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На Украине создадут комиссию по расследованию крушения Ан-26
Комиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета Ан-26 в Харьковской области будет создана на Украине, сообщает офис президента страны. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T22:12
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чугуев
крушение ан-26 под харьковом
харьковская область
харьков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Комиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> будет создана на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, сообщает офис президента страны.Ранее сообщалось, что недалеко от города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области разбился самолет Ан-26, который выполнял учебный полет с курсантами на борту."По состоянию на сейчас огонь потушен. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека... Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200925/samolet-1577797193.html
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чугуев
харьковская область
харьков
украина
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чугуев, крушение ан-26 под харьковом, харьковская область, харьков, украина, в мире

На Украине создадут комиссию по расследованию крушения Ан-26

22:12 25.09.2020 (обновлено: 22:15 25.09.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековВоенно-транспортный самолет Ан-26
Военно-транспортный самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Комиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета Ан-26 в Харьковской области будет создана на Украине, сообщает офис президента страны.
Ранее сообщалось, что недалеко от города Чугуев в Харьковской области разбился самолет Ан-26, который выполнял учебный полет с курсантами на борту.
"По состоянию на сейчас огонь потушен. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека... Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Самолет-зондировщик Ан-26 Циклон с веерной установкой для искусственного вызывания осадков в Якутии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 22:14
Военно-транспортный самолет Ан-26
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