В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:32 25.09.2020 (обновлено: 23:33 25.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа задерживают участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Пятеро членов оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" обвиняются в участии в массовых беспорядках, один арестован, четверо задержаны, заявила в пятницу организация в своем Telegram-канале.
"Против активистов "Европейской Беларуси" возбудили уголовные дела", - говорится в заявлении.
По данным "Европейской Беларуси", днем в Минске были задержаны Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич, "против них возбуждено уголовное дело по статье "участие в массовых беспорядках".
"Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель. Как сообщили его жене в СК, он пока находится в ИВС на Окрестина и также обвиняется в участии в массовых беспорядках", - отмечается в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.