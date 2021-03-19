Кешью — польза и вред орехов для организма женщин, мужчин и детей
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кешью — сладковатый орех необычной формы. Чем полезен и чем вреден кешью для здоровья человека, сколько его нужно есть в день, а также как правильно выбрать и сколько хранить — в материале РИА Новости.
История и виды
Кешью — это съедобный ореховидный плод, произрастающий на вечнозеленом дереве семейства Сумаховых. Родина его — Бразилия. Дерево издревле возделывали индейские племена тикуна.
В мире существует около 20 сортов ореха кешью. Они отличаются цветом, структурой, формой.
Состав и калорийность
— В состав кешью входят жирорастворимые витамины E и K, водорастворимые — C, B1, B2, B3 (PP), B5, B6 и B9, минералы — кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец и селен, а также ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9. По содержанию калия, магния и железа кешью лидируют среди других орехов, — рассказала РИА Новости диетолог Мария Егорова.
КБЖУ кешью на 100 грамм:
- —калорийность — 572 килокалории;
- —углеводы — 26,89 грамма;
- —жиры — 43,85 грамма;
- —белки — 18,22 грамма.
Полезные свойства кешью
— Такие орехи повышают резистентность организма к неблагоприятным факторам и инфекциям, уничтожают патогенные микроорганизмы, снимают воспаление. Они содержат массу антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и угнетают хронические воспаления в организме, что позволяет существенно уменьшить риск развития различных заболеваний, в том числе рака, — пояснила специалист.
Включение кешью в рацион способствует снижению артериального давления и предотвращению гипертонии. По данным американских исследователей, если есть кешью более 4 раз в неделю, то можно снизить риск развития ишемической болезни сердца на 37%.
Употребление кешью не приводит к набору жировой массы и позволяет поддерживать вес на должном уровне как мужчинам, так женщинам. Также эти орехи за счет наличия в составе меди и магния повышают прочность костей и предупреждают развитие остеопороза. А за счет содержания больших объемов клетчатки предотвращают появление запоров, поддерживают состав микрофлоры и снижают риск появления рака толстой кишки.
Вред и противопоказания
Несмотря на полезность продукта, существуют противопоказания к его потреблению. Прием кешью ограничивают в следующих случаях:
- —при камнях в почках или мочевом пузыре;
- —при панкреатите;
- —при язве желудка;
- —при ожирении;
- —при мигренях;
- —при наличии предрасположенности к аллергическим реакциям.
Польза и вред кешью для организма женщины
— Кешью — это настоящий эликсир для организма женщины. Они улучшают работу репродуктивной системы, уменьшают ПМС, помогают нормализовать цикл. Кроме того, орехи улучшают качество кожи, — отметила эксперт.
После 50 лет
Все указанные свойства кешью полезны и для людей после 50 лет. Регулярное и нормированное употребление орехов способствует улучшению памяти и предотвращает раннее развитие старческой деменции, инсульта и болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой.
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Для беременных
В небольших количествах качественный кешью полезен для беременных женщин.
— Рекомендую включать горстку (столько, сколько помещается в зажатом кулаке) орехов кешью в рацион будущих матерей. Это поможет избежать анемии и авитаминоза, — пояснила диетолог.
Польза кешью для здоровья мужчин
— Орехи кешью повышают уровень тестостерона у мужчин, делают организм более выносливым. Так же, как и у женщин, они повышают либидо, — отметила эксперт.
Кешью улучшают жизненный тонус, заряжают энергией, помогают преодолеть усталость и бороться со стрессом. Цинк в составе орехов предотвращает раннее облысение, никотиновая кислота — седину.
Польза и вред для детей
Кешью в разумных количествах принесут пользу и детскому организму.
— Рекомендуется включать полезный и вкусный продукт в рацион детей, что поможет предотвратить респираторные заболевания (бронхит, фарингит, астму), укрепить кости, улучшить память. Особенно рекомендованы экзотические орешки подросткам. Они блокируют чрезмерную секрецию подкожного сала, что способствует исчезновению угревой сыпи, — рассказала специалист.
При этом не стоит превышать рекомендованные дозы во избежание возникновения негативных реакций со стороны организма, в том числе развития аллергии.
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Урбеч из кешью
Урбеч из кешью — это ореховая паста, которая производится путем тщательного перетирания подсушенных орехов. Она представляет собой густую массу неоднородной консистенции бежевого или светло-коричневого цвета с ярким ароматом и мягким вкусом орехов.
Такой продукт содержит все полезные компоненты кешью: витамины А, В1, В2, В3, С, железо, никотиновую кислоту, кальций, магний и другие элементы. Он укрепляет зубную эмаль, показан при анемии и депрессивных состояниях.
