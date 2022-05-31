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Таблица белков: их содержание в продуктах питания, список
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Сколько белка в рационе: суточная норма и его количество в продуктах
Таблица белков: их содержание в продуктах питания, список
Сколько белка в рационе: суточная норма и его количество в продуктах
Как для спортсменов, так и для тех, кто просто хочет питаться правильно, важным является содержание белка в рационе. Список распространенных белковых продуктов... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:09
2022-05-31T21:09
белки
здоровье
здоровье - общество
здоровый образ жизни (зож)
питание
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Как для спортсменов, так и для тех, кто просто хочет питаться правильно, важным является содержание белка в рационе. Список распространенных белковых продуктов и таблица с указанием точного количества вещества – в материале РИА Новости.Таблица белковДля того чтобы составить сбалансированный рацион, важно знать энергетическую ценность каждого употребляемого продукта, в том числе и количество белка в нем."Белки – это очень важный строительный материал для клеток, тканей и органов, для образования ферментов, многих гормонов и гемоглобина. Они участвуют в обмене жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, образуют антитела, которые защищают человека от инфекций", – отметила Ксения Пустовая, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования "Школа Диетологов" и "Университета персонализированной диетологии и нутрициологии", а также социального проекта "Здоровое поколение".Для составления сбалансированного рациона питания удобно пользоваться таблицами с указанием продуктов и содержанием в них белка.МясоМясо является основным источником белка животного происхождения, оно также богато витаминами, в частности группы В, макро- и микроэлементами, и аминокарбоновыми кислотами.РыбаВ отношении количества белка рыба не уступает мясу, но при этом жиры, входящие в ее состав, в основном состоят из ненасыщенных кислот, которые легче усваиваются организмом.ЯйцаЯичный белок, особенно в куриных яйцах, отличается отличной усвояемостью.МорепродуктыМорепродукты, так же, как и рыба, усваиваются в организме легче, чем мясо птицы, говядина или свинина. Они содержат необходимые для человека аминокислоты.ИкраИкра, в особенности красная, содержит большое количество белков и жиров. Она высококалорийна и хорошо насыщает организм.Молочные продуктыПо ценности молочные продукты нередко соотносят с яйцами.ОвощиНесмотря на то, что свежие овощи богаты витаминами, белка в них немного.ФруктыОсновой фруктов, как и овощей, являются вода, углеводы и клетчатка, поэтому белка в них мало.ОрехиНесмотря на то, что орехи содержат много белка, они также богаты жирами. Поэтому их рекомендуется потреблять малыми порциями в качестве дневного перекуса.БобовыеБобовые – это источники растительного белка. Несмотря на то, что по структуре он отличается от животного, он тоже необходим человеческому организму.ГрибыГрибы интересны тем, что в каждой их части содержится разное количество белка. Больше всего его в нижнем слое шляпки, а меньше всего – в ножке.МедВ меде содержатся различных макро- и микроэлементы, а вот белка в нем совсем мало.КрупыКрупы богаты белком, но в силу его низкой усвояемости, рассматривать их в качестве основного источника этого элемента, не стоит.Хлебобулочные изделияХлебобулочные изделия имеют высокие показатели содержания белка, но при этом в них много углеводов, поэтому рекомендуется употреблять их в очень ограниченном количестве.Таблица усвояемости белкаПоказатель усвояемости белка влияет на биологическую ценность того или иного продукта. Она, в свою очередь, помогает понять, насколько эффективно и быстро организм будет использовать полученный белок. Это особенно важно для спортсменов, желающих нарастить мышечную массу.Так как яйца являются одним из лучших природных источников белка в плане усвояемости, им присвоено значение 100. И уже в сравнении с ними выставляются показатели других продуктов и пищевых добавок, например сывороточного белкаи концентрата.Суточная норма потребления белкаКак уточняет Ксения Пустовая, согласно методическим рекомендациям 2.3.1.0253-21 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации" физиологическая потребность в белке взрослых здоровых людей составляет 12–14 % от общей энергетической суточной потребности. Для мужчин это от 75 до 114 г белка в сутки, а для женщин – от 60 до 90. Из этого количества 50 % – белокживотного происхождения. Физиологические потребности в белке детей до года: 2,2–2,9 г на кг массы тела. Старше года (с увеличением возраста): от 39 до 87 г в сутки. Доля животного белка в суточном рационе детей должна составлять60–70 %.
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белки, здоровье, здоровье - общество, здоровый образ жизни (зож), питание
21:09 31.05.2022
 

Сколько белка в рационе: суточная норма и его количество в продуктах

© Depositphotos / bit245Таблица белков
Таблица белков - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Depositphotos / bit245
Таблица белков
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Как для спортсменов, так и для тех, кто просто хочет питаться правильно, важным является содержание белка в рационе. Список распространенных белковых продуктов и таблица с указанием точного количества вещества – в материале РИА Новости.

