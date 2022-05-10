Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 10.05.2022 - РИА Новости
Архив за 10.05.2022

Логотип Евровидения – 2022В Турине стартовал музыкальный конкурс Евровидение
10 мая 2022, 23:55
18695
ИталияРоссияУкраинаЕвровидениеНовости культурыШоубиз
Официальный представитель Министерства обороны США Джон КирбиГлавы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине
10 мая 2022, 23:51
3825
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассМинистерство обороны СШАСанкции в отношении России
Валентина ЯшинаРФС выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной
10 мая 2022, 23:46
1417
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Лев ЯшинРоссийский футбольный союз (РФС)
Вдова футболиста Льва Яшина Валентина Яшина на церемонии подписания соглашения о присвоении стадиону Динамо имени Льва Яшина"Динамо" выразило соболезнования в связи со смертью Валентины Яшиной
10 мая 2022, 23:41
53
ФутболЛев ЯшинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Динамо Москва
Монумент Воину-освободителю Бронзовый солдат в Таллине Под Калининградом установили точную копию таллинского "Бронзового солдата"
10 мая 2022, 23:38
3047
СправкиТаллинКуршская косаДень Победы
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огняПять мирных жителей пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР
10 мая 2022, 23:36
897
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии"Молдовагаз": поставки топлива через Украину продолжаются в штатном режиме
10 мая 2022, 23:32
2370
ЭкономикаУкраинаМолдавияГазпромОператор ГТС УкраиныЕвропаМолдовагаз
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты Московский комсомолец Павел ГусевСМИ: в Финляндии остановили платежи Faberlic и арестовали имущество Гусева
10 мая 2022, 23:29
92283
ЖильеПавел ГусевАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Дмитрий МедведевФинляндияРоссияFaberlic ЕвросоюзГосдума РФ
Яхта Луна в сухом доке немецкой судостроительной компании Blohm + Voss на реке Эльбе в гавани ГамбургаВ Гамбурге "заморозили" яхту Luna, якобы принадлежащую Ахмедову, пишут СМИ
10 мая 2022, 23:27
13371
В миреГамбург (город)ГерманияСанкции в отношении России
Новоизбранный президент Венгрии Каталин Новак перед принятием присяги в здании парламента в БудапештеПервая женщина — президент Венгрии приступила к исполнению обязанностей
10 мая 2022, 23:20
37736
В миреКаталин НовакЯнош АдерВиктор ОрбанВенгрияБудапештПарижTwitter
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской областиРоссия за сутки эвакуировала более 1,1 тысячи детей с Украины, из ДНР и ЛНР
10 мая 2022, 23:19
1407
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
Леонид КравчукКравчук был "очень сложным человеком", заявил экс-глава протокола Ельцина
10 мая 2022, 23:17
7862
В миреСправкиСтанислав ШушкевичЛеонид КучмаМихаил ГорбачевУкраинаСССРБелоруссия
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской областиРоссия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи
10 мая 2022, 23:16
637
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
Вдова футболиста Льва Яшина Валентина ЯшинаУмерла вдова Льва Яшина
10 мая 2022, 23:15
2268
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Лев ЯшинВокруг спорта
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, СШААмериканцы отказались винить Путина в рекордном росте цен
10 мая 2022, 23:13
22577
СШАУкраинаРоссияДжо БайденВладимир ПутинВ мире
Тренер ВК Динамо Константин Брянский"Об этом нельзя не мечтать": Брянский — о работе в сборной России
10 мая 2022, 23:13
158
ВолейболДинамо (Москва)Константин Брянский
Роман БусаргинБиография Романа Бусаргина
10 мая 2022, 23:12
11650
ПолитикаСправкиСаратовская областьРоман Бусаргин
Александр СоколовБиография Александра Соколова
10 мая 2022, 23:10
4468
СправкиАлександр Соколов (глава Кировской области)Костромская областьКировская областьКостромаРоссийский союз молодежи
Павел МалковБиография Павла Малкова
10 мая 2022, 23:00
4608
ПолитикаСправкиРоссияРязанская областьПавел Малков
Флаг ФинляндииФинляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе, пишут СМИ
10 мая 2022, 22:58
16526
В миреСаули НиинистеСанна МаринМагдалена АндерссонШвецияФинляндияНАТО
