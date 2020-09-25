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Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
На борту разбившегося в Харьковской области самолета находились 27 человек, а не 28 - одного курсанта не допустили к вылету, уточнили в Госслужбе по... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:57
2020-09-26T00:07
крушение ан-26 под харьковом
харьковская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен – РИА Новости.</strong> На борту разбившегося в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> самолета находились 27 человек, а не 28 - одного курсанта не допустили к вылету, уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в пятницу вечером."По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек, одного курсанта не допустили к выполнению полета", - говорится в сообщении.
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харьковская область
украина
РИА Новости
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крушение ан-26 под харьковом, харьковская область, украина, в мире

Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26

23:57 25.09.2020 (обновлено: 00:07 26.09.2020)
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© AP Photo / Kharkiv Regional State AdministrationНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Kharkiv Regional State Administration
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КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. На борту разбившегося в Харьковской области самолета находились 27 человек, а не 28 - одного курсанта не допустили к вылету, уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в пятницу вечером.
"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек, одного курсанта не допустили к выполнению полета", - говорится в сообщении.
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Крушение Ан-26 под ХарьковомХарьковская областьУкраинаВ мире
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