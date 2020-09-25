https://ria.ru/20200925/krushenie-1577799586.html
Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T23:59
2020-09-25T23:59
2020-09-26T00:12
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен – РИА Новости.</strong> Число погибших при крушении самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> возросло до 25, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются", - говорится в сообщении.Добавляется, что возбуждено уголовное дело "о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, украина, в мире