https://ria.ru/20230624/mery-1880153170.html

В Кировской области усилили меры безопасности

В Кировской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023

В Кировской области усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены в Кировской области, но запланированные мероприятия отменять не будут, заявил глава региона Александр Соколов в телеграм-канале. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:35

2023-06-24T11:35

2023-06-24T13:48

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

владимир путин

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Меры безопасности усилены в Кировской области, но запланированные мероприятия отменять не будут, заявил глава региона Александр Соколов в телеграм-канале."В связи с событиями минувшей ночи в нашей области усилены меры безопасности. Ситуация спокойная, находится под полным контролем федеральных и региональных структур. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме… Все сегодняшние мероприятия, запланированные в городах и районах Кировской области, отменены не будут", - написал Соколов.Он подчеркнул, что "Кировская область — с президентом Владимиром Путиным" и призвал всех "сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников". "Наши противники используют все поводы для дестабилизации ситуации в стране. Не поддавайтесь на провокации. Государство обеспечит безопасность людей и стабильность работы всех систем жизнеобеспечения", - отметил Соколов.

https://ria.ru/20230624/mery-1880139678.html

кировская область

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кировская область, александр соколов (глава кировской области), владимир путин, безопасность, попытка вооруженного мятежа