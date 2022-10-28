Общий белок в крови: норма, причины отклонений, способы нормализации
Белок в крови
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Общий белок в сыворотке крови — это сумма всех циркулирующих белковых фракций в плазме. Его показатели помогают оценить уровень белкового обмена и выявить его нарушения в организме. Как подготовиться к анализу и расшифровать показатели, пределы нормы для детей и взрослых мужчин и женщин, что значит пониженный или повышенный белок, причины отклонения и способы нормализации — в материале РИА Новости.
Белок в крови
"Белок является строительным материалом практически для всего организма. Он поддерживает баланс жидкости и кислотно-щелочного равновесия, работает перевозчиком для железа и других микроэлементов и витаминов, защитником и уборщиком. Человек, не задумываясь, совершаем массу движений — это работает белок мышц. У него так много функций, и ни одну из них нельзя “отключить” без вреда для организма", — говорит Мария Меньшикова, терапевт "Теледоктор24".
Показания к анализу
Тестирование на общий белок в крови — первый шаг в диагностике множества заболеваний внутренних органов и обменных нарушений. Исследование общего белка в крови может назначить терапевт или врач любой другой специальности. Показания для назначения анализов перечислила врач-терапевт "СМ-Клиника" в Солнечногорске Вера Сухова.
Это жалобы пациента на:
- —общую слабость;
- —прогрессирующее снижение веса;
- —отеки лица и конечностей;
- —сухость и шелушение кожи;
- —ломкость ногтей;
- —выпадение волос.
Со стороны нервной системы:
- —повышенная утомляемость, вялость;
- —перепады настроения;
- —снижение умственной активности;
- —головные боли и бессонница.
Со стороны органов пищеварения:
- —повышенная тяга к сладкому;
- —увеличение печени;
- —тошнота, боль и вздутие живота;
- —нарушения стула (запор и понос).
Со стороны костно-мышечной системы:
- —мышечные боли и слабость, реже боль в суставах;
- —замедленный темп роста (у детей);
- —уменьшение мышечной массы.
Но чаще всего, по словам врача, эти жалобы появляются при выраженном дефиците белка.
Анализ крови
Анализ на определение концентрации белков в плазме дает важную информацию о состоянии здоровья человека, функционировании жизненно важных органов и течении патологических процессов. Он сдается в рамках биохимического исследования крови. Забор биоматериала производят в из вены.
Подготовка к анализу
Следует заранее подготовиться к посещению лаборатории и соблюдать определенные правила:
- —Малышам в возрасте до 1 года не следует принимать пищу в течение 30-40 минут до исследования.
- —Детям в возрасте от 1 до 5 лет не рекомендуется есть в течение 2-3 часов до сдачи биоматериала.
- —Взрослым не стоит принимать пищу в течение 12 часов до забора крови, можно пить чистую негазированную воду.
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Кроме того, следует исключить физическое и эмоциональное перенапряжение и не курить в течение 30 минут до исследования. За двое-трое суток до проведения теста ограничить употребление жирной, соленой, копченой пищи, кондитерских изделий. Накануне не стоит посещать баню, сауну, солярий, а горячую ванну нужно заменить на гигиенический душ.
Соотношение альбуминов и глобулинов
Основные группы, фракции белка — альбумин и глобулины, которые также разделяются в соответствии со своими задачами, и фибриноген. "Альбумин — белок-транспортник и управляющий отеками. В тяжелые времена и у определенных категорий больных отмечаются “голодные” отеки, люди “с голоду пухнут”. Это именно из-за нехватки альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле, — поясняет Мария Меньшикова. — Глобулины — более многочисленное семейство. Они делятся на альфа-, бета- и гамма-глобулины и выполняют разные функции".
По словам эксперта, альфа — это неспецифическая защита на инфекции, и реакция на беременность (каким образом не происходит иммунного конфликта между телом матери и плодом — до сих пор остается загадкой). Бета-глобулины связывают некоторые гормоны (часто встречается назначение анализа с приставкой "свободный") витамины, минералы и жиры в крови и доставляют их в нужные органы. Также они отвечают за свертываемость крови и острую реакцию иммунной системы при воспалениях. Гамма-глобулины — антитела (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD), составляющие иммунитета человека.
Расшифровка результатов
Во всех обследованиях уровень белка — один из главных показателей. Определение его количества в крови — способ проверки общего состояния организма. Чтобы понять, низкий белок или нормальный, нужно расшифровать результаты исследования. "Показатели должны быть в середине значений или немного ближе к верхнему уровню. Альбумин у взрослого человека колеблется в пределах 35 - 52 г/л, а глобулин – все остальное. При этом важно учитывать альбумин-глобулиновое соотношение, которое в норме равно 1,5 - 2,3", —объясняет Мария Меньшикова.
Норма
По словам специалистов, норма общего белка у мужчин и женщин не отличается — для взрослого человека она составляет от 65 до 85 г/л. В том числе и для беременных - от 63 до 83 г/л. У мужчин чуть повыше, у женщин пониже. "В старшем возрасте показатели снижаются, но это скорее связано с состоянием пищеварительной системы (проблемы в ротовой полости, снижение переваривающей способности)", —говорит Мария Меньшикова.
У детей до 1 месяца уровень общего белка находится на уровне 46–68 г/л, от 1 месяца до 1 года – 48–76 г/л, от 1 года до 15 лет – 60–80 г/л.