Таблица белков

Для того чтобы составить сбалансированный рацион, важно знать энергетическую ценность каждого употребляемого продукта, в том числе и количество белка в нем.
"Белки – это очень важный строительный материал для клеток, тканей и органов, для образования ферментов, многих гормонов и гемоглобина. Они участвуют в обмене жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, образуют антитела, которые защищают человека от инфекций", – отметила Ксения Пустовая, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования "Школа Диетологов" и "Университета персонализированной диетологии и нутрициологии", а также социального проекта "Здоровое поколение".
Для составления сбалансированного рациона питания удобно пользоваться таблицами с указанием продуктов и содержанием в них белка.
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Мясо

Мясо является основным источником белка животного происхождения, оно также богато витаминами, в частности группы В, макро- и микроэлементами, и аминокарбоновыми кислотами.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Баранина

16,3 г

Говядина

18,9 г

Кролик

20,7 г

Свинина

16,4 г

Телятина

19,7 г

Гусь

16,1 г

Индейка

21,6 г

Курица

20,8 г

Утка

16,5 г

© Depositphotos / OdelindeДиетические продукты
Диетические продукты - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Depositphotos / Odelinde
Диетические продукты

Рыба

В отношении количества белка рыба не уступает мясу, но при этом жиры, входящие в ее состав, в основном состоят из ненасыщенных кислот, которые легче усваиваются организмом.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Горбуша

20,5 г

Карась

17,7 г

Карп

16 г

Тунец

22,7 г

Хек

16,6 г

Щука

18,4 г

Скумбрия

18 г

Сельдь

17,7 г

Семга

20,8 г

Треска

17,5 г

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Яйца

Яичный белок, особенно в куриных яйцах, отличается отличной усвояемостью.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Яйцо куриное

12,7 г

Яйцо перепелиное

11,9 г

Морепродукты

Морепродукты, так же, как и рыба, усваиваются в организме легче, чем мясо птицы, говядина или свинина. Они содержат необходимые для человека аминокислоты.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Кальмар

18 г

Осьминог

18,2 г

Краб

16 г

Мидии

11,5 г

Креветка

18 г

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Икра

Икра, в особенности красная, содержит большое количество белков и жиров. Она высококалорийна и хорошо насыщает организм.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Икра горбуши

31,2 г

Икра лосося

32 г

Икра минтая

28,4 г

Икра осетра

28 г

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Молочные продукты

По ценности молочные продукты нередко соотносят с яйцами.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Молоко 3,2/2,5 %

2,9/2,8 г

Кефир

2,8 г

Ряженка

2,9 г

Сливки 10/20 %

3/2,8 г

Молоко, сгущенное с сахаром

7,2 г

Творог обезжиренный

16,5 г

Творог 5/9 %

17,2/16,7 г

Сметана 10/20 %

3/2,8 г

Сыр плавленый

16,8 г

Сыр российский

24,1 г

Сыр голландский

26 г

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Овощи

Несмотря на то, что свежие овощи богаты витаминами, белка в них немного.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Баклажан

1,2 г

Горошек

5 г

Зеленая фасоль

4 г

Кабачки

0,6 г

Капуста белокочанная

1,8 г

Картофель

2 г

Лук репчатый

1,4 г

Морковь

1,3 г

Огурцы

0,7 г

Перец сладкий

1,3 г

Редис

1,2 г

Редька

1,9 г

Свекла

1,5 г

Помидоры

1,1 г

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Фрукты

Основой фруктов, как и овощей, являются вода, углеводы и клетчатка, поэтому белка в них мало.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Абрикосы

