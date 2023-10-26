https://ria.ru/20231026/pervenets-1905335799.html

Мамы в Кировской области будут получать среднемесячный доход за первенца

Мамы в Кировской области будут получать среднемесячный доход за первенца - РИА Новости, 26.10.2023

Мамы в Кировской области будут получать среднемесячный доход за первенца

Новая региональная программа, направленная на поддержку семей, в которых появится первенец, будет введена в Кировской области с 2024 года, завил глава региона... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:57

2023-10-26T11:57

2023-10-26T11:57

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Новая региональная программа, направленная на поддержку семей, в которых появится первенец, будет введена в Кировской области с 2024 года, завил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в четверг выступил с посланием о социально-экономическом положении региона, где обозначил ключевые задачи на сегодняшний день и на ближайшую перспективу. "С 2024 года по моей инициативе за счет регионального бюджета будет введена беспрецедентная и уникальная мера поддержки в связи с рождением первого ребенка. Зачастую именно на первенца молодой семье сложнее всего решиться. Мы готовы доплачивать маме до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. В Кировской области будет новая профессия – мама", - сказал Соколов, подчеркнув, что увеличение рождаемости – одна из важнейших задач. Он пояснил, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться все женщины, проживающие в Кировской области полгода и более. "Уверен, это будет помогать родителям решиться на первенца", - подчеркнул Соколов. Кроме этого, губернатор отметил положительные показатели миграции в области за январь-август текущего года, которые впервые в XXI веке получили прирост. Глава региона заявил, что в Кировской области выстраивается целостная система поддержки семей с детьми в рамках национального проекта "Демография". Меры социальной поддержки направлены не только на повышение рождаемости, но и улучшение жилищных вопросов, благосостояния семьи, то есть повышение уровня их жизни. "Главным приоритетом сейчас является семья, ее комфорт, благополучие и развитие. И основная задача сделать так, чтобы человек, семьи хотели жить и работать в Кировской области, чтобы здесь растить и воспитывать новые поколения кировчан, чтобы жизнь продолжалась", - подчеркнул Соколов.

https://ria.ru/20231011/kirov-1902039091.html

https://ria.ru/20231024/toplivo-1904889483.html

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александр соколов (глава кировской области)