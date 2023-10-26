https://ria.ru/20231026/oez-1905353395.html

В Кировской области создадут ОЭЗ в сфере биофармацевтики

В Кировской области создадут ОЭЗ в сфере биофармацевтики - РИА Новости, 26.10.2023

В Кировской области создадут ОЭЗ в сфере биофармацевтики

Особая экономическая зона (ОЭЗ) в сфере биофармацевтики будет создана в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:49

2023-10-26T12:49

2023-10-26T12:49

кировская область

экономика

технологии

вятский государственный университет

александр соколов (глава кировской области)

курчатовский институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583789782_0:66:2938:1719_1920x0_80_0_0_a487d5db5be46c4b175ec591ad761ee7.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) в сфере биофармацевтики будет создана в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в четверг выступил с посланием о социально-экономическом положении региона, где обозначил ключевые задачи на сегодняшний день и на ближайшую перспективу. В своем выступлении он затронул тему инвестиций в биотехнологии. "В настоящее время в регионе функционирует биофармацевтический кластер. В него входят 17 успешно работающих предприятий. В целях дальнейшего развития отрасли биофармацевтики в регионе планируется создание особой экономической зоны. Для инвесторов будет предусмотрен значительный пакет преференций, в том числе по налогу на прибыль, земельному налогу, налогу на имущество, транспортному налогу, а также свободная таможенная зона", — сказал Соколов. Для наращивания промышленного и научного потенциала в регионе планируется создать передовую инженерную школу и кампус мирового уровня. Основным направлением этих институтов развития будет станкостроение. "Передовая инженерная школа "Мехатронные системы. Станкостроение" позволит обеспечивать предприятия высококвалифицированными кадрами, создавать и внедрять новейшие виды высокотехнологичной продукции. Планируем сформировать инфраструктуру, которая позволит изменить образовательный процесс по целому ряду инженерных программ, связанных со станкостроением. Выражаю благодарность всем нашим предприятиям, которые поддержали этот проект и заявили о своих финансовых обязательствах. Мы прошли первый этап отбора благодаря нашим скоординированным усилиям", — рассказал губернатор. Как отметили в пресс-службе правительства региона, инициатором создания научно-образовательного производственного кластера в сфере биотехнологий в Кировской области выступает Вятский государственный университет. По словам ректора ВятГУ Валентина Пугача, для этого у региона есть все необходимое: серьезные биохимические производства, научно-образовательный потенциал, заинтересованность региональных властей. "Предложение войти в партнерство направлено и Курчатовскому институту. В качестве объединяющего органа возможно использовать форму научно-производственного центра. Уверен, что в регионе можно выстроить операционную цепочку производства препаратов от пробирки до многотоннажной продукции на территории Кировской области", - приводит пресс-служба слова Пугача.

https://ria.ru/20231024/toplivo-1904889483.html

https://ria.ru/20231026/pervenets-1905335799.html

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экономика, технологии, вятский государственный университет, александр соколов (глава кировской области), курчатовский институт