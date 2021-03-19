https://ria.ru/20210319/keshyu-1602059160.html

Кешью — польза и вред орехов для организма женщин, мужчин и детей

Кешью — польза и вред орехов для организма женщин, мужчин и детей

Кешью — сладковатый орех необычной формы. Чем полезен и чем вреден кешью для здоровья человека, сколько его нужно есть в день, а также как правильно выбрать и... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:36

2021-03-19T20:36

2021-03-19T20:36

здоровый образ жизни (зож)

орехи

гоа

здоровье - общество

вьетнам

бразилия

питание

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кешью — сладковатый орех необычной формы. Чем полезен и чем вреден кешью для здоровья человека, сколько его нужно есть в день, а также как правильно выбрать и сколько хранить — в материале РИА Новости.История и видыКешью — это съедобный ореховидный плод, произрастающий на вечнозеленом дереве семейства Сумаховых. Родина его — Бразилия. Дерево издревле возделывали индейские племена тикуна.Позднее дерево завезли в Индию, на Гоа, в Африку. Сегодня эти орехи выращивают в 32 странах мира. Идеальные условия для произрастания плодов — теплый и влажный климат. Основные поставщики кешью — Вьетнам, Нигерия, Индия и Бразилия.В мире существует около 20 сортов ореха кешью. Они отличаются цветом, структурой, формой.Состав и калорийность— В состав кешью входят жирорастворимые витамины E и K, водорастворимые — C, B1, B2, B3 (PP), B5, B6 и B9, минералы — кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец и селен, а также ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9. По содержанию калия, магния и железа кешью лидируют среди других орехов, — рассказала РИА Новости диетолог Мария Егорова.КБЖУ кешью на 100 грамм:Полезные свойства кешьюВключение кешью в рацион способствует снижению артериального давления и предотвращению гипертонии. По данным американских исследователей, если есть кешью более 4 раз в неделю, то можно снизить риск развития ишемической болезни сердца на 37%.Употребление кешью не приводит к набору жировой массы и позволяет поддерживать вес на должном уровне как мужчинам, так женщинам. Также эти орехи за счет наличия в составе меди и магния повышают прочность костей и предупреждают развитие остеопороза. А за счет содержания больших объемов клетчатки предотвращают появление запоров, поддерживают состав микрофлоры и снижают риск появления рака толстой кишки.Вред и противопоказанияНесмотря на полезность продукта, существуют противопоказания к его потреблению. Прием кешью ограничивают в следующих случаях:Польза и вред кешью для организма женщины— Кешью — это настоящий эликсир для организма женщины. Они улучшают работу репродуктивной системы, уменьшают ПМС, помогают нормализовать цикл. Кроме того, орехи улучшают качество кожи, — отметила эксперт.После 50 летВсе указанные свойства кешью полезны и для людей после 50 лет. Регулярное и нормированное употребление орехов способствует улучшению памяти и предотвращает раннее развитие старческой деменции, инсульта и болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой.Для беременныхВ небольших количествах качественный кешью полезен для беременных женщин.— Рекомендую включать горстку (столько, сколько помещается в зажатом кулаке) орехов кешью в рацион будущих матерей. Это поможет избежать анемии и авитаминоза, — пояснила диетолог.Польза кешью для здоровья мужчин— Орехи кешью повышают уровень тестостерона у мужчин, делают организм более выносливым. Так же, как и у женщин, они повышают либидо, — отметила эксперт.Кешью улучшают жизненный тонус, заряжают энергией, помогают преодолеть усталость и бороться со стрессом. Цинк в составе орехов предотвращает раннее облысение, никотиновая кислота — седину.Польза и вред для детейКешью в разумных количествах принесут пользу и детскому организму.При этом не стоит превышать рекомендованные дозы во избежание возникновения негативных реакций со стороны организма, в том числе развития аллергии.Урбеч из кешьюУрбеч из кешью — это ореховая паста, которая производится путем тщательного перетирания подсушенных орехов. Она представляет собой густую массу неоднородной консистенции бежевого или светло-коричневого цвета с ярким ароматом и мягким вкусом орехов.