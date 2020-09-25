https://ria.ru/20200925/mks-1577798015.html

Экипаж МКС изолировался в российском сегменте для поиска утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции на выходные изолировался в российском сегменте для поиска места утечки воздуха, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:38

2020-09-25T22:38

2020-09-25T22:38

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> на выходные изолировался в российском сегменте для поиска места утечки воздуха, сообщил "Роскосмос"."Состоялось закрытие люков МКС. Экипаж... изолируется в выходные на российском сегменте МКС для поиска утечки атмосферы", - говорится в сообщении госкорпорации.Отмечается, что экипажу в ходе изоляции будут доступны российские модули "Заря", "Звезда" и "Поиск", а также грузовой корабль "Прогресс МС" и пилотируемый "Союз МС"."Во время работы экипаж будет передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы центрам управления полётами стран-партнёров", - сообщил "Роскосмос". Открытие люков планируется в понедельник после 11.00 мск.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, но в августе 2020 года стало известно, что ее темп возрос. Как рассказывал источник РИА Новости, из-за утечки станция теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки. Тогда же для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200923/mks-1577638264.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/kosmos-1577493236.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос