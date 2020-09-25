https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799527.html

Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины

Крушение самолета Ан-26 с украинскими курсантами вряд ли повлияет на укомплектованность ВВС Украины, в случае необходимости часть летных кадров подготовят... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T23:57

2020-09-25T23:57

2020-09-25T23:57

ввс украины

ан-26

леонид ивашов

мвд украины

харьковская область

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Крушение самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> с украинскими курсантами вряд ли повлияет на укомплектованность ВВС Украины, в случае необходимости часть летных кадров подготовят досрочно, заявил РИА Новости в пятницу известный российский военный эксперт генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Ivashov/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ивашов</a>.В пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a>, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба еще четверых остается неизвестной.Генерал выразил соболезнования семьям погибших курсантов. Он отметил также, что эксплуатируемые ВВС Украины Ан-26 являются устаревшими машинами, при этом перевооружиться на более современные модели <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> в настоящее время не может.

https://ria.ru/20200925/samolet-1577797792.html

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харьковская область

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс украины, ан-26, леонид ивашов, мвд украины, харьковская область, украина, в мире