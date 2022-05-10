22:41 10.05.2022 (обновлено: 00:09 11.05.2022)
США верят в дипломатическое разрешение кризиса на Украине, заявила Псаки
Джен Псаки: США надеются на разрешение кризиса на Украине путем дипломатии
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. США верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки завила.
"Мы верим, что это разрешится через дипломатический процесс, дипломатическое решение", — сказала Псаки на брифинге.
Она добавила, что с российской стороны Вашингтон пока не видит подобного стремления.
В конце февраля начались российско-украинские консультации: две встречи прошли Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно в онлайн-режиме. В конце марта делегации провели еще один очный раунд переговоров в Стамбуле.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказалась от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс.
В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие Кремля.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.