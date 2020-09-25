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https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799527.html
Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
Крушение самолета Ан-26 с украинскими курсантами вряд ли повлияет на укомплектованность ВВС Украины, в случае необходимости часть летных кадров подготовят... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:57
2020-09-25T23:57
ввс украины
ан-26
леонид ивашов
мвд украины
харьковская область
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Крушение самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> с украинскими курсантами вряд ли повлияет на укомплектованность ВВС Украины, в случае необходимости часть летных кадров подготовят досрочно, заявил РИА Новости в пятницу известный российский военный эксперт генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Ivashov/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ивашов</a>.В пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a>, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба еще четверых остается неизвестной.Генерал выразил соболезнования семьям погибших курсантов. Он отметил также, что эксплуатируемые ВВС Украины Ан-26 являются устаревшими машинами, при этом перевооружиться на более современные модели <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> в настоящее время не может.
https://ria.ru/20200925/samolet-1577797792.html
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ввс украины, ан-26, леонид ивашов, мвд украины, харьковская область, украина, в мире

Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины

23:57 25.09.2020
1578
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Крушение самолета Ан-26 с украинскими курсантами вряд ли повлияет на укомплектованность ВВС Украины, в случае необходимости часть летных кадров подготовят досрочно, заявил РИА Новости в пятницу известный российский военный эксперт генерал-полковник Леонид Ивашов.
В пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. По данным МВД Украины, на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа. По последним данным, 22 человека погибли, двое травмированы, судьба еще четверых остается неизвестной.

"Гибель молодых ребят – это серьёзный удар по Военно-воздушным силам, но, опять же, не смертельный. Уверен, что если на Украине есть дефицит штурманов, то они просто сократят сроки обучения старшекурсников лётных училищ и те заступят на службу досрочно", - сказал Ивашов.

Генерал выразил соболезнования семьям погибших курсантов. Он отметил также, что эксплуатируемые ВВС Украины Ан-26 являются устаревшими машинами, при этом перевооружиться на более современные модели Киев в настоящее время не может.
Ан-26 разбился под Харьковом. Кадры с места ЧП - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 22:31
Опубликованы кадры с места крушения самолета под Харьковом
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ВВС УкраиныАн-26Леонид ИвашовМВД УкраиныХарьковская областьУкраинаВ мире
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