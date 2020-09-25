https://ria.ru/20200925/krushenie-1577797170.html

Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 22 человек

Число погибших при крушении самолета в Харьковской области возросло до 22, двое выжили, четыре человека пропали без вести, сообщил в пятницу глава областной... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:14

2020-09-25T22:14

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крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

харьков

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Число погибших при крушении самолета в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> возросло до 22, двое выжили, четыре человека пропали без вести, сообщил в пятницу глава областной госадминистрации Алексей Кучер."На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь", - написал он в Telegram.Эти же цифры подтвердила Госслужба по ЧС.

https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html

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харьковская область

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, в мире