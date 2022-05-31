https://ria.ru/20220531/belki-1792137953.html
Сколько белка в рационе: суточная норма и его количество в продуктах
Таблица белков: их содержание в продуктах питания, список
Сколько белка в рационе: суточная норма и его количество в продуктах
Как для спортсменов, так и для тех, кто просто хочет питаться правильно, важным является содержание белка в рационе. Список распространенных белковых продуктов... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:09
2022-05-31T21:09
2022-05-31T21:09
белки
здоровье
здоровье - общество
здоровый образ жизни (зож)
питание
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Как для спортсменов, так и для тех, кто просто хочет питаться правильно, важным является содержание белка в рационе. Список распространенных белковых продуктов и таблица с указанием точного количества вещества – в материале РИА Новости.Таблица белковДля того чтобы составить сбалансированный рацион, важно знать энергетическую ценность каждого употребляемого продукта, в том числе и количество белка в нем."Белки – это очень важный строительный материал для клеток, тканей и органов, для образования ферментов, многих гормонов и гемоглобина. Они участвуют в обмене жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, образуют антитела, которые защищают человека от инфекций", – отметила Ксения Пустовая, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования "Школа Диетологов" и "Университета персонализированной диетологии и нутрициологии", а также социального проекта "Здоровое поколение".Для составления сбалансированного рациона питания удобно пользоваться таблицами с указанием продуктов и содержанием в них белка.МясоМясо является основным источником белка животного происхождения, оно также богато витаминами, в частности группы В, макро- и микроэлементами, и аминокарбоновыми кислотами.РыбаВ отношении количества белка рыба не уступает мясу, но при этом жиры, входящие в ее состав, в основном состоят из ненасыщенных кислот, которые легче усваиваются организмом.ЯйцаЯичный белок, особенно в куриных яйцах, отличается отличной усвояемостью.МорепродуктыМорепродукты, так же, как и рыба, усваиваются в организме легче, чем мясо птицы, говядина или свинина. Они содержат необходимые для человека аминокислоты.ИкраИкра, в особенности красная, содержит большое количество белков и жиров. Она высококалорийна и хорошо насыщает организм.Молочные продуктыПо ценности молочные продукты нередко соотносят с яйцами.ОвощиНесмотря на то, что свежие овощи богаты витаминами, белка в них немного.ФруктыОсновой фруктов, как и овощей, являются вода, углеводы и клетчатка, поэтому белка в них мало.ОрехиНесмотря на то, что орехи содержат много белка, они также богаты жирами. Поэтому их рекомендуется потреблять малыми порциями в качестве дневного перекуса.БобовыеБобовые – это источники растительного белка. Несмотря на то, что по структуре он отличается от животного, он тоже необходим человеческому организму.ГрибыГрибы интересны тем, что в каждой их части содержится разное количество белка. Больше всего его в нижнем слое шляпки, а меньше всего – в ножке.МедВ меде содержатся различных макро- и микроэлементы, а вот белка в нем совсем мало.КрупыКрупы богаты белком, но в силу его низкой усвояемости, рассматривать их в качестве основного источника этого элемента, не стоит.Хлебобулочные изделияХлебобулочные изделия имеют высокие показатели содержания белка, но при этом в них много углеводов, поэтому рекомендуется употреблять их в очень ограниченном количестве.Таблица усвояемости белкаПоказатель усвояемости белка влияет на биологическую ценность того или иного продукта. Она, в свою очередь, помогает понять, насколько эффективно и быстро организм будет использовать полученный белок. Это особенно важно для спортсменов, желающих нарастить мышечную массу.Так как яйца являются одним из лучших природных источников белка в плане усвояемости, им присвоено значение 100. И уже в сравнении с ними выставляются показатели других продуктов и пищевых добавок, например сывороточного белкаи концентрата.Суточная норма потребления белкаКак уточняет Ксения Пустовая, согласно методическим рекомендациям 2.3.1.0253-21 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации" физиологическая потребность в белке взрослых здоровых людей составляет 12–14 % от общей энергетической суточной потребности. Для мужчин это от 75 до 114 г белка в сутки, а для женщин – от 60 до 90. Из этого количества 50 % – белокживотного происхождения. Физиологические потребности в белке детей до года: 2,2–2,9 г на кг массы тела. Старше года (с увеличением возраста): от 39 до 87 г в сутки. Доля животного белка в суточном рационе детей должна составлять60–70 %.
