https://ria.ru/20200925/arest-1577798924.html

В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"

Пятеро членов оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" обвиняются в участии в массовых беспорядках, один арестован, четверо задержаны, заявила... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T23:32

2020-09-25T23:32

2020-09-25T23:33

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Пятеро членов оппозиционной гражданской кампании "Европейская Беларусь" обвиняются в участии в массовых беспорядках, один арестован, четверо задержаны, заявила в пятницу организация в своем <a href="https://t.me/s/eu_by" target="_blank">Telegram-канале</a>."Против активистов "Европейской Беларуси" возбудили уголовные дела", - говорится в заявлении.По данным "Европейской Беларуси", днем в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> были задержаны Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич, "против них возбуждено уголовное дело по статье "участие в массовых беспорядках".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире