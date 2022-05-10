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Американцы отказались винить Путина в рекордном росте цен - РИА Новости, 10.05.2022
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Американцы отказались винить Путина в рекордном росте цен
Американцы отказались винить Путина в рекордном росте цен - РИА Новости, 10.05.2022
Американцы отказались винить Путина в рекордном росте цен
Американские пользователи социальной сети Twitter отказались верить в озвученные президентом США Джо Байденом причины рекордного роста цен в стране. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T23:13
2022-05-10T23:18
сша
украина
россия
джо байден
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американские пользователи социальной сети Twitter отказались верить в озвученные президентом США Джо Байденом причины рекордного роста цен в стране.Во вторник в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США, Байден назвал пандемию коронавируса и "действия Путина" на Украине ключевыми виновниками.Комментаторы попросили главу Белого дома не перекладывать ответственность на чужие плечи."Это дезинформация. Цены начали расти уже в мае 2021 года. Пора посмотреть в зеркало, господин президент", — написал один из пользователей."Инфляция пугала и до ситуации на Украине", — добавил другой."Президентство Байдена и есть главная причина", — пошутил американец."Он ни разу не удосужился объяснить, как эти вещи связаны с ростом цен. Просто тычет пальцем", — заключил еще один.Это уже не первый раз, когда глава Белого дома связывает рекордный за последние сорок лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине и российским президентом.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.Проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных американцев (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов считают принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.
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сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, в мире
23:13 10.05.2022 (обновлено: 23:18 10.05.2022)
 
Американцы отказались винить Путина в рекордном росте цен

Пользователи Twitter раскритиковали слова Байдена об ответственности Путина за инфляцию

© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американские пользователи социальной сети Twitter отказались верить в озвученные президентом США Джо Байденом причины рекордного роста цен в стране.
Во вторник в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США, Байден назвал пандемию коронавируса и "действия Путина" на Украине ключевыми виновниками.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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Комментаторы попросили главу Белого дома не перекладывать ответственность на чужие плечи.
"Это дезинформация. Цены начали расти уже в мае 2021 года. Пора посмотреть в зеркало, господин президент", — написал один из пользователей.
"Инфляция пугала и до ситуации на Украине", — добавил другой.
"Если он не знает настоящих причин, то как он сможет найти решение?" — ответили предыдущему комментатору.
"Президентство Байдена и есть главная причина", — пошутил американец.
"Он ни разу не удосужился объяснить, как эти вещи связаны с ростом цен. Просто тычет пальцем", — заключил еще один.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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Это уже не первый раз, когда глава Белого дома связывает рекордный за последние сорок лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине и российским президентом.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
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Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.
Проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных американцев (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов считают принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.
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