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Современные семейные поселки будут строить в Кировской области - РИА Новости, 28.11.2023
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Кировская область
Кировская область
 
18:10 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/semeynye_poselki-1912463715.html
Современные семейные поселки будут строить в Кировской области
Современные семейные поселки будут строить в Кировской области - РИА Новости, 28.11.2023
Современные семейные поселки будут строить в Кировской области
Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков в рамках развития индивидуального жилищного строительства, заявил глава региона РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:10
2023-11-28T18:10
кировская область
кировская область
общество
жилье
александр соколов (глава кировской области)
поселки
строительство
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков в рамках развития индивидуального жилищного строительства, заявил глава региона Александр Соколов. Заседание межведомственной рабочей группы по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) под председательством главы Минстроя России Ирека Файзуллина состоялось в рамках Всемирного русского народного собора. Губернатор Кировской области выступил на заседании с докладом на тему "Индивидуальное жилье — основа большой семьи: Преимущества деревянного домостроения". "Индивидуальный жилой дом позволяет сделать семью большой — всем детям найдется место. В Кировской области мы будем и впредь развивать деревянное домостроение. Оно помогает семьям быстрее и дешевле решить жилищный вопрос", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Он отметил, что на территории региона работают 40 современных предприятий, строящих деревянные дома. "Цена квадрата порой в полтора раза ниже, чем в железобетоне. А "под ключ" возводят всего за сезон. Договорились с заместителем председателя Всемирного русского народного собора Константином Малофеевым, что Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков современного типа — с удобным жильем и всей инфраструктурой для комфорта детей и родителей", - сообщил глава региона.
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кировская область, общество, жилье, александр соколов (глава кировской области), поселки, строительство
Кировская область, Кировская область, Общество, Жилье, Александр Соколов (глава Кировской области), Поселки, Строительство

Современные семейные поселки будут строить в Кировской области

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области
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Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков в рамках развития индивидуального жилищного строительства, заявил глава региона Александр Соколов.
Заседание межведомственной рабочей группы по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) под председательством главы Минстроя России Ирека Файзуллина состоялось в рамках Всемирного русского народного собора. Губернатор Кировской области выступил на заседании с докладом на тему "Индивидуальное жилье — основа большой семьи: Преимущества деревянного домостроения".
"Индивидуальный жилой дом позволяет сделать семью большой — всем детям найдется место. В Кировской области мы будем и впредь развивать деревянное домостроение. Оно помогает семьям быстрее и дешевле решить жилищный вопрос", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на территории региона работают 40 современных предприятий, строящих деревянные дома. "Цена квадрата порой в полтора раза ниже, чем в железобетоне. А "под ключ" возводят всего за сезон. Договорились с заместителем председателя Всемирного русского народного собора Константином Малофеевым, что Кировская область войдет в число пилотных регионов по созданию семейных поселков современного типа — с удобным жильем и всей инфраструктурой для комфорта детей и родителей", - сообщил глава региона.
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Кировская областьКировская областьОбществоЖильеАлександр Соколов (глава Кировской области)ПоселкиСтроительство
 
 
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