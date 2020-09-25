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https://ria.ru/20200925/samolet-1577797792.html
Опубликованы кадры с места крушения самолета под Харьковом
В Сети появились съемки очевидцев с места крушения самолета в городе Чугуев Харьковской области. РИА Новости, 25.09.2020
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крушение ан-26 под харьковом
ситуация на украине
ан-26
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харьков
украина
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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В Сети появились съемки очевидцев с места крушения самолета в городе <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>.На кадрах виден крупный пожар.Ранее в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, погибли 22 человека. Двое выжили, один из них находится в критическом состоянии.На месте авиакатастрофы сейчас работают спасатели. Украинские власти создали комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.
https://ria.ru/20200925/krushenie-1577797582.html
Удивляют те кто палец вверх нажал и улыбку. Возникает вопрос. Эти люди нормальные или как? Скорее "или как"
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харьковская область
чугуев
харьков
украина
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Ан-26 разбился под Харьковом. Кадры с места ЧП
В Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, погибли 22 человека. Двое выжили, один из них находится в критическом состоянии.
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крушение ан-26 под харьковом, ситуация на украине, ан-26, харьковская область, чугуев, харьков, украина, в мире

Опубликованы кадры с места крушения самолета под Харьковом

22:31 25.09.2020 (обновлено: 23:28 25.09.2020)
12963
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Сети появились съемки очевидцев с места крушения самолета в городе Чугуев Харьковской области.
На кадрах виден крупный пожар.
Ранее в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, погибли 22 человека. Двое выжили, один из них находится в критическом состоянии.
На месте авиакатастрофы сейчас работают спасатели. Украинские власти создали комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 22:25
Зеленский отправится в Харьковскую область из-за крушения самолета
4113574312
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Крушение Ан-26 под ХарьковомСитуация на УкраинеАн-26Харьковская областьЧугуевХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Удивляют те кто палец вверх нажал и улыбку. Возникает вопрос. Эти люди нормальные или как? Скорее "или как"
25 сентября, 23:53
pppetrovich55 petrovich55
710219
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