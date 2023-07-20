https://ria.ru/20230720/proekty-1885321893.html

На поддержку проектов к 650-летию Кирова выделили 383 миллиона рублей

На поддержку проектов к 650-летию Кирова выделили 383 миллиона рублей - РИА Новости, 20.07.2023

На поддержку проектов к 650-летию Кирова выделили 383 миллиона рублей

Рекордная сумма – 383 миллиона рублей – выделена на поддержку инициатив жителей Кирова к 650-летию города, сообщил губернатор Кировской области Александр... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:51

2023-07-20T16:51

2023-07-20T17:00

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киров

кировская область

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александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Рекордная сумма – 383 миллиона рублей – выделена на поддержку инициатив жителей Кирова к 650-летию города, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Город Киров будет отмечать 650-летие в 2024 году. Федеральный оргкомитет по подготовке к юбилею возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы переработали программу подготовки и празднования юбилея. Решили в первую очередь привести в порядок город: дома, улицы, парки… При формировании программы мероприятий активно привлекаем общественность, в том числе с использованием механизма программы поддержки местных инициатив и грантовых конкурсов. Это самый эффективный способ бюджетных расходов. Люди сами определяют, в чем их первоочередная потребность, и находят способ решения своих проблем", – заявил Соколов, выступая перед депутатами областного законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности правительства региона за 2022 год. Он отметил, что на эти цели из бюджета Кировской области кратно увеличено финансирование – с 217 миллионов рублей в 2022 году до 383 миллионов рублей в 2023 году. "Это рекордный объем средств", - подчеркнул губернатор. Кроме того, 50 миллионов рублей выделено на реализацию проектов по итогам инициированного главой региона грантового конкурса к юбилею Кирова "Город добрых соседей". Благодаря этому конкурсу планируется благоустроить 57 общественных пространств. Проекты уже реализуются. Глава региона также рассказал, что само празднование юбилея разделили на несколько частей. "Мы решили, поскольку есть традиционная дата празднования Дня города – 12 июня, и это еще и День России, в эту дату организовать торжества для кировчан. Чтобы сами жители города стали героями дня. И есть еще одна дата – в летописи основание города отнесено к сентябрю. В этот день мы устроим праздник и для горожан, и для гостей из других регионов", - сказал Соколов.

https://ria.ru/20230615/kirov-1878344140.html

https://ria.ru/20230407/apk-1863876434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, киров, кировская область, россия, дмитрий чернышенко, александр соколов, нижегородская область, александр соколов (глава кировской области)