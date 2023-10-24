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В Кировской области начали снижаться цены на дизельное топливо - РИА Новости, 24.10.2023
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Кировская область
Кировская область
 
12:27 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/toplivo-1904889483.html
В Кировской области начали снижаться цены на дизельное топливо
В Кировской области начали снижаться цены на дизельное топливо - РИА Новости, 24.10.2023
В Кировской области начали снижаться цены на дизельное топливо
Первые результаты появились после обращения губернатора Кировской области Александра Соколова в прокуратуру и антимонопольную службу по поводу завышения цен... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:27
2023-10-24T12:27
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
татнефть
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Первые результаты появились после обращения губернатора Кировской области Александра Соколова в прокуратуру и антимонопольную службу по поводу завышения цен монополистами – цены на дизельное топливо начали снижаться, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось, что 13 октября Соколов направил официальные обращения в прокуратуру Кировской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы России с просьбой проверить деятельность продавцов нефтепродуктов из-за высоких цен на бензин в регионе. Цены на топливо в регионе стали одними из самых высоких в Приволжском федеральном округе. "В начале недели автовладельцев на заправках ожидал приятный сюрприз - цены на заправках после затяжного движения вверх стали снижаться. Например, дизельное топливо еще пару дней назад "Движение" продавало за 69 рублей за литр, сейчас литр стоит уже 66 рублей 50 копеек. Ждём снижения цен на бензин", - говорится в сообщении. Отмечается, что еще 26 сентября в ходе прямого эфира губернатор объяснял, что в Кировской области почти нет конкуренции на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), однако вскоре ситуация изменится. "Она из крупнейших российских нефтяных компаний "Татнефть" уже выбирает места для своих заправок в Кирове и районах Кировской области, а в следующем году станции будут построены и начнут работу. Здоровое соперничество всем пойдет на пользу: и продавцы не будут устраивать самоуправство, и покупатели смогут решать, нужно ли переплачивать или нет", - подчеркивается в сообщении. В пресс-службе отметили, что стабилизировать ситуацию на топливном рынке главе региона приходится не первый раз. Так, монополисты ставили рекорды по увеличению цен на дизельное топливо в разгар уборочной страды. Соколов принял решение выделить на поддержку аграриев из областного бюджета 200 миллионов рублей. Это позволило завершить в срок все полевые работы.
https://ria.ru/20231011/kirov-1902039091.html
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александр соколов (глава кировской области), татнефть, экономика
Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области), Татнефть, Экономика
В Кировской области начали снижаться цены на дизельное топливо

В Кировской области начали снижаться цены на дизельное топливо

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДизельное топливо
Дизельное топливо - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дизельное топливо. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Первые результаты появились после обращения губернатора Кировской области Александра Соколова в прокуратуру и антимонопольную службу по поводу завышения цен монополистами – цены на дизельное топливо начали снижаться, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что 13 октября Соколов направил официальные обращения в прокуратуру Кировской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы России с просьбой проверить деятельность продавцов нефтепродуктов из-за высоких цен на бензин в регионе. Цены на топливо в регионе стали одними из самых высоких в Приволжском федеральном округе.
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"В начале недели автовладельцев на заправках ожидал приятный сюрприз - цены на заправках после затяжного движения вверх стали снижаться. Например, дизельное топливо еще пару дней назад "Движение" продавало за 69 рублей за литр, сейчас литр стоит уже 66 рублей 50 копеек. Ждём снижения цен на бензин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 26 сентября в ходе прямого эфира губернатор объяснял, что в Кировской области почти нет конкуренции на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), однако вскоре ситуация изменится. "Она из крупнейших российских нефтяных компаний "Татнефть" уже выбирает места для своих заправок в Кирове и районах Кировской области, а в следующем году станции будут построены и начнут работу. Здоровое соперничество всем пойдет на пользу: и продавцы не будут устраивать самоуправство, и покупатели смогут решать, нужно ли переплачивать или нет", - подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе отметили, что стабилизировать ситуацию на топливном рынке главе региона приходится не первый раз. Так, монополисты ставили рекорды по увеличению цен на дизельное топливо в разгар уборочной страды. Соколов принял решение выделить на поддержку аграриев из областного бюджета 200 миллионов рублей. Это позволило завершить в срок все полевые работы.
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Кировская областьАлександр Соколов (глава Кировской области)ТатнефтьЭкономика
 
 
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