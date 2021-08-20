https://ria.ru/20210820/gemoglobin-1746628592.html

Продукты для повышения гемоглобина в крови: общие советы

Продукты, повышающие гемоглобин в крови: какие содержат больше железа

Продукты для повышения гемоглобина в крови: общие советы

Пониженная концентрация гемоглобина в крови часто связана с дефицитом железа в ежедневном рационе. О том, в каких случаях нужна диагностика гемоглобина, какие... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:17

2021-08-20T21:17

2021-08-20T21:17

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пониженная концентрация гемоглобина в крови часто связана с дефицитом железа в ежедневном рационе. О том, в каких случаях нужна диагностика гемоглобина, какие продукты употреблять для его быстрого повышения и какие существуют особенности питания при низком гемоглобине — в материале РИА Новости.Факторы влияния на гемоглобинГемоглобин — белок в красных кровяных тельцах человека (эритроцитах), отвечающий за транспорт кислорода. Он имеет в своем составе железо, и его низкое содержание — один из важных факторов снижения уровня гемоглобина в крови. Без гемоглобина невозможно клеточное дыхание, поэтому крайне важно, чтобы его уровень всегда находился в пределах нормы.Продукты, входящие в ежедневный рацион человека, напрямую влияют на количество белка в организме и способны улучшить или же, наоборот, ухудшить самочувствие. Поэтому сбалансированное питание, включающее продукты с высоким содержанием железа, — это лучшая профилактика железодефицита.Причины и признаки низкого гемоглобинаПо данным Всемирной организации здравоохранения нормальным и пониженным уровнем гемоглобина принято считать такие показатели:По словам Ирины Юзуп, интегративного врача-педиатра, нутрициолога и сооснователя онлайн-академии UniProf, к причинам низкого уровня гемоглобина в крови относят:Также причины можно классифицировать по половозрастным группам:Самым частым случаем развития анемии как раз таки является несбалансированное питание (недостаток/несовместимость необходимых микроэлементов в пище), что успешно можно исправить с помощью полезных и совместимых продуктов в рационе.По данным Роспотребнадзора, железодефицит сопровождается следующими признаками:Также существуют другие косвенные признаки анемии, такие как депрессивное состояние, необычные пристрастия (позывы съесть мел или попробовать на вкус бумагу), частые простуды и инфекции, отсутствие овуляции и низкое качество яйцеклеток у женщин.Почему низкий гемоглобин — это плохо?По словам эксперта, проверить гемоглобин в общем анализе крови часто недостаточно. Дело в том, что железодефицитные состояния классифицируют на стадии:Последствия анемии у детей раннего возраста проявляются в отставании в психомоторном развитии, повышенной восприимчивости к инфекциям, нарушении когнитивных функций, плохой успеваемости в школе. В более старшем возрасте возможны проблемы с поведением. Дефицит железа может оказать влияние на рост и пропорции тела в будущем. У беременных анемия может привести к задержке внутриутробного развития плода, заболеваниям плаценты, преждевременным родам, увеличивает риски материнской и младенческой смертности, железодефицита у ребенка. У подростков — чревата снижением памяти и внимания, способности к обучению, физической активности, усилением конфликтности. У пожилых анемия утяжеляет течение всех хронических заболеваний, отметила Ирина Кононенко.Топ продуктов с содержанием железаРекомендуемый уровень суточного потребления железа для взрослых составляет 14 мг. Светлана Перес де Монтес Ратхерик, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf, сертифицированный генетик перечислила для РИА Новости продукты, из которых организм может получить этот микроэлемент без вреда для здоровья и с максимальной пользой."В морепродуктах содержится железо, которое легче усваивается организмом. Особенно им богаты:Эти продукты к тому же повышают уровень "хорошего" холестерина, что дает эластичность и прочность сосудам.Тем, кому мясо почти нельзя из-за особенностей обмена, для поднятия железа подойдут говяжий язык, а также печень, почки, сердце. Если готовить на пару или в духовке, так сохранится больше "полезностей", — сказала Светлана Перес де Монтес Ратхерик.Лучшие продукты для поднятия гемоглобинаПовышение уровня гемоглобина в крови с помощью изменения рациона — самый безопасный способ восполнения дефицита железа в организме. К продуктам, влияющим на поднятие гемоглобина, относятся две группы:Интересно, что несмотря на эффективность гемового железа, 80% потребления микроэлемента в рационе человека приходится на пищу растительного происхождения.К числу лучших продуктов для поднятия гемоглобина относятся:Продукты, ухудшающие и улучшающие усвоение железаПри норме поступления железа с пищей приблизительно 14 мг, в ЖКТ (двенадцатиперстной кишке и верхнем отделе тощей кишки) всасывается лишь 10—15% железа, содержащегося в пище.Во многом на получение необходимого микроэлемента влияют и другие продукты, причем как в худшую, так и в лучшую сторону.Продукты, снижающие всасывание железа, содержат следующие вещества:Перечень веществ и продуктов, помогающих усвоению железа (делятся на два типа: влияющие на гемовое и негемовое железо):Правила питания при низком гемоглобинеПервоочередная задача для питания при низком гемоглобине в крови — обеспечить организм необходимым продуктами, восполняющими запас железа. Помимо этого, в рационе должны присутствовать и другие микроэлементы и витамины для полноценного усвоения минерала.Основой для диеты при железодефицитной анемии является классификация советского терапевта Мануила Певзнера, одного из разработчиков гастроэнтерологии и диетологии в Советском Союзе. В данном случае идет речь о диетическом столе №11.В питании должно присутствовать суточное содержание питательных веществ и витаминов в следующем количестве:Эксперты назвали принципы потребления пищи при железодефиците:Особенности питания для отдельных группКлючевое различие питания для разных групп населения основывается на количестве рекомендуемого в пище железа:Общие советыРекомендациями, как за счет питания поднять гемоглобин в крови, поделилась Ирина Кононенко, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf, нутрициолог:"Полноценное питание позволяет восполнить физиологическую потребность организма в железе. Биодоступность микроэлемента из продуктов животного происхождения (печень говяжья, язык говяжий, говядина, мясо кролика, скумбрия, мясо курицы/индейки) высокая (25-30%). При этом биодоступность железа из продуктов растительного происхождения (морская капуста, гречка, шпинат, курага, горох, инжир) значительно ниже (около 10%). Его усвоение зависит от ряда факторов.Главным недругом железа является кальций, который препятствует его правильному усвоению. Вот почему так важно разделять железосодержащую пищу и молочные продукты, употребляя их в разные приемы пищи. Аналогичный эффект вызывает щавелевая кислота и дубильные вещества. Очень плохо усваивается железо в сочетании с чаем и кофе".Ирина Кононенко привела пример рациона при дефиците железа:"Также хорошей профилактикой железодефицита является напиток иммунобустер: куркума + лимон (витамин С) + имбирь (повышение кислотности) + мед (для смягчения вкуса). Если довести этот напиток до идеала — то это будет: куркума + свекольный сок (бетаин) + экстракт пихты", — отметила эксперт.

https://ria.ru/20200520/1571739328.html

https://ria.ru/20161108/1480878388.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/anemiya-1594490167.html

https://ria.ru/20210323/morkov-1602526561.html

https://ria.ru/20170217/1488204555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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