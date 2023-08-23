https://ria.ru/20230823/meditsina-1891823358.html

Кировский губернатор обсудил программу развития медицины с главой Минздрава

Кировский губернатор обсудил программу развития медицины с главой Минздрава - РИА Новости, 23.08.2023

Кировский губернатор обсудил программу развития медицины с главой Минздрава

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Кировской области Александр Соколов обсудили подготовку педиатров и программу развития медицины в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:27

2023-08-23T18:27

2023-08-23T18:28

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александр соколов (глава кировской области)

михаил мурашко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Кировской области Александр Соколов обсудили подготовку педиатров и программу развития медицины в ходе рабочей встречи в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона сообщил, что в Кировском медуниверситете готовят высококлассных специалистов, при этом в медучреждениях региона есть потребность в педиатрах. "Контрольные цифры приема на специальность "Педиатрия" необходимо увеличить. Это поможет в перспективе повысить доступность медицинской помощи самым маленьким нашим жителям. Договорились вопрос решить. Также обсудили внедрение стимулов для закрепления врачей в профессии. Это тоже одна из самых актуальных тем для решения кадрового вопроса в здравоохранении", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Отмечается, что глава Минздрава предложения губернатора "концептуально поддержал и поручил проработать". На встрече также обсудили программу модернизации первичного звена здравоохранения. Губернатор отметил, что темпы реализации программы хорошие, но жители районов просят ускорить строительство и ремонт ФАПов, поликлиник и амбулаторий. "Обсудили совместные шаги по корректировке программы, чтобы была возможность оперативно принимать решения повысить доступность медпомощи для жителей тем, где они об этом особенно активно просят", - сообщил Соколов. Еще одной темой разговора стал ремонт и благоустройство зданий медицинского университета в центральной части Кирова, чтобы успеть привести их в достойный вид к 650-летию Кирова, которое областной центр отметит в 2024 году. "Договорились в ближайшее время продолжить активную работу с министерством в этом направлении", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230720/investitsii-1885330023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, киров, россия, кировская область, здоровье - общество, александр соколов (глава кировской области), михаил мурашко