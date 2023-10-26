https://ria.ru/20231026/vrp-1905353053.html

Губернатор: рост ВРП выше среднероссийского ожидается в Кировской области

Губернатор: рост ВРП выше среднероссийского ожидается в Кировской области - РИА Новости, 26.10.2023

Губернатор: рост ВРП выше среднероссийского ожидается в Кировской области

Рост валового регионального продукта выше среднероссийского ожидается в Кировской области по итогам 2023 года, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:48

2023-10-26T12:48

2023-10-26T12:48

кировская область

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Рост валового регионального продукта выше среднероссийского ожидается в Кировской области по итогам 2023 года, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в четверг выступил с посланием о социально-экономическом положении региона. Одной из ключевых стала тема развития региональной экономики. "Чтобы выполнять обязательства перед гражданами, нам нужна сильная высокотехнологичная региональная экономика, обеспечивающая конкурентоспособность Кировской области, а также эффективное наполнение бюджета. Несмотря на многочисленные трудности и вызовы, с которыми мы столкнулись в последние годы, экономика нашего региона развивается. По итогам 2023 года мы ожидаем прирост валового регионального продукта на 4%. Это выше, чем в целом по России. Такие высокие темпы стали возможны благодаря развитию реального сектора экономики", — сказал Соколов. Он отметил, что по итогам 9 месяцев текущего года рост промышленного производства составил 109%. Это 4-е место среди регионов Приволжского федерального округа и 21-е место по России. Большой вклад в развитие промышленного производства вносит оборонно-промышленный комплекс, металлургическое и химическое производства, пищевая промышленность, а также производство строительных материалов. Глава региона отметил, что достойные результаты показывает агропромышленный комплекс – за первое полугодие 2023 года рост в отрасли составил почти 104%, что соответствует 3-му месту среди регионов Приволжского федерального округа и 23-му месту в целом по России. "Развернутые и реализованные за последний год масштабные планы автодорожного строительства, строительства объектов социального значения позволили вдохнуть новую жизнь в строительную отрасль", - отметил Соколов. По темпам роста строительных работ за 8 месяцев текущего года Кировская область занимает 5-е место по ПФО и 26-е место в целом по России. "По итогам года мы ожидаем увеличение объема строительных работ на 10% больше, чем в предыдущем году. Хочу отметить, что такого роста не было с 2015 года. Заданные темпы мы планируем сохранить и в среднесрочной перспективе", - сказал губернатор, добавив, что по прогнозам, общий объем строительных работ за четыре года должен составить более 210 миллиардов рублей. "Рост экономики способствует росту заработных плат. Сейчас среднемесячная заработная плата в Кировской области составляет 46 тысяч рублей и в некоторых отраслях промышленности, таких как производство готовых металлических изделий, производство мебели превышает среднероссийский уровень. Впервые за 10 лет прирост заработной платы составил 17%. По темпам роста заработной платы в текущем году Кировская область находится на 12-м месте в целом по России. По прогнозам, в 2024 году средняя зарплата будет составлять уже более 51 тысячи рублей", - отметил Соколов. По его словам, уже много лет в Кировской области реальные денежные доходы населения, то есть доходы за минусом инфляции, оставались практически на одном уровне, но в этом году реальные денежные доходы населения растут значительными темпами. Так, за первое полугодие они выросли почти на 9%, по РФ рост составил 4%. По данным агентства РИА Рейтинг, Кировская область находится на 46-м месте среди субъектов РФ, тогда как год назад регион находился на 64-м месте. "Все это положительно сказалось и на бюджете региона. За 9 месяцев текущего года собственные доходы областного бюджета увеличились более чем на 6 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года мы ожидаем беспрецедентное поступление собственных доходов – более 51 миллиарда рублей", - подчеркнул губернатор Кировской области.

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кировская область

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кировская область, александр соколов (глава кировской области), экономика