Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/keshyu-1602059160.html
Кешью — польза и вред орехов для организма женщин, мужчин и детей
Кешью — польза и вред орехов для организма женщин, мужчин и детей
Кешью — сладковатый орех необычной формы. Чем полезен и чем вреден кешью для здоровья человека, сколько его нужно есть в день, а также как правильно выбрать и... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:36
2021-03-19T20:36
здоровый образ жизни (зож)
орехи
гоа
здоровье - общество
вьетнам
бразилия
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602051440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42fae7352688a46cfbcb913fee98de84.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кешью — сладковатый орех необычной формы. Чем полезен и чем вреден кешью для здоровья человека, сколько его нужно есть в день, а также как правильно выбрать и сколько хранить — в материале РИА Новости.История и видыКешью — это съедобный ореховидный плод, произрастающий на вечнозеленом дереве семейства Сумаховых. Родина его — Бразилия. Дерево издревле возделывали индейские племена тикуна.Позднее дерево завезли в Индию, на Гоа, в Африку. Сегодня эти орехи выращивают в 32 странах мира. Идеальные условия для произрастания плодов — теплый и влажный климат. Основные поставщики кешью — Вьетнам, Нигерия, Индия и Бразилия.В мире существует около 20 сортов ореха кешью. Они отличаются цветом, структурой, формой.Состав и калорийность— В состав кешью входят жирорастворимые витамины E и K, водорастворимые — C, B1, B2, B3 (PP), B5, B6 и B9, минералы — кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец и селен, а также ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9. По содержанию калия, магния и железа кешью лидируют среди других орехов, — рассказала РИА Новости диетолог Мария Егорова.КБЖУ кешью на 100 грамм:Полезные свойства кешьюВключение кешью в рацион способствует снижению артериального давления и предотвращению гипертонии. По данным американских исследователей, если есть кешью более 4 раз в неделю, то можно снизить риск развития ишемической болезни сердца на 37%.Употребление кешью не приводит к набору жировой массы и позволяет поддерживать вес на должном уровне как мужчинам, так женщинам. Также эти орехи за счет наличия в составе меди и магния повышают прочность костей и предупреждают развитие остеопороза. А за счет содержания больших объемов клетчатки предотвращают появление запоров, поддерживают состав микрофлоры и снижают риск появления рака толстой кишки.Вред и противопоказанияНесмотря на полезность продукта, существуют противопоказания к его потреблению. Прием кешью ограничивают в следующих случаях:Польза и вред кешью для организма женщины— Кешью — это настоящий эликсир для организма женщины. Они улучшают работу репродуктивной системы, уменьшают ПМС, помогают нормализовать цикл. Кроме того, орехи улучшают качество кожи, — отметила эксперт.После 50 летВсе указанные свойства кешью полезны и для людей после 50 лет. Регулярное и нормированное употребление орехов способствует улучшению памяти и предотвращает раннее развитие старческой деменции, инсульта и болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой.Для беременныхВ небольших количествах качественный кешью полезен для беременных женщин.— Рекомендую включать горстку (столько, сколько помещается в зажатом кулаке) орехов кешью в рацион будущих матерей. Это поможет избежать анемии и авитаминоза, — пояснила диетолог.Польза кешью для здоровья мужчин— Орехи кешью повышают уровень тестостерона у мужчин, делают организм более выносливым. Так же, как и у женщин, они повышают либидо, — отметила эксперт.Кешью улучшают жизненный тонус, заряжают энергией, помогают преодолеть усталость и бороться со стрессом. Цинк в составе орехов предотвращает раннее облысение, никотиновая кислота — седину.Польза и вред для детейКешью в разумных количествах принесут пользу и детскому организму.При этом не стоит превышать рекомендованные дозы во избежание возникновения негативных реакций со стороны организма, в том числе развития аллергии.Урбеч из кешьюУрбеч из кешью — это ореховая паста, которая производится путем тщательного перетирания подсушенных орехов. Она представляет собой густую массу неоднородной консистенции бежевого или светло-коричневого цвета с ярким ароматом и мягким вкусом орехов.