0,9 г

Виноград

0,4 г

Вишня

0,8 г

Черешня

1,1 г

Яблоки

0,4 г

Ананас

0,4 г

Бананы

1,5 г

Груша

0,4 г

Персики

0,9 г

Слива

0,8 г

Хурма

0,5 г

Апельсин, лимон

0,9 г

Мандарин

0,8 г

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Орехи

Несмотря на то, что орехи содержат много белка, они также богаты жирами. Поэтому их рекомендуется потреблять малыми порциями в качестве дневного перекуса.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Фундук

16,1 г

Кедровый орех

15,6 г

Миндаль

18,6 г

Грецкий орех

15,2 г

Арахис

26,3 г

Фисташки

20 г

© Fotolia / ProfotokrisОрехи
Орехи - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Fotolia / Profotokris
Орехи

Бобовые

Бобовые – это источники растительного белка. Несмотря на то, что по структуре он отличается от животного, он тоже необходим человеческому организму.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Бобы

6 г

Горох цельный

23 г

Соя

34,9 г

Фасоль

22,3 г

Чечевица

24,8 г

Грибы

Грибы интересны тем, что в каждой их части содержится разное количество белка. Больше всего его в нижнем слое шляпки, а меньше всего – в ножке.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Белые

3,7 г

Лисички

1,6 г

Шампиньоны

4,3 г

Вешенки

2,5 г

Опята

2,2 г

Подберезовики

2,3 г

Подосиновики

3,3 г

Грузди

1,8 г

Рыжики

1,9 г

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Мед

В меде содержатся различных макро- и микроэлементы, а вот белка в нем совсем мало.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Липовый

0,6 г

Цветочный

0,3 г

Гречишный

0,5 г

Крупы

Крупы богаты белком, но в силу его низкой усвояемости, рассматривать их в качестве основного источника этого элемента, не стоит.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Гречка

12,6 г

Кукурузная крупа

8,3 г

Манная крупа

10,3 г

Овсяная крупа

12,3 г

Перловая крупа

9,3 г

Пшеничная крупа

11,5 г

Пшенная крупа

11,5 г

Рис белый

6,7 г

Ячневая крупа

10,4 г

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Хлебобулочные изделия

Хлебобулочные изделия имеют высокие показатели содержания белка, но при этом в них много углеводов, поэтому рекомендуется употреблять их в очень ограниченном количестве.

Наименование

Количество белка (на 100 г продукта)

Отруби пшеничные

15,2 г

Хлеб ржаной

6,2 г

Хлеб пшеничный

8,8 г

Лаваш

9,2 г

Бублик

9,1 г

Сушка обыкновенная

11 г

Ватрушка творожная

10,7 г

Пирог с повидлом

5,4 г

Пирог с мясом

13,3 г

Блинчики

5,2 г

Оладьи

0,8 г

Печенье сахарное

7,6 г

Печенье сдобное

10,5 г

Крекеры

9,3 г

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Таблица усвояемости белка

Показатель усвояемости белка влияет на биологическую ценность того или иного продукта. Она, в свою очередь, помогает понять, насколько эффективно и быстро организм будет использовать полученный белок. Это особенно важно для спортсменов, желающих нарастить мышечную массу.
Так как яйца являются одним из лучших природных источников белка в плане усвояемости, им присвоено значение 100. И уже в сравнении с ними выставляются показатели других продуктов и пищевых добавок, например сывороточного белкаи концентрата.

Продукт

Биологическая ценность

Сывороточный изолят

159

Сывороточный концентрат

104

Яйца целиком

100

Яичный белок

88

Курица/индейка

79

Соевый протеин

74

Рыба

70

Говядина

69

Коровье молоко

60

Белый рис

56

Арахис

55

Кукуруза

36

Картофель

34

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Суточная норма потребления белка

Как уточняет Ксения Пустовая, согласно методическим рекомендациям 2.3.1.0253-21 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации" физиологическая потребность в белке взрослых здоровых людей составляет 12–14 % от общей энергетической суточной потребности. Для мужчин это от 75 до 114 г белка в сутки, а для женщин – от 60 до 90. Из этого количества 50 % – белокживотного происхождения. Физиологические потребности в белке детей до года: 2,2–2,9 г на кг массы тела. Старше года (с увеличением возраста): от 39 до 87 г в сутки. Доля животного белка в суточном рационе детей должна составлять60–70 %.
 
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