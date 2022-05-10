Рейтинг@Mail.ru
Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/ssha-1787810510.html
Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине
Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине - РИА Новости, 10.05.2022
Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине
Главы оборонных ведомств США и Великобритании проведут переговоры по Украине в среду в Вашингтоне, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге во... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T23:51
2022-05-10T23:51
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
министерство обороны сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4afd6819b2d3c45cb6b09001eb586ce6.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Главы оборонных ведомств США и Великобритании проведут переговоры по Украине в среду в Вашингтоне, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник."Мы ждем возвращения в Пентагон мистера (Бена) Уоллеса, думаю, это будет его вторая встреча с министром Остиным в Пентагоне", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о предстоящей встрече в среду. По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Украине.Помимо этого, он сообщил, что до конца месяца союзники планируют провести очередное заседание контактной группы по Украине. Планируется, что встреча пройдет в виртуальном формате и, по словам Кирби, может в последующем стать ежемесячной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/psaki-1787805436.html
https://ria.ru/20220429/spetsoperatsiya-1786273617.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9c6afe52520f49c7f2caa29d29250d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, министерство обороны сша, санкции в отношении россии
23:51 10.05.2022
 
Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине

Главы оборонных ведомств США и Британии проведут в среду переговоры по Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Главы оборонных ведомств США и Великобритании проведут переговоры по Украине в среду в Вашингтоне, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник.
"Мы ждем возвращения в Пентагон мистера (Бена) Уоллеса, думаю, это будет его вторая встреча с министром Остиным в Пентагоне", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о предстоящей встрече в среду. По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 22:41
США верят в дипломатическое разрешение кризиса на Украине, заявила Псаки
Помимо этого, он сообщил, что до конца месяца союзники планируют провести очередное заседание контактной группы по Украине. Планируется, что встреча пройдет в виртуальном формате и, по словам Кирби, может в последующем стать ежемесячной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 23:24
Кирби не сдержал эмоций, говоря о спецоперации России на Украине
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассМинистерство обороны СШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала