров, ан-26, мвд украины, харьковская область, харьков, украина, в мире