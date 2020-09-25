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С сотрудника ФБК взыскали более 3,1 миллиона рублей
Сотрудник ФБК Георгий Албуров должен заплатить более 3,1 миллиона рублей по исполнительным листам, которые находятся в производстве у приставов, следует из базы РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T22:55
2020-09-25T22:55
любовь соболь
георгий албуров
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
московская городская дума
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_Alburov/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Албуров</a> должен заплатить более 3,1 миллиона рублей по исполнительным листам, которые находятся в производстве у приставов, следует из базы данных на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a>.Ранее Албуров разместил в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> фотографию, согласно которой на его счету заблокировано более 3,3 миллиона рублей. Он также пояснил, что деньги заблокированы "за прошлогодние протесты в Москве".По данным исполнительных производств на сайте ФССП, Албуров должен заплатить более 631 тысячи рублей по исполнительному листу о иных взысканиях имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц. Кроме того, у него задолженность по исполнительным листам о материальном ущербе по ГК РФ на сумму более 2,5 миллиона рублей.Ранее Симоновский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по иску столичной полиции взыскал около 8 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций, прошедших летом 2019 года.Ответчиками по акции 3 августа заявлены сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любовь Соболь</a> и Георгий Албуров - с них взыскали 4,7 миллиона рублей, однако полиция требовала 6 миллионов.Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a>, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа прошлого года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли. В итоге <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ закрыл дела о массовых беспорядках, оставив лишь отдельные эпизоды насилия по отношению к силовикам.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328487.html
https://ria.ru/20200717/1574505648.html
Откуда денежки(и не малые, для многих россиян это приличная сумма)вить Россия бедная, "одни чинуши и олигархи жируют", они сам итак говорили.
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РИА Новости
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Новости
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любовь соболь, георгий албуров, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), московская городская дума, происшествия

С сотрудника ФБК взыскали более 3,1 миллиона рублей

22:55 25.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ФБК Георгий Албуров, прилетевший в Омск, чтобы поддержать Алексея Навального, госпитализированного с подозрением на отравление, на территории омской БСМП № 1
Сотрудник ФБК Георгий Албуров, прилетевший в Омск, чтобы поддержать Алексея Навального, госпитализированного с подозрением на отравление, на территории омской БСМП № 1 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудник ФБК Георгий Албуров должен заплатить более 3,1 миллиона рублей по исполнительным листам, которые находятся в производстве у приставов, следует из базы данных на сайте ФССП.
Ранее Албуров разместил в Twitter фотографию, согласно которой на его счету заблокировано более 3,3 миллиона рублей. Он также пояснил, что деньги заблокированы "за прошлогодние протесты в Москве".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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По данным исполнительных производств на сайте ФССП, Албуров должен заплатить более 631 тысячи рублей по исполнительному листу о иных взысканиях имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц. Кроме того, у него задолженность по исполнительным листам о материальном ущербе по ГК РФ на сумму более 2,5 миллиона рублей.
Ранее Симоновский суд Москвы по иску столичной полиции взыскал около 8 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций, прошедших летом 2019 года.
Ответчиками по акции 3 августа заявлены сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Георгий Албуров - с них взыскали 4,7 миллиона рублей, однако полиция требовала 6 миллионов.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа прошлого года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли. В итоге СК РФ закрыл дела о массовых беспорядках, оставив лишь отдельные эпизоды насилия по отношению к силовикам.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 16:43
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
92401210
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Любовь СобольГеоргий АлбуровФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Московская городская думаПроисшествия
Популярные комментарии
Откуда денежки(и не малые, для многих россиян это приличная сумма)вить Россия бедная, "одни чинуши и олигархи жируют", они сам итак говорили.
25 сентября, 23:17
Kas ir VisumāKas ir Visumā
800003
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