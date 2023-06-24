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В Кировской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
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11:35 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/mery-1880153170.html
В Кировской области усилили меры безопасности
В Кировской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
В Кировской области усилили меры безопасности
Меры безопасности усилены в Кировской области, но запланированные мероприятия отменять не будут, заявил глава региона Александр Соколов в телеграм-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:35
2023-06-24T13:48
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
владимир путин
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Меры безопасности усилены в Кировской области, но запланированные мероприятия отменять не будут, заявил глава региона Александр Соколов в телеграм-канале."В связи с событиями минувшей ночи в нашей области усилены меры безопасности. Ситуация спокойная, находится под полным контролем федеральных и региональных структур. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме… Все сегодняшние мероприятия, запланированные в городах и районах Кировской области, отменены не будут", - написал Соколов.Он подчеркнул, что "Кировская область — с президентом Владимиром Путиным" и призвал всех "сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников". "Наши противники используют все поводы для дестабилизации ситуации в стране. Не поддавайтесь на провокации. Государство обеспечит безопасность людей и стабильность работы всех систем жизнеобеспечения", - отметил Соколов.
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кировская область, александр соколов (глава кировской области), владимир путин, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области), Владимир Путин, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
В Кировской области усилили меры безопасности

Кировский губернатор Соколов сообщил об усилении мер безопасности в регионе

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Меры безопасности усилены в Кировской области, но запланированные мероприятия отменять не будут, заявил глава региона Александр Соколов в телеграм-канале.
"В связи с событиями минувшей ночи в нашей области усилены меры безопасности. Ситуация спокойная, находится под полным контролем федеральных и региональных структур. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме… Все сегодняшние мероприятия, запланированные в городах и районах Кировской области, отменены не будут", - написал Соколов.
Он подчеркнул, что "Кировская область — с президентом Владимиром Путиным" и призвал всех "сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников". "Наши противники используют все поводы для дестабилизации ситуации в стране. Не поддавайтесь на провокации. Государство обеспечит безопасность людей и стабильность работы всех систем жизнеобеспечения", - отметил Соколов.
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Кировская областьАлександр Соколов (глава Кировской области)Владимир ПутинБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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