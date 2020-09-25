https://ria.ru/20200925/krushenie-1577797111.html

На Украине создадут комиссию по расследованию крушения Ан-26

Комиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета Ан-26 в Харьковской области будет создана на Украине, сообщает офис президента страны. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:12

2020-09-25T22:12

2020-09-25T22:15

чугуев

крушение ан-26 под харьковом

харьковская область

харьков

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Комиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> будет создана на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, сообщает офис президента страны.Ранее сообщалось, что недалеко от города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области разбился самолет Ан-26, который выполнял учебный полет с курсантами на борту."По состоянию на сейчас огонь потушен. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека... Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html

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чугуев

харьковская область

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чугуев, крушение ан-26 под харьковом, харьковская область, харьков, украина, в мире