Такой продукт содержит все полезные компоненты кешью: витамины А, В1, В2, В3, С, железо, никотиновую кислоту, кальций, магний и другие элементы. Он укрепляет зубную эмаль, показан при анемии и депрессивных состояниях.При этом урбеч из кешью, как и сами орехи, является сильным аллергеном, и очень калориен.Применение в медицинеКосметологи считают кешью помощью в решении множества проблем. Ореховое масло добавляют в косметические средства, кремы, шампуни, маски, готовят с ним составы для ухода за кожей.Полезные вещества из орехов способствуют разглаживанию мимических морщин, улучшению цвета лица, помогают в лечении выпадения и ломкости волос.Из несъедобных скорлупок орехов кешью производят масло-кажу "кардойль". После нескольких циклов очистки и переработки оно становится элементом лекарственных и косметических препаратов для обеззараживания и заживления ран, подавления инфекций и купирования болей.Кешью в кулинарииКешью является не только полезным и питательным вариантом перекуса, но и отлично гармонирует с ингредиентами салатов, первых и вторых блюд, десертов. Нередко орехи используют в приготовлении мясных и овощных блюд, фаршируют ими птицу, запекают в йогурте, добавляют в соусы.РецептыКурица с имбирем и кешьюИнгредиенты:Приготовление:Растительное масло необходимо разогреть в сковороде, добавить к нему нарезанный зеленый лук, чеснок и натертый имбирь, перемешать. Добавить нарезанные на полоски грудки и обжарить до золотистой корочки. Всыпать нарезанный полосками перец, а затем горошек и кешью. Все вместе необходимо обжарить в течение 1-2 минут.После нужно добавить соевый соус и кунжутное масло, хорошо перемешать и подавать с рисом или лапшой.Сливочное печенье с кешьюИнгредиенты:Приготовление:Духовку нужно разогреть до 180 градусов. Застелить противень пекарской бумагой.Размягченное масло и сыр взбить до состояния крема. Добавить ваниль и, постепенно перемешивая, сахар.Муку просеять и вместе с солью вмешать в масляную смесь. Добавить измельченные орехи и хорошо перемешать.Из теста сформировать шарики, выложить на противень, не забывая оставить место между ними. Слегка прижать вилкой, чтобы печенье стало плоским, и поставить в духовку на 10—12 минут и запекать до золотистого цвета. По готовности оставить на противне на 3 минуты, а после переложить на блюдо.Как правильно выбратьПри выборе продукта лучше всего отдавать предпочтение целым светлым ядрам, одновременно твердым и хрустящим. Структура орехов не должна быть пересушенной.Если при дегустации кешью почувствовался горький привкус, то от орехов надо отказаться, поскольку они прогоркли.Как и сколько хранитьХранить ядра кешью в сухом месте при комнатной температуре можно в течение 30 дней. В холодильнике они пролежат не более 2 месяцев.Мнение врачаЧто будет, если каждый день есть кешью?— При отсутствии противопоказаний орехи могут улучшить общее состояние здоровья. Максимальная суточная норма кешью составляет 30-40 грамм. Превышение этого показателя может неблагоприятно сказаться на работе пищеварительной и эндокринной систем. Если у вас есть лишний вес, ограничьтесь употреблением до 15-20 грамм кешью в день, — отметила диетолог.Как правильно есть кешью?— Кешью рекомендуется есть утром на завтрак и днем (совместно с прочими продуктами). Употребление вечером, и особенно перед сном, может спровоцировать появление проблем с отходом ко сну ввиду перегрузки желудочно-кишечного аппарата. Также не следует есть орехи на голодный желудок, — пояснила специалист.Какой кешью полезнее — жареный, сушеный или сырой?— Лучше отдавать предпочтение сырому кешью или кешью "сухой" обжарки. От орехов, обжаренных в масле, покрытых сахаром или какими-то искусственными добавками, лучше отказаться, — подчеркнула эксперт.— Как кешью влияет на давление?— Употребление таких орехов помогает снизить давление, является профилактикой гипертонии, снижает риск развития ишемической болезни сердца, — подчеркнула диетолог.

https://ria.ru/20210311/arakhis-1600793639.html

https://ria.ru/20201120/orekh-1585577147.html

https://ria.ru/20210211/orekhi-1597063641.html

https://ria.ru/20201201/pekan-1587155876.html

https://ria.ru/20201113/makadamiya-1584542862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), орехи, гоа, здоровье - общество, вьетнам, бразилия, питание