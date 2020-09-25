https://ria.ru/20200925/samolet-1577797792.html

Опубликованы кадры с места крушения самолета под Харьковом

В Сети появились съемки очевидцев с места крушения самолета в городе Чугуев Харьковской области. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:31

2020-09-25T22:31

2020-09-25T23:28

крушение ан-26 под харьковом

ситуация на украине

ан-26

харьковская область

чугуев

харьков

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577798105_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_67863d07996c2921b84626d2ebd59a06.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В Сети появились съемки очевидцев с места крушения самолета в городе <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>.На кадрах виден крупный пожар.Ранее в Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, погибли 22 человека. Двое выжили, один из них находится в критическом состоянии.На месте авиакатастрофы сейчас работают спасатели. Украинские власти создали комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.

https://ria.ru/20200925/krushenie-1577797582.html

petrovich55 petrovich55 Удивляют те кто палец вверх нажал и улыбку. Возникает вопрос. Эти люди нормальные или как? Скорее "или как" 20

17

харьковская область

чугуев

харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ан-26 разбился под Харьковом. Кадры с места ЧП В Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, погибли 22 человека. Двое выжили, один из них находится в критическом состоянии. 2020-09-25T22:31 true PT0M42S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ситуация на украине, ан-26, харьковская область, чугуев, харьков, украина, в мире