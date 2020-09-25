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Сына бывшего брянского вице-губернатора обвинили в смертельном ДТП
Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области предъявили обвинение в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T22:58
2020-09-25T23:02
следственный комитет россии (ск рф)
брянск
брянская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сыну бывшего вице-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> предъявили обвинение в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что брянский вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку.Следствием установлено, что ночью 18 сентября водитель автомобиля <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Touareg/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Touareg</a>, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части проспекта Ленина в городе <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянске</a> совершил столкновение со стоящим впереди автомобилем Toyota Will. В результате ДТП водитель Toyota Will скончался."На основании собранных доказательств водителю автомобиля Volkswagen Touareg предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)", - говорится в сообщении.Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
https://ria.ru/20200923/dtp-1577681254.html
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брянск
брянская область
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), брянск, брянская область, происшествия

Сына бывшего брянского вице-губернатора обвинили в смертельном ДТП

22:58 25.09.2020 (обновлено: 23:02 25.09.2020)
572
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области предъявили обвинение в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что брянский вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку.
Следствием установлено, что ночью 18 сентября водитель автомобиля Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части проспекта Ленина в городе Брянске совершил столкновение со стоящим впереди автомобилем Toyota Will. В результате ДТП водитель Toyota Will скончался.
"На основании собранных доказательств водителю автомобиля Volkswagen Touareg предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)", - говорится в сообщении.
Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
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23 сентября, 20:38
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Следственный комитет России (СК РФ)БрянскБрянская областьПроисшествия
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