Такой продукт содержит все полезные компоненты кешью: витамины А, В1, В2, В3, С, железо, никотиновую кислоту, кальций, магний и другие элементы. Он укрепляет зубную эмаль, показан при анемии и депрессивных состояниях.При этом урбеч из кешью, как и сами орехи, является сильным аллергеном, и очень калориен.Применение в медицинеКосметологи считают кешью помощью в решении множества проблем. Ореховое масло добавляют в косметические средства, кремы, шампуни, маски, готовят с ним составы для ухода за кожей.Полезные вещества из орехов способствуют разглаживанию мимических морщин, улучшению цвета лица, помогают в лечении выпадения и ломкости волос.Из несъедобных скорлупок орехов кешью производят масло-кажу "кардойль". После нескольких циклов очистки и переработки оно становится элементом лекарственных и косметических препаратов для обеззараживания и заживления ран, подавления инфекций и купирования болей.Кешью в кулинарииКешью является не только полезным и питательным вариантом перекуса, но и отлично гармонирует с ингредиентами салатов, первых и вторых блюд, десертов. Нередко орехи используют в приготовлении мясных и овощных блюд, фаршируют ими птицу, запекают в йогурте, добавляют в соусы.РецептыКурица с имбирем и кешьюИнгредиенты:Приготовление:Растительное масло необходимо разогреть в сковороде, добавить к нему нарезанный зеленый лук, чеснок и натертый имбирь, перемешать. Добавить нарезанные на полоски грудки и обжарить до золотистой корочки. Всыпать нарезанный полосками перец, а затем горошек и кешью. Все вместе необходимо обжарить в течение 1-2 минут.После нужно добавить соевый соус и кунжутное масло, хорошо перемешать и подавать с рисом или лапшой.Сливочное печенье с кешьюИнгредиенты:Приготовление:Духовку нужно разогреть до 180 градусов. Застелить противень пекарской бумагой.Размягченное масло и сыр взбить до состояния крема. Добавить ваниль и, постепенно перемешивая, сахар.Муку просеять и вместе с солью вмешать в масляную смесь. Добавить измельченные орехи и хорошо перемешать.Из теста сформировать шарики, выложить на противень, не забывая оставить место между ними. Слегка прижать вилкой, чтобы печенье стало плоским, и поставить в духовку на 10—12 минут и запекать до золотистого цвета. По готовности оставить на противне на 3 минуты, а после переложить на блюдо.Как правильно выбратьПри выборе продукта лучше всего отдавать предпочтение целым светлым ядрам, одновременно твердым и хрустящим. Структура орехов не должна быть пересушенной.Если при дегустации кешью почувствовался горький привкус, то от орехов надо отказаться, поскольку они прогоркли.Как и сколько хранитьХранить ядра кешью в сухом месте при комнатной температуре можно в течение 30 дней. В холодильнике они пролежат не более 2 месяцев.Мнение врачаЧто будет, если каждый день есть кешью?— При отсутствии противопоказаний орехи могут улучшить общее состояние здоровья. Максимальная суточная норма кешью составляет 30-40 грамм. Превышение этого показателя может неблагоприятно сказаться на работе пищеварительной и эндокринной систем. Если у вас есть лишний вес, ограничьтесь употреблением до 15-20 грамм кешью в день, — отметила диетолог.Как правильно есть кешью?— Кешью рекомендуется есть утром на завтрак и днем (совместно с прочими продуктами). Употребление вечером, и особенно перед сном, может спровоцировать появление проблем с отходом ко сну ввиду перегрузки желудочно-кишечного аппарата. Также не следует есть орехи на голодный желудок, — пояснила специалист.Какой кешью полезнее — жареный, сушеный или сырой?— Лучше отдавать предпочтение сырому кешью или кешью "сухой" обжарки. От орехов, обжаренных в масле, покрытых сахаром или какими-то искусственными добавками, лучше отказаться, — подчеркнула эксперт.— Как кешью влияет на давление?— Употребление таких орехов помогает снизить давление, является профилактикой гипертонии, снижает риск развития ишемической болезни сердца, — подчеркнула диетолог.
https://ria.ru/20210311/arakhis-1600793639.html
https://ria.ru/20201120/orekh-1585577147.html
https://ria.ru/20210211/orekhi-1597063641.html
https://ria.ru/20201201/pekan-1587155876.html
https://ria.ru/20201113/makadamiya-1584542862.html
https://ria.ru/20201119/orekh-1585396336.html
гоа
вьетнам
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602051440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9deb799376cc2624abc7a99675472730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровый образ жизни (зож), орехи, гоа, здоровье - общество, вьетнам, бразилия, питание

