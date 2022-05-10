https://ria.ru/20220510/ssha-1787810510.html

Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине

Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине - РИА Новости, 10.05.2022

Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине

Главы оборонных ведомств США и Великобритании проведут переговоры по Украине в среду в Вашингтоне, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге во... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:51

2022-05-10T23:51

2022-05-10T23:51

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

министерство обороны сша

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770730706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4afd6819b2d3c45cb6b09001eb586ce6.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Главы оборонных ведомств США и Великобритании проведут переговоры по Украине в среду в Вашингтоне, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник."Мы ждем возвращения в Пентагон мистера (Бена) Уоллеса, думаю, это будет его вторая встреча с министром Остиным в Пентагоне", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о предстоящей встрече в среду. По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Украине.Помимо этого, он сообщил, что до конца месяца союзники планируют провести очередное заседание контактной группы по Украине. Планируется, что встреча пройдет в виртуальном формате и, по словам Кирби, может в последующем стать ежемесячной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/psaki-1787805436.html

https://ria.ru/20220429/spetsoperatsiya-1786273617.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, министерство обороны сша, санкции в отношении россии