https://ria.ru/20230414/fistashki-1865419469.html

Фисташки: свойства, чем полезны для организма и как могут ему навредить

Фисташки: описание, свойства, польза и вред для организма мужчин, женщин, детей

Фисташки: свойства, чем полезны для организма и как могут ему навредить

Фисташки - один из самых популярных видов орехов. В чем заключается их польза и вред для организма женщин и мужчин, какими положительными свойствами они... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:59

2023-04-14T18:59

2023-04-14T18:59

еда

продукты

орехи

витамины

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865442016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98ff21241aaa5cc69d96837b624ac4c4.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Фисташки - один из самых популярных видов орехов. В чем заключается их польза и вред для организма женщин и мужчин, какими положительными свойствами они обладают и сколько фисташек в день рекомендуется есть человеку - в материале РИА Новости.ФисташкиФисташки принято называть орехами, хотя на самом деле они гораздо ближе к так называемым костянкам (к которым также относятся абрикосы, вишни и другие). Однако из-за того, что вкусные и полезные ядра фисташек покрыты твердой оболочкой (или скорлупой), то их традиционно относят именно к орехам.Также фисташки являются очень близким “родственником” еще одного популярного ореха - кешью.История фисташекВ общей сложности насчитывается примерно пара десятков сортов фисташек, причем далеко не все они являются съедобными. Растут плоды на одноименном дереве, гроздьями, чем внешне напоминают виноград. Высота фисташковых деревьев относительно небольшая, срок жизни может составлять до 400 лет.История фисташек как полезного и вкусного лакомства началась несколько тысячелетий назад. Родиной этих орехов считается Западная Азия, в различных источниках можно найти легенды о том, что фисташковые деревья росли в знаменитых садах Семирамиды, в Вавилоне и в Древней Персии. А в Китае фисташки называют “счастливым орехом”, так как их внешний вид напоминает улыбку.Химический составЯдра фисташек содержат внушительный перечень разнообразных витаминов. Прежде всего - витамины группы В, а также витамины Е.Помимо этого химический состав фисташек включает большое количество различных микроэлементов. Среди них - ванадий, бор, кремний, сера, марганец, калий, фосфор и другие.Среди других важных компонентов в составе фисташек - фитостеролы, пурины, щавелевая кислота и так далее. Также ядра этих орехов содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты.Калорийность и БЖУОрехи относятся к числу самых калорийных продуктов, и фисташки - не исключение (хотя и занимают по данному показателю далеко не первое место среди других орехов). 100 г фисташек - это в среднем 560 ккал.При этом основные компоненты в их составе распределяются следующим образом:белки - 20 г;жиры - 45 г;углеводы - 28 г.В составе данного вида орехов можно найти клетчатку, аминокислоты, воду и так далее.ПользаПодобно многим другим разновидностям орехов, фисташки - настоящий кладезь разнообразных витаминов и других необходимых для поддержания здоровья веществ. Это делает продукт весьма полезным для организма человека.Так, фисташки могут способствовать профилактике некоторых проблем с сердечно-сосудистой системой. Содержащиеся в них полезные компоненты могут помочь в борьбе с “плохим” холестерином и появлением на стенках сосудов потенциально опасных атеросклеротических бляшек.Фисташки положительно влияют на пищеварение, помогают быстрее и эффективнее восстанавливаться после серьезных физических нагрузок и вместе с тем полезны при нагрузках интеллектуальных, а также способствуют очищению организма от вредных веществ. Для здоровья глаз фисташки полезны за счет содержания в них каротиноидов и лютеина.За счет разнообразия витаминов группы В фисташки могут благотворно сказываться на состоянии нервной системы. Например, фисташки можно попробовать добавить в свое меню в период сильных стрессов или при появлении проблем со сном. А еще в этих вкусных орехах содержится большое количество антиоксидантов (например, лютеин), задача которых - защищать клетки от различных повреждений.Для мужчинФисташки считаются одним из сильнейших афродизиаков для представителей сильной половины человечества, повышая потенцию. Также в числе полезных свойств продукта упоминается его способность улучшать качество спермы.Для женщинПредставительницам прекрасного пола фисташки могут быть весьма полезны тем, что способны оказывать положительное влияние на состояние кожи, повышая ее эластичность и упругость. Для волос и ногтей присутствие фисташек в рационе также считается очень полезным.Помимо этого в ядрах фисташек содержится фолиевая кислота, которая играет важную роль для женщин в период беременности. Считается, что достаточное поступление данного витамина в организм будущей матери может служить профилактикой возникновения серьезных пороков развития у ребенка.