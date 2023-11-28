https://ria.ru/20231128/semeynye_poselki-1912463715.html

Современные семейные поселки будут строить в Кировской области

Современные семейные поселки будут строить в Кировской области - РИА Новости, 28.11.2023

Современные семейные поселки будут строить в Кировской области

Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков в рамках развития индивидуального жилищного строительства, заявил глава региона РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:10

2023-11-28T18:10

2023-11-28T18:10

кировская область

кировская область

общество

жилье

александр соколов (глава кировской области)

поселки

строительство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787901243_0:107:2920:1751_1920x0_80_0_0_33a708685b711cb50780b69e58082056.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков в рамках развития индивидуального жилищного строительства, заявил глава региона Александр Соколов. Заседание межведомственной рабочей группы по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) под председательством главы Минстроя России Ирека Файзуллина состоялось в рамках Всемирного русского народного собора. Губернатор Кировской области выступил на заседании с докладом на тему "Индивидуальное жилье — основа большой семьи: Преимущества деревянного домостроения". "Индивидуальный жилой дом позволяет сделать семью большой — всем детям найдется место. В Кировской области мы будем и впредь развивать деревянное домостроение. Оно помогает семьям быстрее и дешевле решить жилищный вопрос", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Он отметил, что на территории региона работают 40 современных предприятий, строящих деревянные дома. "Цена квадрата порой в полтора раза ниже, чем в железобетоне. А "под ключ" возводят всего за сезон. Договорились с заместителем председателя Всемирного русского народного собора Константином Малофеевым, что Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков современного типа — с удобным жильем и всей инфраструктурой для комфорта детей и родителей", - сообщил глава региона.

https://ria.ru/20231026/pervenets-1905335799.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, общество, жилье, александр соколов (глава кировской области), поселки, строительство