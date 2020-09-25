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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577798829.html
Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
Борьба с пандемией коронавируса должна завершиться не возвращением к "нормальности", а построением лучшего мира, поскольку открывает возможность для "нового... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:23
2020-09-25T23:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джузеппе конте
оон
италия
в мире
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<strong>ООН, 25 сен – РИА Новости.</strong> Борьба с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса </a>должна завершиться не возвращением к "нормальности", а построением лучшего мира, поскольку открывает возможность для "нового начала", заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/" target="_blank" data-auto="true">Джузеппе Конте</a>."Невидимый враг нарушил нашу жизнь и наши устоявшиеся привычки. … Пандемия затронула все регионы и народы мира, снова подвергнув человечество испытанию. Эта трагедия изменила нас, но она же дает нам возможность для "нового начала", которую мы должны использовать", - заявил он, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Надежда на скорую победу над пандемией не должна совпадать с желанием как можно скорее вернуться к простой "нормальности". Мы должны желать большего, придумать и заново изобрести другой мир: поскольку прежняя реальность была не самой лучшей из возможных, ее можно было усовершенствовать", - сказал премьер Италии.По его словам, пандемия поставила перед каждым человек вызов в том, чтобы стать лучше, а игнорирование этой возможности стало бы "непростительной ошибкой".Конте подчеркнул, что содействовать "всеобщему возрождению" может предстоящее в 2021 году председательство Италии в "большой двадцатке". Свои задачи страна сформулировала в формуле из трех "П": "персоны, планета, процветание",- отметил премьер."Мы хотим воспользоваться возможностью для перемен, пытаясь прежде всего бороться с несправедливостью и неравенством, потому что более равное и инклюзивное общество не только более справедливо, но еще и более процветающее, и в глобальном масштабе более демократично", - сказал Конте.В этой связи премьер Италии отметил вклад страны в разработку вакцины против коронавируса, подчеркнув, что она поступит "в распоряжение всех народов"."Мы не можем позволить себе, - добавил он, - смотреть в будущее планеты и наших детей с эгоизмом, игнорируя тот факт, что защита здоровья во многих частях мира является роскошью". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, джузеппе конте, оон, италия, в мире

Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19

23:23 25.09.2020
769
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
ООН, 25 сен – РИА Новости. Борьба с пандемией коронавируса должна завершиться не возвращением к "нормальности", а построением лучшего мира, поскольку открывает возможность для "нового начала", заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Невидимый враг нарушил нашу жизнь и наши устоявшиеся привычки. … Пандемия затронула все регионы и народы мира, снова подвергнув человечество испытанию. Эта трагедия изменила нас, но она же дает нам возможность для "нового начала", которую мы должны использовать", - заявил он, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Знак коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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"Надежда на скорую победу над пандемией не должна совпадать с желанием как можно скорее вернуться к простой "нормальности". Мы должны желать большего, придумать и заново изобрести другой мир: поскольку прежняя реальность была не самой лучшей из возможных, ее можно было усовершенствовать", - сказал премьер Италии.
По его словам, пандемия поставила перед каждым человек вызов в том, чтобы стать лучше, а игнорирование этой возможности стало бы "непростительной ошибкой".
Конте подчеркнул, что содействовать "всеобщему возрождению" может предстоящее в 2021 году председательство Италии в "большой двадцатке". Свои задачи страна сформулировала в формуле из трех "П": "персоны, планета, процветание",- отметил премьер.
"Мы хотим воспользоваться возможностью для перемен, пытаясь прежде всего бороться с несправедливостью и неравенством, потому что более равное и инклюзивное общество не только более справедливо, но еще и более процветающее, и в глобальном масштабе более демократично", - сказал Конте.
В этой связи премьер Италии отметил вклад страны в разработку вакцины против коронавируса, подчеркнув, что она поступит "в распоряжение всех народов".
"Мы не можем позволить себе, - добавил он, - смотреть в будущее планеты и наших детей с эгоизмом, игнорируя тот факт, что защита здоровья во многих частях мира является роскошью".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеООНИталияВ мире
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