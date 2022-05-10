https://ria.ru/20220510/psaki-1787805436.html

США верят в дипломатическое разрешение кризиса на Украине, заявила Псаки

США верят в дипломатическое разрешение кризиса на Украине, заявила Псаки - РИА Новости, 11.05.2022

США верят в дипломатическое разрешение кризиса на Украине, заявила Псаки

США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки завила. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-10T22:41

2022-05-10T22:41

2022-05-11T00:09

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки завила.Она добавила, что с российской стороны Вашингтон пока не видит подобного стремления.В конце февраля начались российско-украинские консультации: две встречи прошли Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно в онлайн-режиме. В конце марта делегации провели еще один очный раунд переговоров в Стамбуле. Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказалась от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие Кремля.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/bayden-1787706292.html

https://ria.ru/20220510/ssha-1787802801.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, сша, дженнифер псаки