Кешью — польза и вред орехов для организма женщин, мужчин и детей

20:36 19.03.2021
 
© Pixabay / sunnysun0804Кешью
Кешью - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Pixabay / sunnysun0804
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кешью — сладковатый орех необычной формы. Чем полезен и чем вреден кешью для здоровья человека, сколько его нужно есть в день, а также как правильно выбрать и сколько хранить — в материале РИА Новости.

История и виды

Кешью — это съедобный ореховидный плод, произрастающий на вечнозеленом дереве семейства Сумаховых. Родина его — Бразилия. Дерево издревле возделывали индейские племена тикуна.
Позднее дерево завезли в Индию, на Гоа, в Африку. Сегодня эти орехи выращивают в 32 странах мира. Идеальные условия для произрастания плодов — теплый и влажный климат. Основные поставщики кешью — Вьетнам, Нигерия, Индия и Бразилия.
© Pixabay / Suhas Rawool Плоды кешью
Плоды кешью - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Pixabay / Suhas Rawool
Плоды кешью
В мире существует около 20 сортов ореха кешью. Они отличаются цветом, структурой, формой.

Состав и калорийность

— В состав кешью входят жирорастворимые витамины E и K, водорастворимые — C, B1, B2, B3 (PP), B5, B6 и B9, минералы — кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец и селен, а также ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9. По содержанию калия, магния и железа кешью лидируют среди других орехов, — рассказала РИА Новости диетолог Мария Егорова.
КБЖУ кешью на 100 грамм:
  • калорийность — 572 килокалории;
  • углеводы — 26,89 грамма;
  • жиры — 43,85 грамма;
  • белки — 18,22 грамма.

Полезные свойства кешью

— Такие орехи повышают резистентность организма к неблагоприятным факторам и инфекциям, уничтожают патогенные микроорганизмы, снимают воспаление. Они содержат массу антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и угнетают хронические воспаления в организме, что позволяет существенно уменьшить риск развития различных заболеваний, в том числе рака, — пояснила специалист.
Включение кешью в рацион способствует снижению артериального давления и предотвращению гипертонии. По данным американских исследователей, если есть кешью более 4 раз в неделю, то можно снизить риск развития ишемической болезни сердца на 37%.
Арахис - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 16:30
Арахис - польза и вред ореха для организма женщин, мужчин и детей
Употребление кешью не приводит к набору жировой массы и позволяет поддерживать вес на должном уровне как мужчинам, так женщинам. Также эти орехи за счет наличия в составе меди и магния повышают прочность костей и предупреждают развитие остеопороза. А за счет содержания больших объемов клетчатки предотвращают появление запоров, поддерживают состав микрофлоры и снижают риск появления рака толстой кишки.

Вред и противопоказания

Несмотря на полезность продукта, существуют противопоказания к его потреблению. Прием кешью ограничивают в следующих случаях:
  • при камнях в почках или мочевом пузыре;
  • при панкреатите;
  • при язве желудка;
  • при ожирении;
  • при мигренях;
  • при наличии предрасположенности к аллергическим реакциям.