Поклонницам косметических процедур стоит обратить внимание и на фисташковое масло, которое используется для омолаживающих процедур, а также для увлажнения и питания кожи. Также масло фисташек хорошо подходит для массажа.Важный момент: во время беременности и в период грудного вскармливания употреблять фисташки стоит с осторожностью, следует предварительно проконсультироваться с врачом.Для детейВ детский рацион фисташки, как и все орехи, стоит вводить постепенно, начиная примерно с трехлетнего возраста и буквально по одной штуке, чтобы убедиться в том, что у ребенка не будет на них аллергии. “При этом стоит учитывать, что в магазинах мы видим продукт, перенасыщенный солью, которая не принесёт пользы для здоровья и развития растущего организма”, - говорит кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин университета "Синергия" Анна Олсуфьева.ВредОднозначным противопоказанием для употребления фисташек в пищу является аллергическая реакция на данный продукт.Зачастую фисташки попадают на стол в обжаренном виде и с большим количеством соли. Употребление таких орехов может провоцировать отеки, да и гражданам с заболеваниями почек или гипертонией стоит употреблять такой продукт очень осторожно. Данное предупреждение справедливо и для тех, кому поставлен диагноз подагра или мочекаменная болезнь. Важно учитывать, что большое количество съеденных за один присест фисташек может стать причиной проблем с пищеварением (например, вызвать тошноту).“Фисташки могут стать как вкусным и полезным дополнением к дневному рациону любого человека, так и оказать негативное влияние, такое, как ожирение или затрудненная функция почек, - отмечает Анна Олсуфьева. - В небольших количествах употребление данного вида орехов не навредит никому, кроме перечисленных в статье категорий граждан”.Как выбратьВыбирая фисташки в первую очередь необходимо обращать внимание на их внешний вид. Ядра зрелых и вкусных орехов должны быть зеленого цвета, а скорлупа - бежевого оттенка, без подозрительных пятен и полностью раскрыта.Если на орехах появилась плесень, употреблять их в пищу нельзя. Даже если на вид фисташки выглядят неплохо, но запах неприятный, от покупки стоит отказаться. На то, что ядра испортились, также указывает и вкус: орехи горчат или кажутся кислыми.Налет соли на скорлупе фисташек может указывать на то, что данная партия продукта хранится уже достаточно долго.Как правильно естьДля того, чтобы получить максимум пользы от употребления в пищу продукта, желательно включать в рацион свежие или сушеные фисташки. А вот обжаренные орехи да еще и с добавлением соли уже считаются не столь полезными.Норма употребленияТак как фисташки обладают достаточно высокой калорийностью, в ежедневный рацион рекомендуется включать примерно 30 г этих орехов.Как хранитьХранить фисташки советуют подальше от солнечного света, в месте с низкой влажностью, избегая чересчур высоких и слишком низких температур. Для этой цели подходит как кухонный шкаф, так и холодильник. Нужно убедиться, что в выбранном месте до орехов не доберутся насекомые.Очищенные орехи не стоит хранить дольше 3 месяцев, а вот если оставить ядра в скорлупе, то срок годности фисташек (в зависимости от выбранного способа хранения) может увеличиться до полугода или даже до года.Рекомендуется после покупки пересыпать фисташки в отдельную емкость, лучше всего - из стекла или качественного пластика.Применение в медицинеДобавить небольшое количество фисташек в свое привычное меню человеку может быть рекомендовано при ряде заболеваний. Например, при расстройстве пищеварения или анемии, при повышенном давлении, сахарном диабете, атеросклерозе и других патологиях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях печени и некоторых других проблемах со здоровьем. Перед включением в рацион необходимо проконсультироваться с врачом.Применение в диетологииНесмотря на тот факт, что каждое ядро фисташки содержит достаточно большое количество килокалорий, данный вид орехов имеет право присутствовать и в рационе тех, кто ведет борьбу с лишним весом. В частности, небольшая порция фисташек может стать полезным перекусом между основными приемами пищи, на долгое время обеспечивая чувство сытости.Применение в кулинарииФисташки нашли широкое применение и в кулинарии. Они используются не только как самостоятельная закуска. Очищенные и нередко - измельченные фисташки добавляются при производстве выпечки и других кондитерских изделий, в некоторые виды салатов и соусов, используются при приготовлении вторых блюд.

https://ria.ru/20230411/serdtse-1864617905.html

https://ria.ru/20230310/kollagen-1857110171.html

https://ria.ru/20230412/pitanie-1864635420.html

https://ria.ru/20210227/produkty-1599195295.html

https://ria.ru/20220913/vitaminy-1816359896.html

https://ria.ru/20220513/kofe-1788230306.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

еда, продукты, орехи, витамины, здоровье - общество