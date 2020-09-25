https://ria.ru/20200925/tsarukyan-1577798568.html

В Армении арестовали лидера оппозиции Царукяна за подкуп избирателей

Суд в Ереване арестовал в пятницу лидера крупнейшей оппозиционной парламентской партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T23:07

2020-09-25T23:07

2020-09-25T23:08

гагик царукян

процветающая армения

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> арестовал в пятницу лидера крупнейшей оппозиционной парламентской партии "<a href="http://ria.ru/organization_Procvetajushhaja_Armenija_partija/" target="_blank" data-auto="true">Процветающая Армения</a>" <a href="http://ria.ru/person_Gagik_Carukjan/" target="_blank" data-auto="true">Гагика Царукяна</a>, обвиняемого в подкупе избирателей, сообщил журналистам его адвокат Самвел Дилбандян."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Царукяна меру пресечения в виде ареста", - отметил Дилбандян. По его словам решение "незаконное и необоснованное", однако защита ожидала удовлетворения ходатайства.Ранее парламент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест Царукяна. Оппозиционера обвиняют в создании организованной группы для подкупа избирателей. В генпрокуратуре утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Сам Царукян называет обвинения политическим преследованием.Суд в Ереване 21 июня отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Позднее Апелляционный суд отменил это решение и направил дело в суд первой инстанции на доследование. Царукян находился на свободе."Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва партии принадлежат 24 мандата из 132.

https://ria.ru/20200616/1573007173.html

https://ria.ru/20200630/1573694346.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гагик царукян, процветающая армения, армения, в мире