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В Кировской области мать трех сыновей-участников СВО получила новое жилье
В Кировской области мать трех сыновей-участников СВО получила новое жилье - РИА Новости, 14.11.2023
В Кировской области мать трех сыновей-участников СВО получила новое жилье
Мать троих сыновей-участников специальной военной операции переехала в новое жильё, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:12
2023-11-14T17:12
2023-11-14T17:13
надежные люди
кировская область
жилье
александр соколов (глава кировской области)
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Мать троих сыновей-участников специальной военной операции переехала в новое жильё, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале. По его словам, с просьбой о помощи с жильем Любовь Крюкова из Подосиновского района обратилась к главе региона на личном приеме в августе. "Прежде она вместе с четырьмя детьми жила в муниципальной квартире, ставшей непригодной, - удобства на улице, стены тепло не держали. Трое сыновей Любови Карповны сейчас участвуют в СВО. Женщина просила помочь. Власти района, депутат Госдумы Рахим Азимов и неравнодушные предприниматели откликнулись и решили вопрос. Волонтеры помогли с переездом. Зимовать женщина будет в благоустроенном муниципальном жилье", - написал Соколов. Он подчеркнул, что долг органов власти - помогать родителям, воспитавшим защитников. "Еще раз призываю местные власти внимательно относиться к проблемам семей наших защитников. Парни должны быть уверены, что пока они защищают Отечество, с их близкими все хорошо", - отметил глава региона.
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, жилье, александр соколов (глава кировской области), вооруженные силы украины
Надежные люди, Кировская область, Жилье, Александр Соколов (глава Кировской области), Вооруженные силы Украины
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости.
Мать троих сыновей-участников специальной военной операции переехала в новое жильё, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале
.
По его словам, с просьбой о помощи с жильем Любовь Крюкова из Подосиновского района обратилась к главе региона на личном приеме в августе.
"Прежде она вместе с четырьмя детьми жила в муниципальной квартире, ставшей непригодной, - удобства на улице, стены тепло не держали. Трое сыновей Любови Карповны сейчас участвуют в СВО. Женщина просила помочь. Власти района, депутат Госдумы Рахим Азимов и неравнодушные предприниматели откликнулись и решили вопрос. Волонтеры помогли с переездом. Зимовать женщина будет в благоустроенном муниципальном жилье", - написал Соколов.
Он подчеркнул, что долг органов власти - помогать родителям, воспитавшим защитников.
"Еще раз призываю местные власти внимательно относиться к проблемам семей наших защитников. Парни должны быть уверены, что пока они защищают Отечество, с их близкими все хорошо", - отметил глава региона.