При этом урбеч из кешью, как и сами орехи, является сильным аллергеном, и очень калориен.
Применение в медицине
Косметологи считают кешью помощью в решении множества проблем. Ореховое масло добавляют в косметические средства, кремы, шампуни, маски, готовят с ним составы для ухода за кожей.
Полезные вещества из орехов способствуют разглаживанию мимических морщин, улучшению цвета лица, помогают в лечении выпадения и ломкости волос.
Из несъедобных скорлупок орехов кешью производят масло-кажу "кардойль". После нескольких циклов очистки и переработки оно становится элементом лекарственных и косметических препаратов для обеззараживания и заживления ран, подавления инфекций и купирования болей.
Кешью в кулинарии
Кешью является не только полезным и питательным вариантом перекуса, но и отлично гармонирует с ингредиентами салатов, первых и вторых блюд, десертов. Нередко орехи используют в приготовлении мясных и овощных блюд, фаршируют ими птицу, запекают в йогурте, добавляют в соусы.
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Рецепты
Курица с имбирем и кешью
Ингредиенты:
- —зеленый лук — 8 стеблей;
- —растительное масло — 1,5 столовые ложки;
- —чеснок — 3 зубчика;
- —корень имбиря — 1 кусок;
- —свежий красный перец — 2 штуки;
- —куриная грудка — 2 штуки;
- —кешью — 100 грамм;
- —стручковый зеленый горошек — 150 грамм;
- —соевый соус — 2 столовые ложки;
- —кунжутное масло — 1,5 чайные ложки.
Приготовление:
Растительное масло необходимо разогреть в сковороде, добавить к нему нарезанный зеленый лук, чеснок и натертый имбирь, перемешать. Добавить нарезанные на полоски грудки и обжарить до золотистой корочки. Всыпать нарезанный полосками перец, а затем горошек и кешью. Все вместе необходимо обжарить в течение 1-2 минут.
После нужно добавить соевый соус и кунжутное масло, хорошо перемешать и подавать с рисом или лапшой.
Сливочное печенье с кешью
Ингредиенты:
- —сливочное масло — 100 грамм;
- —сливочный сыр — 80 грамм;
- —ванильная эссенция — половина чайной ложки;
- —сахар — 180 грамм;
- —пшеничная мука — 230 грамм;
- —соль — половина чайной ложки;
- —кешью — 100 грамм.
Приготовление:
Духовку нужно разогреть до 180 градусов. Застелить противень пекарской бумагой.
Размягченное масло и сыр взбить до состояния крема. Добавить ваниль и, постепенно перемешивая, сахар.
Муку просеять и вместе с солью вмешать в масляную смесь. Добавить измельченные орехи и хорошо перемешать.
Из теста сформировать шарики, выложить на противень, не забывая оставить место между ними. Слегка прижать вилкой, чтобы печенье стало плоским, и поставить в духовку на 10—12 минут и запекать до золотистого цвета. По готовности оставить на противне на 3 минуты, а после переложить на блюдо.
Как правильно выбрать
При выборе продукта лучше всего отдавать предпочтение целым светлым ядрам, одновременно твердым и хрустящим. Структура орехов не должна быть пересушенной.
Если при дегустации кешью почувствовался горький привкус, то от орехов надо отказаться, поскольку они прогоркли.
Как и сколько хранить
Хранить ядра кешью в сухом месте при комнатной температуре можно в течение 30 дней. В холодильнике они пролежат не более 2 месяцев.
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Мнение врача
Что будет, если каждый день есть кешью?
— При отсутствии противопоказаний орехи могут улучшить общее состояние здоровья. Максимальная суточная норма кешью составляет 30-40 грамм. Превышение этого показателя может неблагоприятно сказаться на работе пищеварительной и эндокринной систем. Если у вас есть лишний вес, ограничьтесь употреблением до 15-20 грамм кешью в день, — отметила диетолог.
Как правильно есть кешью?
— Кешью рекомендуется есть утром на завтрак и днем (совместно с прочими продуктами). Употребление вечером, и особенно перед сном, может спровоцировать появление проблем с отходом ко сну ввиду перегрузки желудочно-кишечного аппарата. Также не следует есть орехи на голодный желудок, — пояснила специалист.
Какой кешью полезнее — жареный, сушеный или сырой?
— Лучше отдавать предпочтение сырому кешью или кешью "сухой" обжарки. От орехов, обжаренных в масле, покрытых сахаром или какими-то искусственными добавками, лучше отказаться, — подчеркнула эксперт.
— Как кешью влияет на давление?
— Употребление таких орехов помогает снизить давление, является профилактикой гипертонии, снижает риск развития ишемической болезни сердца, — подчеркнула диетолог.
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