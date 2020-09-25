https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799052.html

Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом

У разбившегося на Украине военно-транспортного самолета Ан-26, предположительно, отказал левый мотор, заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер на... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T23:37

2020-09-25T23:37

2020-09-26T01:09

крушение ан-26 под харьковом

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 сен — РИА Новости.</strong> У разбившегося на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> военно-транспортного самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, предположительно, отказал левый мотор, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> Алексей Кучер на брифинге."Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю", — сказал он.Чиновник отметил, что для опытного пилота это не критическая ситуация."Что произошло потом — тоже непонятно, это будет устанавливать следствие", — добавил Кучер.По словам губернатора, находившиеся на борту самолета люди выпрыгнули, когда летательный аппарат был на низком расстоянии от земли. Пострадавших доставили в Четвертую областную больницу, заключил глава администрации региона.Ранее стало известно о крушении Ан-26 возле города <u><a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/">Чугуева</a></u> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a>. По информации <u><a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/">МВД Украины</a></u>, на борту находились 27 человек. По последним данным, 25 из них погибли.

https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html

Guten Abend За Одессу! 74

Ярослав Погодин Что ты несёшь? Сколько этим курсантам тогда было? У вас прям горит что бы мы отождествляли нациков с их нацбатами с армией Украины 65

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харьковская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, харьковская область, украина, в мире