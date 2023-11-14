https://ria.ru/20231114/pomosch-1909415284.html

В Кировской области мать трех сыновей-участников СВО получила новое жилье

В Кировской области мать трех сыновей-участников СВО получила новое жилье - РИА Новости, 14.11.2023

В Кировской области мать трех сыновей-участников СВО получила новое жилье

Мать троих сыновей-участников специальной военной операции переехала в новое жильё, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:12

2023-11-14T17:12

2023-11-14T17:13

надежные люди

кировская область

жилье

александр соколов (глава кировской области)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909413763_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_b8e19a513b12a99657c4cae1b36aebe3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Мать троих сыновей-участников специальной военной операции переехала в новое жильё, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале. По его словам, с просьбой о помощи с жильем Любовь Крюкова из Подосиновского района обратилась к главе региона на личном приеме в августе. "Прежде она вместе с четырьмя детьми жила в муниципальной квартире, ставшей непригодной, - удобства на улице, стены тепло не держали. Трое сыновей Любови Карповны сейчас участвуют в СВО. Женщина просила помочь. Власти района, депутат Госдумы Рахим Азимов и неравнодушные предприниматели откликнулись и решили вопрос. Волонтеры помогли с переездом. Зимовать женщина будет в благоустроенном муниципальном жилье", - написал Соколов. Он подчеркнул, что долг органов власти - помогать родителям, воспитавшим защитников. "Еще раз призываю местные власти внимательно относиться к проблемам семей наших защитников. Парни должны быть уверены, что пока они защищают Отечество, с их близкими все хорошо", - отметил глава региона.

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кировская область, жилье, александр соколов (глава кировской области), вооруженные силы украины