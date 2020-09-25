https://ria.ru/20200925/dtp-1577798379.html

Сына бывшего брянского вице-губернатора обвинили в смертельном ДТП

Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области предъявили обвинение в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:58

2020-09-25T22:58

2020-09-25T23:02

следственный комитет россии (ск рф)

брянск

брянская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сыну бывшего вице-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> предъявили обвинение в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что брянский вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку.Следствием установлено, что ночью 18 сентября водитель автомобиля <a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Touareg/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Touareg</a>, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проезжей части проспекта Ленина в городе <a href="http://ria.ru/location_Brjansk/" target="_blank" data-auto="true">Брянске</a> совершил столкновение со стоящим впереди автомобилем Toyota Will. В результате ДТП водитель Toyota Will скончался."На основании собранных доказательств водителю автомобиля Volkswagen Touareg предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)", - говорится в сообщении.Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

https://ria.ru/20200923/dtp-1577681254.html

1

брянск

брянская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), брянск, брянская область, происшествия