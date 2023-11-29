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В кировской школе остановили работу пищеблока после массового отравления
В кировской школе остановили работу пищеблока после массового отравления - РИА Новости, 29.11.2023
В кировской школе остановили работу пищеблока после массового отравления
Работу пищеблока в сельской школе в Кировской области остановили после массового отравления детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в среду. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:46
2023-11-29T11:46
2023-11-29T11:46
происшествия
кировская область
малмыжский район
россия
александр соколов (глава кировской области)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Работу пищеблока в сельской школе в Кировской области остановили после массового отравления детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в среду. Во вторник 22 ученика школы села Калинино Малмыжского района обратились в районную больницу с признаками пищевого отравления, 16 из них госпитализировали. По предварительным данным, дети почувствовали недомогание, поев в школьной столовой. "У учащихся средней школы имени генерал-лейтенанта Асапова в селе Калинино <...> острая кишечная инфекция. Все дети питались в школьной столовой… Отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции в школьной столовой, обследованы сотрудники столовой. Работа пищеблока остановлена", - говорится в релизе. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что госпитализированных вечером 28 ноября школьников начали выписывать из больницы, школа переведена на дистанционное обучение. Региональное следственное управление СК РФ по Кировской области и прокуратура региона проводят проверки.
https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html
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происшествия, кировская область, малмыжский район, россия, александр соколов (глава кировской области), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Малмыжский район, Россия, Александр Соколов (глава Кировской области), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В кировской школе остановили работу пищеблока после массового отравления
В селе Калинино остановили работу пищеблока школы после отравления детей