Польза и вред кешью для организма женщины

— Кешью — это настоящий эликсир для организма женщины. Они улучшают работу репродуктивной системы, уменьшают ПМС, помогают нормализовать цикл. Кроме того, орехи улучшают качество кожи, — отметила эксперт.

После 50 лет

Все указанные свойства кешью полезны и для людей после 50 лет. Регулярное и нормированное употребление орехов способствует улучшению памяти и предотвращает раннее развитие старческой деменции, инсульта и болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой.
Бразильский орех - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 17:46
Источник микроэлемента долголетия: чем полезен бразильский орех

Для беременных

В небольших количествах качественный кешью полезен для беременных женщин.
— Рекомендую включать горстку (столько, сколько помещается в зажатом кулаке) орехов кешью в рацион будущих матерей. Это поможет избежать анемии и авитаминоза, — пояснила диетолог.

Польза кешью для здоровья мужчин

— Орехи кешью повышают уровень тестостерона у мужчин, делают организм более выносливым. Так же, как и у женщин, они повышают либидо, — отметила эксперт.
Кешью улучшают жизненный тонус, заряжают энергией, помогают преодолеть усталость и бороться со стрессом. Цинк в составе орехов предотвращает раннее облысение, никотиновая кислота — седину.

Польза и вред для детей

Кешью в разумных количествах принесут пользу и детскому организму.
— Рекомендуется включать полезный и вкусный продукт в рацион детей, что поможет предотвратить респираторные заболевания (бронхит, фарингит, астму), укрепить кости, улучшить память. Особенно рекомендованы экзотические орешки подросткам. Они блокируют чрезмерную секрецию подкожного сала, что способствует исчезновению угревой сыпи, — рассказала специалист.
При этом не стоит превышать рекомендованные дозы во избежание возникновения негативных реакций со стороны организма, в том числе развития аллергии.
Кедровые орехи - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 16:25
Кедровые орехи: польза и вред сибирского "эликсира молодости"

Урбеч из кешью

Урбеч из кешью — это ореховая паста, которая производится путем тщательного перетирания подсушенных орехов. Она представляет собой густую массу неоднородной консистенции бежевого или светло-коричневого цвета с ярким ароматом и мягким вкусом орехов.
Такой продукт содержит все полезные компоненты кешью: витамины А, В1, В2, В3, С, железо, никотиновую кислоту, кальций, магний и другие элементы. Он укрепляет зубную эмаль, показан при анемии и депрессивных состояниях.
При этом урбеч из кешью, как и сами орехи, является сильным аллергеном, и очень калориен.

Применение в медицине

Косметологи считают кешью помощью в решении множества проблем. Ореховое масло добавляют в косметические средства, кремы, шампуни, маски, готовят с ним составы для ухода за кожей.
Полезные вещества из орехов способствуют разглаживанию мимических морщин, улучшению цвета лица, помогают в лечении выпадения и ломкости волос.
Из несъедобных скорлупок орехов кешью производят масло-кажу "кардойль". После нескольких циклов очистки и переработки оно становится элементом лекарственных и косметических препаратов для обеззараживания и заживления ран, подавления инфекций и купирования болей.