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белки, здоровье, здоровье - общество, здоровый образ жизни (зож), питание
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Как для спортсменов, так и для тех, кто просто хочет питаться правильно, важным является содержание белка в рационе. Список распространенных белковых продуктов и таблица с указанием точного количества вещества – в материале РИА Новости.
Таблица белков
Для того чтобы составить сбалансированный рацион, важно знать энергетическую ценность каждого употребляемого продукта, в том числе и количество белка в нем.
"Белки – это очень важный строительный материал для клеток, тканей и органов, для образования ферментов, многих гормонов и гемоглобина. Они участвуют в обмене жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, образуют антитела, которые защищают человека от инфекций", – отметила Ксения Пустовая, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования "Школа Диетологов" и "Университета персонализированной диетологии и нутрициологии", а также социального проекта "Здоровое поколение".
Для составления сбалансированного рациона питания удобно пользоваться таблицами с указанием продуктов и содержанием в них белка.
Мясо
Мясо является основным источником белка животного происхождения, оно также богато витаминами, в частности группы В, макро- и микроэлементами, и аминокарбоновыми кислотами.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Баранина
16,3 г
Говядина
18,9 г
Кролик
20,7 г
Свинина
16,4 г
Телятина
19,7 г
Гусь
16,1 г
Индейка
21,6 г
Курица
20,8 г
Утка
16,5 г
Рыба
В отношении количества белка рыба не уступает мясу, но при этом жиры, входящие в ее состав, в основном состоят из ненасыщенных кислот, которые легче усваиваются организмом.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Горбуша
20,5 г
Карась
17,7 г
Карп
16 г
Тунец
22,7 г
Хек
16,6 г
Щука
18,4 г
Скумбрия
18 г
Сельдь
17,7 г
Семга
20,8 г
Треска
17,5 г
Яйца
Яичный белок, особенно в куриных яйцах, отличается отличной усвояемостью.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Яйцо куриное
12,7 г
Яйцо перепелиное
11,9 г
Морепродукты
Морепродукты, так же, как и рыба, усваиваются в организме легче, чем мясо птицы, говядина или свинина. Они содержат необходимые для человека аминокислоты.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Кальмар
18 г
Осьминог
18,2 г
Краб
16 г
Мидии
11,5 г
Креветка
18 г
Икра
Икра, в особенности красная, содержит большое количество белков и жиров. Она высококалорийна и хорошо насыщает организм.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Икра горбуши
31,2 г
Икра лосося
32 г
Икра минтая
28,4 г
Икра осетра
28 г
Молочные продукты
По ценности молочные продукты нередко соотносят с яйцами.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Молоко 3,2/2,5 %
2,9/2,8 г
Кефир
2,8 г
Ряженка
2,9 г
Сливки 10/20 %
3/2,8 г
Молоко, сгущенное с сахаром
7,2 г
Творог обезжиренный
16,5 г
Творог 5/9 %
17,2/16,7 г
Сметана 10/20 %
3/2,8 г
Сыр плавленый
16,8 г
Сыр российский
24,1 г
Сыр голландский
26 г
Овощи
Несмотря на то, что свежие овощи богаты витаминами, белка в них немного.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Баклажан
1,2 г
Горошек
5 г
Зеленая фасоль
4 г
Кабачки
0,6 г
Капуста белокочанная
1,8 г
Картофель
2 г
Лук репчатый
1,4 г
Морковь
1,3 г
Огурцы
0,7 г
Перец сладкий
1,3 г
Редис
1,2 г
Редька
1,9 г
Свекла
1,5 г
Помидоры
1,1 г
Фрукты
Основой фруктов, как и овощей, являются вода, углеводы и клетчатка, поэтому белка в них мало.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Абрикосы
0,9 г
Виноград
0,4 г
