Рейтинг@Mail.ru
Биография Александра Соколова - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/sokolov-1787807356.html
Биография Александра Соколова
Биография Александра Соколова - РИА Новости, 10.05.2022
Биография Александра Соколова
Врио губернатора Кировской области Александр Валентинович Соколов родился 4 августа 1970 года в Костроме. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T23:10
2022-05-10T23:10
справки
александр соколов
костромская область
кировская область
кострома
российский союз молодежи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787807052_0:0:3152:1772_1920x0_80_0_0_56e481a93efa777f4cddebdfbf4fa602.jpg
Врио губернатора Кировской области Александр Валентинович Соколов родился 4 августа 1970 года в Костроме.В 1992 года окончил Костромской педагогический институт им. Н.А. Некрасова.В 2008 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, специальность по образованию "История" с дополнительной специальностью "Педагогика", Международные отношения.Квалификация: учитель истории, обществоведения, методист по воспитательной работе; магистр международных отношений;Имеет ученую степень кандидата политических наук.С сентября 1991 года по апрель 1992 года был воспитателем группы продленного дня школы № 17 Костромы.С апреля 1992 года по июнь 1997 года был специалистом 1 категории, ведущим специалистом, заведующим отделом комитета по делам молодежи, семьи и детству администрации Костромской областиС июня 1997 по сентябрь 2005 года занимал должность секретаря, второго секретаря Центрального комитета Российского Союза Молодежи.С октября 2005 года по июль 2011 года являлся председателем Национального Совета молодежных и детских объединений России.С июля 2011 года по февраль 2014 года был президентом Фонда содействия развитию международного сотрудничества.С февраля по июль 2014 года был заместителем губернатора Костромской области.С июля 2014 года по май 2015 года - первый заместитель губернатора Костромской области.С 16 мая 2015 года по 15 октября 2015 года являлся временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Костромской области на период до вступления в должность лица, избранного губернатором Костромской области.С 16 октября 2015 года по 2017 год был заместителем губернатора Костромской области.В 2017 году стал начальником Департамента в Администрации Президента Российской Федерации, референтом.10 мая 2022 года Александр Соколов был назначен врио губернатора Кировской области.
костромская область
кировская область
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787807052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04c5e6b0f86588c84fa03a9309866a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, александр соколов, костромская область, кировская область, кострома, российский союз молодежи
23:10 10.05.2022
 

Биография Александра Соколова

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин назначил врио губернаторов 5 регионов
Президент РФ В. Путин назначил врио губернаторов 5 регионов - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Врио губернатора Кировской области Александр Валентинович Соколов родился 4 августа 1970 года в Костроме.
В 1992 года окончил Костромской педагогический институт им. Н.А. Некрасова.
В 2008 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, специальность по образованию "История" с дополнительной специальностью "Педагогика", Международные отношения.
Квалификация: учитель истории, обществоведения, методист по воспитательной работе; магистр международных отношений;
Имеет ученую степень кандидата политических наук.
С сентября 1991 года по апрель 1992 года был воспитателем группы продленного дня школы № 17 Костромы.
С апреля 1992 года по июнь 1997 года был специалистом 1 категории, ведущим специалистом, заведующим отделом комитета по делам молодежи, семьи и детству администрации Костромской области
С июня 1997 по сентябрь 2005 года занимал должность секретаря, второго секретаря Центрального комитета Российского Союза Молодежи.
С октября 2005 года по июль 2011 года являлся председателем Национального Совета молодежных и детских объединений России.
С июля 2011 года по февраль 2014 года был президентом Фонда содействия развитию международного сотрудничества.
С февраля по июль 2014 года был заместителем губернатора Костромской области.
С июля 2014 года по май 2015 года - первый заместитель губернатора Костромской области.
С 16 мая 2015 года по 15 октября 2015 года являлся временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Костромской области на период до вступления в должность лица, избранного губернатором Костромской области.
С 16 октября 2015 года по 2017 год был заместителем губернатора Костромской области.
В 2017 году стал начальником Департамента в Администрации Президента Российской Федерации, референтом.
10 мая 2022 года Александр Соколов был назначен врио губернатора Кировской области.
 
СправкиАлександр СоколовКостромская областьКировская областьКостромаРоссийский союз молодежи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала