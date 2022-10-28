https://ria.ru/20221028/belok-1827629839.html

Общий белок в крови: норма, причины отклонений, способы нормализации

Общий белок в крови: что значит, норма у женщин и мужчин, причины отклонений

Общий белок в крови: норма, причины отклонений, способы нормализации

Общий белок в сыворотке крови — это сумма всех циркулирующих белковых фракций в плазме. Его показатели помогают оценить уровень белкового обмена и выявить его... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:20

2022-10-28T18:20

2022-10-28T18:20

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Общий белок в сыворотке крови — это сумма всех циркулирующих белковых фракций в плазме. Его показатели помогают оценить уровень белкового обмена и выявить его нарушения в организме. Как подготовиться к анализу и расшифровать показатели, пределы нормы для детей и взрослых мужчин и женщин, что значит пониженный или повышенный белок, причины отклонения и способы нормализации — в материале РИА Новости.Белок в крови"Белок является строительным материалом практически для всего организма. Он поддерживает баланс жидкости и кислотно-щелочного равновесия, работает перевозчиком для железа и других микроэлементов и витаминов, защитником и уборщиком. Человек, не задумываясь, совершаем массу движений — это работает белок мышц. У него так много функций, и ни одну из них нельзя “отключить” без вреда для организма", — говорит Мария Меньшикова, терапевт "Теледоктор24".Показания к анализуТестирование на общий белок в крови — первый шаг в диагностике множества заболеваний внутренних органов и обменных нарушений. Исследование общего белка в крови может назначить терапевт или врач любой другой специальности. Показания для назначения анализов перечислила врач-терапевт "СМ-Клиника" в Солнечногорске Вера Сухова.Это жалобы пациента на:Со стороны нервной системы:Со стороны органов пищеварения:Со стороны костно-мышечной системы:Но чаще всего, по словам врача, эти жалобы появляются при выраженном дефиците белка.Анализ кровиАнализ на определение концентрации белков в плазме дает важную информацию о состоянии здоровья человека, функционировании жизненно важных органов и течении патологических процессов. Он сдается в рамках биохимического исследования крови. Забор биоматериала производят в из вены.Подготовка к анализуСледует заранее подготовиться к посещению лаборатории и соблюдать определенные правила:Кроме того, следует исключить физическое и эмоциональное перенапряжение и не курить в течение 30 минут до исследования. За двое-трое суток до проведения теста ограничить употребление жирной, соленой, копченой пищи, кондитерских изделий. Накануне не стоит посещать баню, сауну, солярий, а горячую ванну нужно заменить на гигиенический душ.Соотношение альбуминов и глобулиновОсновные группы, фракции белка — альбумин и глобулины, которые также разделяются в соответствии со своими задачами, и фибриноген. "Альбумин — белок-транспортник и управляющий отеками. В тяжелые времена и у определенных категорий больных отмечаются “голодные” отеки, люди “с голоду пухнут”. Это именно из-за нехватки альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле, — поясняет Мария Меньшикова. — Глобулины — более многочисленное семейство. Они делятся на альфа-, бета- и гамма-глобулины и выполняют разные функции".По словам эксперта, альфа — это неспецифическая защита на инфекции, и реакция на беременность (каким образом не происходит иммунного конфликта между телом матери и плодом — до сих пор остается загадкой). Бета-глобулины связывают некоторые гормоны (часто встречается назначение анализа с приставкой "свободный") витамины, минералы и жиры в крови и доставляют их в нужные органы. Также они отвечают за свертываемость крови и острую реакцию иммунной системы при воспалениях. Гамма-глобулины — антитела (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD), составляющие иммунитета человека.Расшифровка результатовВо всех обследованиях уровень белка — один из главных показателей. Определение его количества в крови — способ проверки общего состояния организма. Чтобы понять, низкий белок или нормальный, нужно расшифровать результаты исследования. "Показатели должны быть в середине значений или немного ближе к верхнему уровню. Альбумин у взрослого человека колеблется в пределах 35 - 52 г/л, а глобулин – все остальное. При этом важно учитывать альбумин-глобулиновое соотношение, которое в норме равно 1,5 - 2,3", —объясняет Мария Меньшикова.НормаПо словам специалистов, норма общего белка у мужчин и женщин не отличается — для взрослого человека она составляет от 65 до 85 г/л. В том числе и для беременных - от 63 до 83 г/л. У мужчин чуть повыше, у женщин пониже. "В старшем возрасте показатели снижаются, но это скорее связано с состоянием пищеварительной системы (проблемы в ротовой полости, снижение переваривающей способности)", —говорит Мария Меньшикова.У детей до 1 месяца уровень общего белка находится на уровне 46–68 г/л, от 1 месяца до 1 года – 48–76 г/л, от 1 года до 15 лет – 60–80 г/л.Следует обратить внимание на референсные интервалы конкретной лаборатории, они могут отличаться.Повышенный белок в кровиПовышение белка в крови врач может заподозрить при жалобах пациента на плохое настроение, проблемы с пищеварением, гормональный сбой и набор веса, постоянную жажду, неприятный запах изо рта.Высокий уровень белка может встретиться при избыточных потерях жидкости, например при обильном потоотделении, поносе или рвоте, несбалансированном рационе или воспалительных процессах в организме — за счет усиленной выработки антител или повышения температуры.Относительно высокий уровень концентрации белка также провоцируют:По словам Веры Суховой, белок может быть повышен при аутоиммунных заболеваниях, хронических воспалительных процессах, острых инфекциях и онкологии.Кроме того, причиной повышения альбумина может быть беременность, дегидратация и алкоголизм. "Что же касается глобулинов, то это тема для разбора с врачом. Такие состояния не говорят о патологиях почек, печени или эндокринной системы. А вот превышение показателя в несколько раз говорит о серьезных сбоях в организме", — отмечает Мария Меньшикова. В этом случае, для исключения тяжелых последствий требуется дальнейшая диагностика и лечение.Пониженный белок в кровиНизкий общий белок означает неполадки в организме. По мнению Веры Суховой, снижение белка наблюдается при анемии, лихорадочных состояниях, соблюдении диет и голодании (при недостаточном употреблении белковых продуктов), а также при потере белка с мочой при болезнях почек. Кроме того, к понижению белка может привести интоксикация различного характера, усиленный распад белка при нарушении обменных процессов, паренхиматозных гепатитах (печень отвечает за циркуляцию этого белка в крови) и хронические кровотечения."Отдельно следует отметить физиологические гипопротеинемии, т.е. состояния, не связанные с протеканием патологических процессов (болезнью)", —говорит врач.Снижение общего белка в крови наблюдается:Как привести уровень в нормуПосле выяснения причин отклонения белка от нормы врач подбирает медикаментозную терапию и лечебную диету в соответствии с диагнозом, состоянием пациента и сопутствующими заболеваниями.Какие продукты повышают белок в кровиЛечение белковой недостаточности направлено на восполнение объема белка и нормализацию белкового обмена. Одновременно с этим необходимо лечить основное заболевание. Специалист назначает высокобелковую диету, в которую входят следующие источники протеинов:"Мясо, рыба, яйца, творог — это основные источники животного белка, который наиболее полно усваивается человеческим организмом. Бобовые, крупы, орехи поставляют растительный белок, при длительном употреблении которого развивается витаминная и нутритивная недостаточность, поэтому на них не следует акцентировать внимание. В крайности впадать не стоит, пища в любом случае должна быть разнообразной и вкусной. Для полного усвоения белка нужны и жиры, и углеводы, и нутриенты", — комментирует Мария Меньшикова.Какие продукты понижают белок в кровиВ случае высокого содержания белка в организме начинать надо с причин этого явления, следует исключить тяжелые заболевания почек, печени и другие. Если их не обнаружено, то на помощь придут:Для снижения белка в крови Вера Сухова рекомендует обогатить рацион витаминами и минеральными веществами, пить ягодные морсы, компоты и чаи, т.к. обильное питье естественным образом может понижать белок.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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