Вишня
0,8 г
Черешня
1,1 г
Яблоки
0,4 г
Ананас
0,4 г
Бананы
1,5 г
Груша
0,4 г
Персики
0,9 г
Слива
0,8 г
Хурма
0,5 г
Апельсин, лимон
0,9 г
Мандарин
0,8 г
Орехи
Несмотря на то, что орехи содержат много белка, они также богаты жирами. Поэтому их рекомендуется потреблять малыми порциями в качестве дневного перекуса.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Фундук
16,1 г
Кедровый орех
15,6 г
Миндаль
18,6 г
Грецкий орех
15,2 г
Арахис
26,3 г
Фисташки
20 г
Бобовые
Бобовые – это источники растительного белка. Несмотря на то, что по структуре он отличается от животного, он тоже необходим человеческому организму.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Бобы
6 г
Горох цельный
23 г
Соя
34,9 г
Фасоль
22,3 г
Чечевица
24,8 г
Грибы
Грибы интересны тем, что в каждой их части содержится разное количество белка. Больше всего его в нижнем слое шляпки, а меньше всего – в ножке.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Белые
3,7 г
Лисички
1,6 г
Шампиньоны
4,3 г
Вешенки
2,5 г
Опята
2,2 г
Подберезовики
2,3 г
Подосиновики
3,3 г
Грузди
1,8 г
Рыжики
1,9 г
Мед
В меде содержатся различных макро- и микроэлементы, а вот белка в нем совсем мало.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Липовый
0,6 г
Цветочный
0,3 г
Гречишный
0,5 г
Крупы
Крупы богаты белком, но в силу его низкой усвояемости, рассматривать их в качестве основного источника этого элемента, не стоит.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Гречка
12,6 г
Кукурузная крупа
8,3 г
Манная крупа
10,3 г
Овсяная крупа
12,3 г
Перловая крупа
9,3 г
Пшеничная крупа
11,5 г
Пшенная крупа
11,5 г
Рис белый
6,7 г
Ячневая крупа
10,4 г
Хлебобулочные изделия
Хлебобулочные изделия имеют высокие показатели содержания белка, но при этом в них много углеводов, поэтому рекомендуется употреблять их в очень ограниченном количестве.
Наименование
Количество белка (на 100 г продукта)
Отруби пшеничные
15,2 г
Хлеб ржаной
6,2 г
Хлеб пшеничный
8,8 г
Лаваш
9,2 г
Бублик
9,1 г
Сушка обыкновенная
11 г
Ватрушка творожная
10,7 г
Пирог с повидлом
5,4 г
Пирог с мясом
13,3 г
Блинчики
5,2 г
Оладьи
0,8 г
Печенье сахарное
7,6 г
Печенье сдобное
10,5 г
Крекеры
9,3 г
Таблица усвояемости белка
Показатель усвояемости белка влияет на биологическую ценность того или иного продукта. Она, в свою очередь, помогает понять, насколько эффективно и быстро организм будет использовать полученный белок. Это особенно важно для спортсменов, желающих нарастить мышечную массу.
Так как яйца являются одним из лучших природных источников белка в плане усвояемости, им присвоено значение 100. И уже в сравнении с ними выставляются показатели других продуктов и пищевых добавок, например сывороточного белкаи концентрата.
Продукт
Биологическая ценность
Сывороточный изолят
159
Сывороточный концентрат
104
Яйца целиком
100
Яичный белок
88
Курица/индейка
79
Соевый протеин
74
Рыба
70
Говядина
69
Коровье молоко
60
Белый рис
56
Арахис
55
Кукуруза
36
Картофель
34
Суточная норма потребления белка
Как уточняет Ксения Пустовая, согласно методическим рекомендациям 2.3.1.0253-21
"Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации" физиологическая потребность в белке взрослых здоровых людей составляет 12–14 % от общей энергетической суточной потребности. Для мужчин это от 75 до 114 г белка в сутки, а для женщин – от 60 до 90. Из этого количества 50 % – белокживотного происхождения. Физиологические потребности в белке детей до года: 2,2–2,9 г на кг массы тела. Старше года (с увеличением возраста): от 39 до 87 г в сутки. Доля животного белка в суточном рационе детей должна составлять60–70 %.