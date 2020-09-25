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https://ria.ru/20200925/tsarukyan-1577798568.html
В Армении арестовали лидера оппозиции Царукяна за подкуп избирателей
Суд в Ереване арестовал в пятницу лидера крупнейшей оппозиционной парламентской партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:07
2020-09-25T23:08
гагик царукян
процветающая армения
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> арестовал в пятницу лидера крупнейшей оппозиционной парламентской партии "<a href="http://ria.ru/organization_Procvetajushhaja_Armenija_partija/" target="_blank" data-auto="true">Процветающая Армения</a>" <a href="http://ria.ru/person_Gagik_Carukjan/" target="_blank" data-auto="true">Гагика Царукяна</a>, обвиняемого в подкупе избирателей, сообщил журналистам его адвокат Самвел Дилбандян."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Царукяна меру пресечения в виде ареста", - отметил Дилбандян. По его словам решение "незаконное и необоснованное", однако защита ожидала удовлетворения ходатайства.Ранее парламент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест Царукяна. Оппозиционера обвиняют в создании организованной группы для подкупа избирателей. В генпрокуратуре утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Сам Царукян называет обвинения политическим преследованием.Суд в Ереване 21 июня отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Позднее Апелляционный суд отменил это решение и направил дело в суд первой инстанции на доследование. Царукян находился на свободе."Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва партии принадлежат 24 мандата из 132.
https://ria.ru/20200616/1573007173.html
https://ria.ru/20200630/1573694346.html
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гагик царукян, процветающая армения, армения, в мире

В Армении арестовали лидера оппозиции Царукяна за подкуп избирателей

23:07 25.09.2020 (обновлено: 23:08 25.09.2020)
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© SputnikРуководитель партии "Процветающая Армения", глава фракции "Царукян" Гагик Царукян.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян. - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik
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ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал в пятницу лидера крупнейшей оппозиционной парламентской партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей, сообщил журналистам его адвокат Самвел Дилбандян.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Царукяна меру пресечения в виде ареста", - отметил Дилбандян. По его словам решение "незаконное и необоснованное", однако защита ожидала удовлетворения ходатайства.
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян у здания суда - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
16 июня, 15:21
Парламент Армении лишил Царукяна депутатской неприкосновенности
Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест Царукяна. Оппозиционера обвиняют в создании организованной группы для подкупа избирателей. В генпрокуратуре утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Сам Царукян называет обвинения политическим преследованием.
Суд в Ереване 21 июня отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Позднее Апелляционный суд отменил это решение и направил дело в суд первой инстанции на доследование. Царукян находился на свободе.
"Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва партии принадлежат 24 мандата из 132.
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян у здания суда - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 16:46Распространение нового коронавируса
Лидер оппозиционной фракции парламента Армении Царукян заболел COVID-19
962101
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Гагик ЦарукянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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