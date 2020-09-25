https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799556.html

Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26

На борту разбившегося в Харьковской области самолета находились 27 человек, а не 28 - одного курсанта не допустили к вылету, уточнили в Госслужбе по... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T23:57

2020-09-25T23:57

2020-09-26T00:07

крушение ан-26 под харьковом

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен – РИА Новости.</strong> На борту разбившегося в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> самолета находились 27 человек, а не 28 - одного курсанта не допустили к вылету, уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в пятницу вечером."По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек, одного курсанта не допустили к выполнению полета", - говорится в сообщении.

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харьковская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, харьковская область, украина, в мире