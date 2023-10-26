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Мамы в Кировской области будут получать среднемесячный доход за первенца - РИА Новости, 26.10.2023
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Кировская область
Кировская область
 
11:57 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/pervenets-1905335799.html
Мамы в Кировской области будут получать среднемесячный доход за первенца
Мамы в Кировской области будут получать среднемесячный доход за первенца - РИА Новости, 26.10.2023
Мамы в Кировской области будут получать среднемесячный доход за первенца
Новая региональная программа, направленная на поддержку семей, в которых появится первенец, будет введена в Кировской области с 2024 года, завил глава региона... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:57
2023-10-26T11:57
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Новая региональная программа, направленная на поддержку семей, в которых появится первенец, будет введена в Кировской области с 2024 года, завил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в четверг выступил с посланием о социально-экономическом положении региона, где обозначил ключевые задачи на сегодняшний день и на ближайшую перспективу. "С 2024 года по моей инициативе за счет регионального бюджета будет введена беспрецедентная и уникальная мера поддержки в связи с рождением первого ребенка. Зачастую именно на первенца молодой семье сложнее всего решиться. Мы готовы доплачивать маме до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. В Кировской области будет новая профессия – мама", - сказал Соколов, подчеркнув, что увеличение рождаемости – одна из важнейших задач. Он пояснил, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться все женщины, проживающие в Кировской области полгода и более. "Уверен, это будет помогать родителям решиться на первенца", - подчеркнул Соколов. Кроме этого, губернатор отметил положительные показатели миграции в области за январь-август текущего года, которые впервые в XXI веке получили прирост. Глава региона заявил, что в Кировской области выстраивается целостная система поддержки семей с детьми в рамках национального проекта "Демография". Меры социальной поддержки направлены не только на повышение рождаемости, но и улучшение жилищных вопросов, благосостояния семьи, то есть повышение уровня их жизни. "Главным приоритетом сейчас является семья, ее комфорт, благополучие и развитие. И основная задача сделать так, чтобы человек, семьи хотели жить и работать в Кировской области, чтобы здесь растить и воспитывать новые поколения кировчан, чтобы жизнь продолжалась", - подчеркнул Соколов.
https://ria.ru/20231011/kirov-1902039091.html
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александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области)
Мамы в Кировской области будут получать среднемесячный доход за первенца

Мамы в Кировской области будут получать среднемесячный доход за первенца

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской
Женщина с детской коляской - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина с детской коляской. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Новая региональная программа, направленная на поддержку семей, в которых появится первенец, будет введена в Кировской области с 2024 года, завил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области в четверг выступил с посланием о социально-экономическом положении региона, где обозначил ключевые задачи на сегодняшний день и на ближайшую перспективу.
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"С 2024 года по моей инициативе за счет регионального бюджета будет введена беспрецедентная и уникальная мера поддержки в связи с рождением первого ребенка. Зачастую именно на первенца молодой семье сложнее всего решиться. Мы готовы доплачивать маме до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. В Кировской области будет новая профессия – мама", - сказал Соколов, подчеркнув, что увеличение рождаемости – одна из важнейших задач.
Он пояснил, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться все женщины, проживающие в Кировской области полгода и более. "Уверен, это будет помогать родителям решиться на первенца", - подчеркнул Соколов.
Кроме этого, губернатор отметил положительные показатели миграции в области за январь-август текущего года, которые впервые в XXI веке получили прирост.
Глава региона заявил, что в Кировской области выстраивается целостная система поддержки семей с детьми в рамках национального проекта "Демография". Меры социальной поддержки направлены не только на повышение рождаемости, но и улучшение жилищных вопросов, благосостояния семьи, то есть повышение уровня их жизни.
"Главным приоритетом сейчас является семья, ее комфорт, благополучие и развитие. И основная задача сделать так, чтобы человек, семьи хотели жить и работать в Кировской области, чтобы здесь растить и воспитывать новые поколения кировчан, чтобы жизнь продолжалась", - подчеркнул Соколов.
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Кировская областьАлександр Соколов (глава Кировской области)
 
 
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