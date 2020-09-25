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https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799052.html
Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
У разбившегося на Украине военно-транспортного самолета Ан-26, предположительно, отказал левый мотор, заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер на... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:37
2020-09-26T01:09
крушение ан-26 под харьковом
харьковская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 сен — РИА Новости.</strong> У разбившегося на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> военно-транспортного самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, предположительно, отказал левый мотор, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> Алексей Кучер на брифинге."Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю", — сказал он.Чиновник отметил, что для опытного пилота это не критическая ситуация."Что произошло потом — тоже непонятно, это будет устанавливать следствие", — добавил Кучер.По словам губернатора, находившиеся на борту самолета люди выпрыгнули, когда летательный аппарат был на низком расстоянии от земли. Пострадавших доставили в Четвертую областную больницу, заключил глава администрации региона.Ранее стало известно о крушении Ан-26 возле города <u><a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/">Чугуева</a></u> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a>. По информации <u><a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/">МВД Украины</a></u>, на борту находились 27 человек. По последним данным, 25 из них погибли.
https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html
За Одессу!
74
Что ты несёшь? Сколько этим курсантам тогда было? У вас прям горит что бы мы отождествляли нациков с их нацбатами с армией Украины
65
45
харьковская область
украина
РИА Новости
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крушение ан-26 под харьковом, харьковская область, украина, в мире

Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом

23:37 25.09.2020 (обновлено: 01:09 26.09.2020)
10200
© Фото : Національна поліція УкраїниНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Національна поліція України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. У разбившегося на Украине военно-транспортного самолета Ан-26, предположительно, отказал левый мотор, заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер на брифинге.
"Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю", — сказал он.
Чиновник отметил, что для опытного пилота это не критическая ситуация.
"Что произошло потом — тоже непонятно, это будет устанавливать следствие", — добавил Кучер.
По словам губернатора, находившиеся на борту самолета люди выпрыгнули, когда летательный аппарат был на низком расстоянии от земли. Пострадавших доставили в Четвертую областную больницу, заключил глава администрации региона.
Ранее стало известно о крушении Ан-26 возле города Чугуева под Харьковом. По информации МВД Украины, на борту находились 27 человек. По последним данным, 25 из них погибли.
Самолет-зондировщик Ан-26 Циклон с веерной установкой для искусственного вызывания осадков в Якутии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 22:14
Военно-транспортный самолет Ан-26
57168176322
Обсудить45
Крушение Ан-26 под ХарьковомХарьковская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
За Одессу!
26 сентября, 00:07
Guten AbendGuten Abend
40812617
Что ты несёшь? Сколько этим курсантам тогда было? У вас прям горит что бы мы отождествляли нациков с их нацбатами с армией Украины
26 сентября, 00:21
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
30001331
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