Следует обратить внимание на референсные интервалы конкретной лаборатории, они могут отличаться.
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Повышенный белок в крови
Повышение белка в крови врач может заподозрить при жалобах пациента на плохое настроение, проблемы с пищеварением, гормональный сбой и набор веса, постоянную жажду, неприятный запах изо рта.
Высокий уровень белка может встретиться при избыточных потерях жидкости, например при обильном потоотделении, поносе или рвоте, несбалансированном рационе или воспалительных процессах в организме — за счет усиленной выработки антител или повышения температуры.
Относительно высокий уровень концентрации белка также провоцируют:
- —инфекционные заболевания кишечника;
- —передозировка лекарственных препаратов;
- —пищевые и непищевые отравления;
- —кровотечения, в результате хирургических вмешательств.
По словам Веры Суховой, белок может быть повышен при аутоиммунных заболеваниях, хронических воспалительных процессах, острых инфекциях и онкологии.
Пробирки с пробами крови в лаборатории
Кроме того, причиной повышения альбумина может быть беременность, дегидратация и алкоголизм. "Что же касается глобулинов, то это тема для разбора с врачом. Такие состояния не говорят о патологиях почек, печени или эндокринной системы. А вот превышение показателя в несколько раз говорит о серьезных сбоях в организме", — отмечает Мария Меньшикова. В этом случае, для исключения тяжелых последствий требуется дальнейшая диагностика и лечение.
Пониженный белок в крови
Низкий общий белок означает неполадки в организме. По мнению Веры Суховой, снижение белка наблюдается при анемии, лихорадочных состояниях, соблюдении диет и голодании (при недостаточном употреблении белковых продуктов), а также при потере белка с мочой при болезнях почек. Кроме того, к понижению белка может привести интоксикация различного характера, усиленный распад белка при нарушении обменных процессов, паренхиматозных гепатитах (печень отвечает за циркуляцию этого белка в крови) и хронические кровотечения.
"Отдельно следует отметить физиологические гипопротеинемии, т.е. состояния, не связанные с протеканием патологических процессов (болезнью)", —говорит врач.
Снижение общего белка в крови наблюдается:
- —в последнем триместре беременности и в период лактации;
- —при длительных физнагрузках (тяжелая работа или подготовка к соревнованиям);
- —при продолжительной гиподинамии (у лежачих больных).
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"Как правило, в сочетании с низким гемоглобином, это наиболее распространенная ситуация у женщин, в связи с ежемесячной кровопотерей. Относительное снижение концентрации белков в крови может указывать на проблемы с печенью и почками. В любом случае это повод обратиться к врачу", — говорит Мария Меньшикова.
Как привести уровень в норму
После выяснения причин отклонения белка от нормы врач подбирает медикаментозную терапию и лечебную диету в соответствии с диагнозом, состоянием пациента и сопутствующими заболеваниями.
Какие продукты повышают белок в крови
Лечение белковой недостаточности направлено на восполнение объема белка и нормализацию белкового обмена. Одновременно с этим необходимо лечить основное заболевание. Специалист назначает высокобелковую диету, в которую входят следующие источники протеинов:
© Depositphotos.com / papkinКуриная грудка с соусом и овощами
© Depositphotos.com / papkin
Куриная грудка с соусом и овощами
- —нежирная говядина, телятина, отварной язык;
- —индейка, курица без кожи, мясо кролика;
- —умеренно жирные сорта рыб, лучше морской или красной;
- —молоко, твердый сыр, кисломолочные напитки, сметана, творог;
- —яйца (куриные, перепелиные);
- —орехи, семечки, кунжут;
- —зеленые овощи.
"Мясо, рыба, яйца, творог — это основные источники животного белка, который наиболее полно усваивается человеческим организмом. Бобовые, крупы, орехи поставляют растительный белок, при длительном употреблении которого развивается витаминная и нутритивная недостаточность, поэтому на них не следует акцентировать внимание. В крайности впадать не стоит, пища в любом случае должна быть разнообразной и вкусной. Для полного усвоения белка нужны и жиры, и углеводы, и нутриенты", — комментирует Мария Меньшикова.
Какие продукты понижают белок в крови
В случае высокого содержания белка в организме начинать надо с причин этого явления, следует исключить тяжелые заболевания почек, печени и другие. Если их не обнаружено, то на помощь придут:
- —овощи (не корнеплоды): томаты, свекла, морковь, сельдерей, перец, баклажаны, кабачки;
- —бобовые и крупы: гречневая крупа, рис, бобы, фасоль, горох, чечевица;
- —рыба: наиболее полезны лососевые, осетровые, сиговые, пелядь, нельма, омуль, окунь морской, треска, пикша; птица (при острой необходимости в качестве замены мясу);
- —водоросли и другие морские растения;
- —фрукты сезонные: яблоки, сливы, персики, абрикосы, манго, маракуйя, киви, алыча;
- —ягоды: малина, смородина, вишня, крыжовник, шелковица, голубика, черника, ежевика, клубника;
- —зелень и салаты.
© Pixabay / Wow_Pho Лосось
© Pixabay / Wow_Pho
Лосось
Для снижения белка в крови Вера Сухова рекомендует обогатить рацион витаминами и минеральными веществами, пить ягодные морсы, компоты и чаи, т.к. обильное питье естественным образом может понижать белок.