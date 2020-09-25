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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/arest-1577798924.html
В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
Пятеро членов оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" обвиняются в участии в массовых беспорядках, один арестован, четверо задержаны, заявила... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:32
2020-09-25T23:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Пятеро членов оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" обвиняются в участии в массовых беспорядках, один арестован, четверо задержаны, заявила в пятницу организация в своем <a href="https://t.me/s/eu_by" target="_blank">Telegram-канале</a>."Против активистов "Европейской Беларуси" возбудили уголовные дела", - говорится в заявлении.По данным "Европейской Беларуси", днем в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> были задержаны Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич, "против них возбуждено уголовное дело по статье "участие в массовых беспорядках".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html
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минск
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"

23:32 25.09.2020 (обновлено: 23:33 25.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа задерживают участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники ОМОНа задерживают участников несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Пятеро членов оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" обвиняются в участии в массовых беспорядках, один арестован, четверо задержаны, заявила в пятницу организация в своем Telegram-канале.
"Против активистов "Европейской Беларуси" возбудили уголовные дела", - говорится в заявлении.
По данным "Европейской Беларуси", днем в Минске были задержаны Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич, "против них возбуждено уголовное дело по статье "участие в массовых беспорядках".

"Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель. Как сообщили его жене в СК, он пока находится в ИВС на Окрестина и также обвиняется в участии в массовых беспорядках", - отмечается в сообщении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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