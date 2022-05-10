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Биография Александра Соколова

Биография Александра Соколова - РИА Новости, 10.05.2022

Биография Александра Соколова

Врио губернатора Кировской области Александр Валентинович Соколов родился 4 августа 1970 года в Костроме. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:10

2022-05-10T23:10

2022-05-10T23:10

справки

александр соколов

костромская область

кировская область

кострома

российский союз молодежи

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Врио губернатора Кировской области Александр Валентинович Соколов родился 4 августа 1970 года в Костроме.В 1992 года окончил Костромской педагогический институт им. Н.А. Некрасова.В 2008 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, специальность по образованию "История" с дополнительной специальностью "Педагогика", Международные отношения.Квалификация: учитель истории, обществоведения, методист по воспитательной работе; магистр международных отношений;Имеет ученую степень кандидата политических наук.С сентября 1991 года по апрель 1992 года был воспитателем группы продленного дня школы № 17 Костромы.С апреля 1992 года по июнь 1997 года был специалистом 1 категории, ведущим специалистом, заведующим отделом комитета по делам молодежи, семьи и детству администрации Костромской областиС июня 1997 по сентябрь 2005 года занимал должность секретаря, второго секретаря Центрального комитета Российского Союза Молодежи.С октября 2005 года по июль 2011 года являлся председателем Национального Совета молодежных и детских объединений России.С июля 2011 года по февраль 2014 года был президентом Фонда содействия развитию международного сотрудничества.С февраля по июль 2014 года был заместителем губернатора Костромской области.С июля 2014 года по май 2015 года - первый заместитель губернатора Костромской области.С 16 мая 2015 года по 15 октября 2015 года являлся временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Костромской области на период до вступления в должность лица, избранного губернатором Костромской области.С 16 октября 2015 года по 2017 год был заместителем губернатора Костромской области.В 2017 году стал начальником Департамента в Администрации Президента Российской Федерации, референтом.10 мая 2022 года Александр Соколов был назначен врио губернатора Кировской области.

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справки, александр соколов, костромская область, кировская область, кострома, российский союз молодежи