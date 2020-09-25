https://ria.ru/20200925/fbk-1577798285.html

С сотрудника ФБК взыскали более 3,1 миллиона рублей

Сотрудник ФБК Георгий Албуров должен заплатить более 3,1 миллиона рублей по исполнительным листам, которые находятся в производстве у приставов, следует из базы РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:55

2020-09-25T22:55

2020-09-25T22:55

любовь соболь

георгий албуров

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

московская городская дума

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_Alburov/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Албуров</a> должен заплатить более 3,1 миллиона рублей по исполнительным листам, которые находятся в производстве у приставов, следует из базы данных на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a>.Ранее Албуров разместил в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> фотографию, согласно которой на его счету заблокировано более 3,3 миллиона рублей. Он также пояснил, что деньги заблокированы "за прошлогодние протесты в Москве".По данным исполнительных производств на сайте ФССП, Албуров должен заплатить более 631 тысячи рублей по исполнительному листу о иных взысканиях имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц. Кроме того, у него задолженность по исполнительным листам о материальном ущербе по ГК РФ на сумму более 2,5 миллиона рублей.Ранее Симоновский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по иску столичной полиции взыскал около 8 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций, прошедших летом 2019 года.Ответчиками по акции 3 августа заявлены сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любовь Соболь</a> и Георгий Албуров - с них взыскали 4,7 миллиона рублей, однако полиция требовала 6 миллионов.Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a>, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа прошлого года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли. В итоге <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ закрыл дела о массовых беспорядках, оставив лишь отдельные эпизоды насилия по отношению к силовикам.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328487.html

https://ria.ru/20200717/1574505648.html

Kas ir Visumā Откуда денежки(и не малые, для многих россиян это приличная сумма)вить Россия бедная, "одни чинуши и олигархи жируют", они сам итак говорили. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, георгий албуров, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), московская городская дума, происшествия