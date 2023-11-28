Современные семейные поселки будут строить в Кировской области
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков в рамках развития индивидуального жилищного строительства, заявил глава региона Александр Соколов.
Заседание межведомственной рабочей группы по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) под председательством главы Минстроя России Ирека Файзуллина состоялось в рамках Всемирного русского народного собора. Губернатор Кировской области выступил на заседании с докладом на тему "Индивидуальное жилье — основа большой семьи: Преимущества деревянного домостроения".
"Индивидуальный жилой дом позволяет сделать семью большой — всем детям найдется место. В Кировской области мы будем и впредь развивать деревянное домостроение. Оно помогает семьям быстрее и дешевле решить жилищный вопрос", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на территории региона работают 40 современных предприятий, строящих деревянные дома. "Цена квадрата порой в полтора раза ниже, чем в железобетоне. А "под ключ" возводят всего за сезон. Договорились с заместителем председателя Всемирного русского народного собора Константином Малофеевым, что Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков современного типа — с удобным жильем и всей инфраструктурой для комфорта детей и родителей", - сообщил глава региона.