https://ria.ru/20200925/krushenie-1577797170.html
Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 22 человек
Число погибших при крушении самолета в Харьковской области возросло до 22, двое выжили, четыре человека пропали без вести, сообщил в пятницу глава областной... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T22:14
2020-09-25T22:14
2020-09-25T22:24
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
харьков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Число погибших при крушении самолета в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> возросло до 22, двое выжили, четыре человека пропали без вести, сообщил в пятницу глава областной госадминистрации Алексей Кучер."На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь", - написал он в Telegram.Эти же цифры подтвердила Госслужба по ЧС.
https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html
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харьковская область
харьков
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, в мире