Кешью в кулинарии

Кешью является не только полезным и питательным вариантом перекуса, но и отлично гармонирует с ингредиентами салатов, первых и вторых блюд, десертов. Нередко орехи используют в приготовлении мясных и овощных блюд, фаршируют ими птицу, запекают в йогурте, добавляют в соусы.
Пекан - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 14:51
Индейский орех для здоровья нервов и сосудов: полезные свойства пекана

Рецепты

Курица с имбирем и кешью
Ингредиенты:
  • зеленый лук — 8 стеблей;
  • растительное масло — 1,5 столовые ложки;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • корень имбиря — 1 кусок;
  • свежий красный перец — 2 штуки;
  • куриная грудка — 2 штуки;
  • кешью — 100 грамм;
  • стручковый зеленый горошек — 150 грамм;
  • соевый соус — 2 столовые ложки;
  • кунжутное масло — 1,5 чайные ложки.
Приготовление:
Растительное масло необходимо разогреть в сковороде, добавить к нему нарезанный зеленый лук, чеснок и натертый имбирь, перемешать. Добавить нарезанные на полоски грудки и обжарить до золотистой корочки. Всыпать нарезанный полосками перец, а затем горошек и кешью. Все вместе необходимо обжарить в течение 1-2 минут.
После нужно добавить соевый соус и кунжутное масло, хорошо перемешать и подавать с рисом или лапшой.
© Pixabay / PDPicsПеченье с кешью
Печенье с кешью - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Pixabay / PDPics
Печенье с кешью
Сливочное печенье с кешью
Ингредиенты:
  • сливочное масло — 100 грамм;
  • сливочный сыр — 80 грамм;
  • ванильная эссенция — половина чайной ложки;
  • сахар — 180 грамм;
  • пшеничная мука — 230 грамм;
  • соль — половина чайной ложки;
  • кешью — 100 грамм.
Приготовление:
Духовку нужно разогреть до 180 градусов. Застелить противень пекарской бумагой.
Размягченное масло и сыр взбить до состояния крема. Добавить ваниль и, постепенно перемешивая, сахар.
Муку просеять и вместе с солью вмешать в масляную смесь. Добавить измельченные орехи и хорошо перемешать.
Из теста сформировать шарики, выложить на противень, не забывая оставить место между ними. Слегка прижать вилкой, чтобы печенье стало плоским, и поставить в духовку на 10—12 минут и запекать до золотистого цвета. По готовности оставить на противне на 3 минуты, а после переложить на блюдо.

Как правильно выбрать

При выборе продукта лучше всего отдавать предпочтение целым светлым ядрам, одновременно твердым и хрустящим. Структура орехов не должна быть пересушенной.
Если при дегустации кешью почувствовался горький привкус, то от орехов надо отказаться, поскольку они прогоркли.

Как и сколько хранить

Хранить ядра кешью в сухом месте при комнатной температуре можно в течение 30 дней. В холодильнике они пролежат не более 2 месяцев.
Орех - Макадамия - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 19:03
Макадамия: целебные свойства короля орехов

Мнение врача

Что будет, если каждый день есть кешью?

— При отсутствии противопоказаний орехи могут улучшить общее состояние здоровья. Максимальная суточная норма кешью составляет 30-40 грамм. Превышение этого показателя может неблагоприятно сказаться на работе пищеварительной и эндокринной систем. Если у вас есть лишний вес, ограничьтесь употреблением до 15-20 грамм кешью в день, — отметила диетолог.

Как правильно есть кешью?

— Кешью рекомендуется есть утром на завтрак и днем (совместно с прочими продуктами). Употребление вечером, и особенно перед сном, может спровоцировать появление проблем с отходом ко сну ввиду перегрузки желудочно-кишечного аппарата. Также не следует есть орехи на голодный желудок, — пояснила специалист.

Какой кешью полезнее — жареный, сушеный или сырой?

— Лучше отдавать предпочтение сырому кешью или кешью "сухой" обжарки. От орехов, обжаренных в масле, покрытых сахаром или какими-то искусственными добавками, лучше отказаться, — подчеркнула эксперт.

— Как кешью влияет на давление?

— Употребление таких орехов помогает снизить давление, является профилактикой гипертонии, снижает риск развития ишемической болезни сердца, — подчеркнула диетолог.
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября 2020, 17:23
Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"
 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)ОрехиГоаЗдоровье - ОбществоВьетнамБразилияПитание
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния